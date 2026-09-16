Trump pierde apoyo en la Cámara: 7 republicanos votan para frenar la guerra con Irán

La Cámara de Representantes aprobó una nueva resolución para limitar la participación militar de Estados Unidos en Irán, con más republicanos rompiendo esta vez con Trump.

La Cámara aprobó por 220 votos contra 204 una resolución que ordena al presidente Donald Trump retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las hostilidades con Irán.

Siete republicanos se sumaron a los demócratas.

Por qué es importante: La votación no termina automáticamente la guerra, pero muestra un aumento de republicanos dispuestos a desafiar al presidente sobre sus poderes militares.

Siete republicanos se apartan de Trump sobre Irán

The House voted to approve a measure that would require President Donald Trump to end his war with Iran, offering a potent political rebuke of the administration’s handling of the war just weeks before the midterms. https://t.co/5p1u8Y2RRv https://t.co/O4cZqoy7H3 — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 16, 2026

Los registros oficiales muestran que 213 demócratas y siete republicanos respaldaron la resolución, mientras 203 republicanos votaron en contra.

La cifra representa un aumento frente a los cuatro republicanos que, según CNN, habían respaldado cada una de las dos resoluciones anteriores sobre la guerra.

Entre las nuevas deserciones estuvieron Zach Nunn y Mariannette Miller-Meeks, de Iowa, y Nancy Mace, de Carolina del Sur. Nunn y Miller-Meeks habían votado anteriormente contra una medida similar.

La diferencia: El bloque republicano favorable a limitar las operaciones pasó de cuatro a siete miembros, aunque sigue siendo una pequeña minoría dentro del partido.

Nunn, veterano de la Fuerza Aérea, defendió que el Congreso debe asumir su responsabilidad constitucional y evitar que Estados Unidos quede atrapado en “otra guerra sin fin”, según CNN.