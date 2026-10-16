El déficit comercial de Estados Unidos con México alcanzó $155,871 millones entre enero y agosto de 2026, un aumento de 21.2% frente al mismo periodo de 2025, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. El incremento se dio a pesar de los aranceles que Washington aplica a vehículos, autopartes, acero y aluminio.

EE.UU. importó $419,344 millones en bienes de México y le exportó $263,473 millones de enero a agosto de 2026.

El déficit con México subió $27,294 millones: de $128,577 millones a $155,871 millones.

México es el segundo mayor déficit de EE.UU., detrás de Vietnam ($163,904 millones).

Por qué importa: la administración Trump usa los déficits comerciales como argumento para endurecer su política comercial, y según un análisis publicado en El Financiero, la Oficina del Representante Comercial (USTR) se centrará en el déficit con México. Lo que se decida puede afectar a las cadenas de producción que conectan a ambos países.

Qué mide, y qué no, un déficit comercial

Un déficit comercial de bienes ocurre cuando un país compra más productos de los que vende a otro. Es como un presupuesto familiar en el que se gasta en un comercio más de lo que se cobra de él. La cifra del Censo cubre solo mercancías: no incluye servicios.

También conviene notar que el comercio creció en ambas direcciones. Las importaciones desde México aumentaron 18.3% (desde $354,477 millones) y las exportaciones estadounidenses a ese país subieron 16.6% (desde $225,901 millones). El déficit crece porque las compras suben más, en dólares, que las ventas.

México, entre los mayores socios de EE.UU.

De enero a agosto de 2026, México fue el principal proveedor de bienes de EE.UU. Le siguieron Canadá, con $269,645 millones en importaciones, y Taiwán, con $186,936 millones. México también fue el principal destino de las exportaciones estadounidenses, por delante de Canadá ($235,972 millones).

El déficit mensual con México llegó a $26,981 millones en agosto de 2026, el más alto del año. En julio había sido de $26,310 millones; en agosto de 2025, de $15,998 millones.