Trump pierde apoyo en la Cámara: 7 republicanos votan para frenar la guerra con Irán
Publicado el16/09/2026 a las 07:20
La Cámara de Representantes aprobó una nueva resolución para limitar la participación militar de Estados Unidos en Irán, con más republicanos rompiendo esta vez con Trump.
La Cámara aprobó por 220 votos contra 204 una resolución que ordena al presidente Donald Trump retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades con Irán.
Siete republicanos se sumaron a los demócratas.
Por qué es importante: La votación no termina automáticamente la guerra, pero muestra un aumento de republicanos dispuestos a desafiar al presidente sobre sus poderes militares.
Siete republicanos se apartan de Trump sobre Irán
The House voted to approve a measure that would require President Donald Trump to end his war with Iran, offering a potent political rebuke of the administration’s handling of the war just weeks before the midterms. https://t.co/5p1u8Y2RRv https://t.co/O4cZqoy7H3
— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 16, 2026
Los registros oficiales muestran que 213 demócratas y siete republicanos respaldaron la resolución, mientras 203 republicanos votaron en contra.
La cifra representa un aumento frente a los cuatro republicanos que, según CNN, habían respaldado cada una de las dos resoluciones anteriores sobre la guerra.
Entre las nuevas deserciones estuvieron Zach Nunn y Mariannette Miller-Meeks, de Iowa, y Nancy Mace, de Carolina del Sur. Nunn y Miller-Meeks habían votado anteriormente contra una medida similar.
- La diferencia: El bloque republicano favorable a limitar las operaciones pasó de cuatro a siete miembros, aunque sigue siendo una pequeña minoría dentro del partido.
Nunn, veterano de la Fuerza Aérea, defendió que el Congreso debe asumir su responsabilidad constitucional y evitar que Estados Unidos quede atrapado en “otra guerra sin fin”, según CNN.
La resolución enfrenta un límite importante
La medida, H.Con.Res.93, invoca la Resolución de Poderes de Guerra y ordena retirar a las fuerzas estadounidenses de hostilidades con Irán.
Sin embargo, el voto de la Cámara no significa por sí solo que las operaciones militares terminarán. Los intentos anteriores del Congreso tampoco han conseguido detener el conflicto.
Trump, según CNN, ha criticado públicamente a republicanos que han votado contra su posición sobre Irán, elevando el costo político interno de estas votaciones.
- El límite: Para producir un cambio vinculante, el proceso enfrenta todavía obstáculos en el Senado y la oposición de la Casa Blanca.
Guerra y combustible aumentan la presión política
La votación llega antes de las elecciones de medio término y mientras una parte del público expresa rechazo a las decisiones militares de la Administración.
Una encuesta de CNN realizada del 23 al 27 de julio encontró que 67% de los adultos consultados consideraba que las decisiones de Trump sobre la acción militar en Irán habían perjudicado a Estados Unidos. El sondeo tuvo un margen de error de 3.2 puntos.
El impacto económico también entra en el debate. La Administración de Información Energética situó el diésel nacional en $6.285 por galón para la semana del 14 de septiembre.
- El dato: La EIA proyecta que el diésel promediará $5.55 por galón durante el cuarto trimestre de 2026.
El próximo frente estará en el Senado
La disputa sobre los poderes de guerra continuará en el Senado, donde los demócratas han impulsado repetidamente resoluciones para limitar las operaciones militares en Irán.
Intentos recientes han quedado a pocos votos: una resolución fue bloqueada 49-50 el 30 de julio, después de otras votaciones estrechas.
- Qué sigue: El Senado tiene pendiente otra resolución sobre las hostilidades con Irán. El calendario acordado contempla su consideración a más tardar el 2 de octubre.
El resultado de la Cámara muestra que la oposición republicana aumentó, pero todavía no establece si existe apoyo suficiente en ambas cámaras para imponer nuevos límites a la estrategia militar de Trump.
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FUENTE: Seth Moulton / CNN / FOX News