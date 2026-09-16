Republicano busca destituir a Hegseth por Irán y la captura de Maduro

Thomas Massie presentó ocho artículos de juicio político contra el secretario de Defensa.

La Cámara deberá pronunciarse, pero presentar los cargos no significa que Hegseth será destituido.

El republicano Thomas Massie presentó ocho artículos de juicio político contra Pete Hegseth por operaciones militares vinculadas con Irán, Venezuela, Yemen y el Caribe.

Por qué es importante: La iniciativa lleva directamente al secretario de Defensa la creciente disputa en el Congreso sobre quién puede autorizar y prolongar operaciones militares estadounidenses.

Irán concentra tres de los ocho cargos

El republicano Thomas Massie presentó cargos de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la guerra en Irán sin autorización del Congreso. La iniciativa aún debe ser considerada por la Cámara de Representantes. https://t.co/Z7l8DX3qR4 — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) September 15, 2026

Massie acusa a Hegseth de mantener las hostilidades contra Irán sin autorización del Congreso y de incumplir disposiciones de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

Según el congresista de Kentucky, las operaciones continuaron después de los plazos establecidos por esa ley y pese a medidas aprobadas por legisladores para retirar las fuerzas estadounidenses.

La disputa: La Cámara aprobó el martes 220-204 otra resolución para terminar las hostilidades con Irán sin autorización legislativa; siete republicanos se sumaron a los demócratas.

Massie sostiene que Hegseth debe responder por mantener operaciones durante más de 90 días sin el respaldo específico del Congreso, una acusación que la Administración rechaza.