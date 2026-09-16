Republicano busca destituir a Hegseth por Irán y la captura de Maduro
Publicado el16/09/2026 a las 06:34
Thomas Massie presentó ocho artículos de juicio político contra el secretario de Defensa.
La Cámara deberá pronunciarse, pero presentar los cargos no significa que Hegseth será destituido.
El republicano Thomas Massie presentó ocho artículos de juicio político contra Pete Hegseth por operaciones militares vinculadas con Irán, Venezuela, Yemen y el Caribe.
Por qué es importante: La iniciativa lleva directamente al secretario de Defensa la creciente disputa en el Congreso sobre quién puede autorizar y prolongar operaciones militares estadounidenses.
Irán concentra tres de los ocho cargos
El republicano Thomas Massie presentó cargos de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la guerra en Irán sin autorización del Congreso. La iniciativa aún debe ser considerada por la Cámara de Representantes. https://t.co/Z7l8DX3qR4
— El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) September 15, 2026
Massie acusa a Hegseth de mantener las hostilidades contra Irán sin autorización del Congreso y de incumplir disposiciones de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
Según el congresista de Kentucky, las operaciones continuaron después de los plazos establecidos por esa ley y pese a medidas aprobadas por legisladores para retirar las fuerzas estadounidenses.
- La disputa: La Cámara aprobó el martes 220-204 otra resolución para terminar las hostilidades con Irán sin autorización legislativa; siete republicanos se sumaron a los demócratas.
Massie sostiene que Hegseth debe responder por mantener operaciones durante más de 90 días sin el respaldo específico del Congreso, una acusación que la Administración rechaza.
Maduro y 221 muertes entran en la acusación
Otro artículo responsabiliza a Hegseth de dirigir la operación que capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, actuación que Massie considera carente de autoridad constitucional o legal.
El congresista también cuestiona ataques militares contra presuntos narcotraficantes en Latinoamérica y el Caribe que, según su resolución, dejaron al menos 221 muertos.
- Otros cargos: Massie incluye presunto incumplimiento de normas para reducir bajas civiles, operaciones en Yemen y represalias contra el senador demócrata Mark Kelly por declaraciones protegidas por la Primera Enmienda.
Estas son acusaciones formuladas por Massie dentro de su resolución de juicio político y no conclusiones judiciales independientes sobre la conducta de Hegseth.
La Administración defiende a Hegseth
El fiscal general Todd Blanche rechazó la premisa de que Hegseth actúe fuera de la ley y aseguró que el Departamento de Justicia participa en garantizar el cumplimiento legal.
“El secretario Hegseth está haciendo un trabajo fenomenal”, dijo Blanche, quien agregó que el funcionario “cumple la ley”.
El Pentágono también respondió que todo el Departamento está unido detrás de la visión de Hegseth y continuará concentrado en las fuerzas estadounidenses y la seguridad nacional.
- El límite: La presentación de artículos de juicio político abre un proceso legislativo; por sí sola no destituye ni suspende al secretario.
La Cámara deberá pronunciarse sobre los cargos
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Massie presentó la resolución como una medida privilegiada, mecanismo que obliga a la Cámara a atenderla en un plazo corto. Fuentes legislativas sitúan una posible votación esta semana.
La Cámara puede votar sobre la iniciativa o intentar bloquearla mediante una moción para archivarla. Para aprobar artículos de juicio político se requiere mayoría simple.
Si fueran aprobados, el proceso pasaría al Senado, donde correspondería realizar el juicio y decidir una eventual destitución.
- Qué sigue: Hasta este miércoles 16 de septiembre, la resolución de Massie obliga a la Cámara a enfrentar el asunto, pero no existe una decisión aprobada para remover a Hegseth.
La ofensiva de Massie coloca a Hegseth en el centro de una disputa más amplia sobre los poderes de guerra, pero su futuro dependerá primero de lo que decida la Cámara y, solo si los cargos avanzan, del Senado.
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FUENTE: CNN / The Center Square / EFE / Tomas Massie Website