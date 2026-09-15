Trump le regaló la llave de la Casa Blanca a Carney, pero añadió una inquietante advertencia

Trump entregó una llave dorada

Carney recordó peculiar advertencia

Canadá diversifica su economía

Una llave dorada de la Casa Blanca terminó convertida en una peculiar metáfora sobre la complicada relación entre Estados Unidos y Canadá.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, reveló este martes 15 de septiembre una conversación con el presidente Donald Trump ocurrida durante uno de sus encuentros en Washington.

Según Carney, Trump le entregó una gran llave dorada y le aseguró: “Es la llave de la Casa Blanca. Solo tienes que traerla y te dejaré entrar”.

Sin embargo, el mandatario estadounidense agregó enseguida otra frase que cambió el tono del regalo: “Quizá te disparen”, recordó Carney durante un encuentro con inversionistas en Toronto.

Trump regaló una llave a Carney y lanzó una peculiar advertencia

Relata Carney historia cómica con Trump El primer ministro de Canadá, Mark Carney, relató una anécdota con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le regaló una llave de oro para entrar a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense respondió en tono de broma que la… pic.twitter.com/oOMQRjcGvP — MVS Noticias (@MVSNoticias) September 15, 2026

El primer ministro contó la historia durante la Canada Investment Summit, celebrada en Toronto, cuando le preguntaron por dos llaves honoríficas que conserva entre sus recuerdos personales.

La respuesta provocó risas entre los asistentes, pero Carney aprovechó el momento para describir cómo percibe actualmente el vínculo entre los dos países.

“Eso resume más o menos la relación que tenemos”, comentó antes de explicar su interpretación del episodio.

“Eso es un poco Canadá y Estados Unidos: Canadá, tienes la llave, estás dentro. En Estados Unidos, quizá te disparen”, añadió Carney.