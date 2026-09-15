Trump arremete contra sus jueces de la Corte Suprema tras revés sobre las papeletas por correo

El presidente cuestionó a los magistrados que él mismo nominó después de que la Corte mantuviera bloqueadas nuevas reglas del USPS para las elecciones de noviembre.

El presidente Donald Trump lanzó este martes una dura crítica contra la Corte Suprema, incluida la mayoría conservadora que ayudó a construir, después de perder otra batalla judicial sobre las elecciones.

“Estas no son las personas que entrevisté para formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos; son solo una sombra de lo que fueron”, escribió Trump en Truth Social.

Por qué importa: el fallo mantiene sin efecto para las elecciones del 3 de noviembre unas reglas que habrían cambiado cómo los estados envían millones de papeletas por correo.

La Corte frena las nuevas reglas del voto por correo

BREAKING: US President Donald Trump criticised Supreme Court justices he appointed after they blocked a Postal Service rule targeting mail-in ballots. He accused the court of being “bullied and cajoled by the Radical Left”. 🔴 More on https://t.co/OwhgaIGyGh pic.twitter.com/P4vf82mfJ1 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 15, 2026

La Corte Suprema rechazó el lunes una solicitud de emergencia del Gobierno para levantar una orden judicial que impedía aplicar las nuevas regulaciones del Servicio Postal.

El máximo tribunal señaló que el Gobierno probablemente no tendría éxito en su impugnación de la orden preliminar y que tampoco cumplía los requisitos para obtener una suspensión de emergencia.

Las reglas exigían sobres electorales con características específicas, capacidad para procesamiento automatizado y un código de barras único asociado con cada votante.

Los estados también tendrían que cargar información básica de los electores en un portal del USPS. Los envíos que incumplieran los requisitos podrían ser devueltos.

Lo que cambia: esas nuevas condiciones no podrán aplicarse durante las elecciones intermedias de 2026 mientras continúa el litigio.

El dato: algunos estados ya comenzaron procesos relacionados con el voto por correo, aumentando el impacto potencial de cualquier cambio de última hora.