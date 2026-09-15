Trump le regaló la llave de la Casa Blanca a Carney, pero añadió una inquietante advertencia
Publicado el15/09/2026 a las 18:00
- Trump entregó una llave dorada
- Carney recordó peculiar advertencia
- Canadá diversifica su economía
Una llave dorada de la Casa Blanca terminó convertida en una peculiar metáfora sobre la complicada relación entre Estados Unidos y Canadá.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, reveló este martes 15 de septiembre una conversación con el presidente Donald Trump ocurrida durante uno de sus encuentros en Washington.
Según Carney, Trump le entregó una gran llave dorada y le aseguró: “Es la llave de la Casa Blanca. Solo tienes que traerla y te dejaré entrar”.
Sin embargo, el mandatario estadounidense agregó enseguida otra frase que cambió el tono del regalo: “Quizá te disparen”, recordó Carney durante un encuentro con inversionistas en Toronto.
Trump regaló una llave a Carney y lanzó una peculiar advertencia
Relata Carney historia cómica con Trump
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, relató una anécdota con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le regaló una llave de oro para entrar a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense respondió en tono de broma que la… pic.twitter.com/oOMQRjcGvP
— MVS Noticias (@MVSNoticias) September 15, 2026
El primer ministro contó la historia durante la Canada Investment Summit, celebrada en Toronto, cuando le preguntaron por dos llaves honoríficas que conserva entre sus recuerdos personales.
La respuesta provocó risas entre los asistentes, pero Carney aprovechó el momento para describir cómo percibe actualmente el vínculo entre los dos países.
“Eso resume más o menos la relación que tenemos”, comentó antes de explicar su interpretación del episodio.
“Eso es un poco Canadá y Estados Unidos: Canadá, tienes la llave, estás dentro. En Estados Unidos, quizá te disparen”, añadió Carney.
La relación entre Canadá y Estados Unidos atraviesa tensiones
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, recordó este martes una broma que le hizo el presidente Donald Trump después de regalarle una llave honorífica de la Casa Blanca.
Durante la Cumbre de Inversión de Canadá, celebrada en Toronto, Carney contó que Trump le entregó una caja… pic.twitter.com/AU0irwA4X1
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 15, 2026
La anécdota llega mientras Ottawa intenta reducir vulnerabilidades económicas frente a Washington en medio de las disputas comerciales y arancelarias entre ambos gobiernos.
Carney señaló este martes que Canadá seguirá siendo un socio importante para Estados Unidos, pero defendió relaciones basadas en el respeto a la soberanía de ambos países.
TE PUEDE INTERESAR: Trump arremete contra sus jueces de la Corte Suprema tras revés sobre las papeletas por correo
Al mismo tiempo, su gobierno está impulsando una estrategia para atraer capital y ampliar los vínculos económicos internacionales. La cumbre reunió inversionistas de casi 30 países que administran más de $100 billones en activos.
El gobierno canadiense informó además que el encuentro produjo compromisos de inversión cercanos a $500,000 millones, dentro de una estrategia que busca movilizar $1 billón de inversión durante cinco años.
¿Qué revela la llave que Trump regaló a Carney?
Carney no presentó el comentario de Trump como una amenaza, sino como una broma que utilizó para ilustrar las contradicciones de la actual relación bilateral.
Incluso cerró el relato con otro mensaje dirigido al presidente estadounidense: “Donald, si estás escuchando, estoy muy agradecido”.
El episodio mezcla humor y diplomacia en un momento en que Canadá intenta mantener su histórica conexión económica con Estados Unidos mientras amplía sus opciones internacionales.
La propia estrategia presentada por Carney en Toronto apunta hacia ese equilibrio: conservar la cooperación con Washington, pero construir una economía canadiense más resistente e independiente.