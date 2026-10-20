El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos y México están "muy cerca" de cerrar un acuerdo comercial con México que reduciría el déficit comercial, aunque no ofreció ningún detalle sobre su contenido. Lo dijo el lunes 19 de octubre de 2026, en un mitin en Park City, Kansas, en apoyo al senador republicano Roger Marshall.

Trump afirmó que el acuerdo "reducirá esa cifra considerablemente" y que el déficit podría "bajar hasta cero", sin explicar cómo.

De enero a agosto de 2026, el déficit de bienes de EE.UU. con México fue de $155,871 millones, según la Oficina del Censo.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablaron de contactos y de la revisión del T-MEC, pero no confirmaron un acuerdo cerrado.

Por qué importa: México es el principal socio comercial de EE.UU. en bienes, y cualquier cambio en aranceles o reglas puede afectar los precios de autos, acero y otros productos, además de miles de empleos a ambos lados de la frontera. Por ahora, sin embargo, no hay un texto público que permita evaluar el alcance real del pacto.

Qué dijo Trump en Kansas

Según Agencia Reforma y El Economista, Trump dijo: "México y nosotros estamos muy cerca de cerrar un gran acuerdo que reducirá esa cifra considerablemente", en referencia al déficit comercial. Luego se dirigió a Marshall: "¿Qué dirías si te dijera que podría bajar hasta cero? ¡Ya no vamos a perder 150,000 millones de dólares con México!". Reuters también reportó la frase.

El mandatario no precisó qué productos, aranceles o compromisos incluiría el acuerdo. Tampoco es la primera vez que usa un tono similar: el 16 de septiembre de 2026, en un mitin en Gastonia, Carolina del Norte, dijo: "Estamos muy cerca de un acuerdo con México, un gran acuerdo".

Lo que muestran las cifras del déficit

De enero a agosto de 2026, EE.UU. exportó a México bienes por $263,473 millones e importó $419,344 millones, según la Oficina del Censo. La diferencia fue un déficit de $155,871 millones. Según El Economista, esa brecha creció 21.2% frente al mismo periodo del año anterior. Puedes leer más en nuestra nota sobre cómo el déficit comercial con México creció 21%.

En ese periodo, México fue el segundo país con mayor superávit con EE.UU., detrás de Vietnam ($163,900 millones) y por delante de Taiwán ($147,700 millones) y China ($109,600 millones). En 2025, México fue el principal socio de EE.UU. en bienes, con $872,800 millones en intercambio, y cerca de 80% de sus exportaciones tiene como destino este país.

La postura de México