Trump arremete contra sus jueces de la Corte Suprema tras revés sobre las papeletas por correo
Publicado el15/09/2026 a las 15:17
El presidente cuestionó a los magistrados que él mismo nominó después de que la Corte mantuviera bloqueadas nuevas reglas del USPS para las elecciones de noviembre.
El presidente Donald Trump lanzó este martes una dura crítica contra la Corte Suprema, incluida la mayoría conservadora que ayudó a construir, después de perder otra batalla judicial sobre las elecciones.
“Estas no son las personas que entrevisté para formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos; son solo una sombra de lo que fueron”, escribió Trump en Truth Social.
Por qué importa: el fallo mantiene sin efecto para las elecciones del 3 de noviembre unas reglas que habrían cambiado cómo los estados envían millones de papeletas por correo.
La Corte frena las nuevas reglas del voto por correo
BREAKING: US President Donald Trump criticised Supreme Court justices he appointed after they blocked a Postal Service rule targeting mail-in ballots. He accused the court of being “bullied and cajoled by the Radical Left”.
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— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 15, 2026
La Corte Suprema rechazó el lunes una solicitud de emergencia del Gobierno para levantar una orden judicial que impedía aplicar las nuevas regulaciones del Servicio Postal.
El máximo tribunal señaló que el Gobierno probablemente no tendría éxito en su impugnación de la orden preliminar y que tampoco cumplía los requisitos para obtener una suspensión de emergencia.
Las reglas exigían sobres electorales con características específicas, capacidad para procesamiento automatizado y un código de barras único asociado con cada votante.
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Los estados también tendrían que cargar información básica de los electores en un portal del USPS. Los envíos que incumplieran los requisitos podrían ser devueltos.
Lo que cambia: esas nuevas condiciones no podrán aplicarse durante las elecciones intermedias de 2026 mientras continúa el litigio.
El dato: algunos estados ya comenzaron procesos relacionados con el voto por correo, aumentando el impacto potencial de cualquier cambio de última hora.
Trump apunta contra una Corte de mayoría conservadora
Trump is lashing out at SCOTUS after they blocked his mail-in ballot scheme, calling it “a big loss for Republicans.” He attacked mail-in voting, accused justices of being intimidated by Democrats, and declared: “These are not the people I interviewed to serve on the United… pic.twitter.com/ZjOfyzVSs3
— MeidasTouch (@MeidasTouch) September 15, 2026
Trump nombró durante su primer mandato a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, consolidando una mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres liberales.
Sin embargo, la orden del lunes no identificó individualmente a todos los jueces que respaldaron la decisión. Samuel Alito presentó una disidencia a la que se sumó Clarence Thomas.
Kavanaugh publicó por separado una opinión concurrente: consideró que la regulación podría tener respaldo legal, pero concluyó que aplicarla ahora sería improcedente porque los funcionarios electorales no disponen de tiempo suficiente para implementarla.
Trump elogió, en contraste, a Alito y Thomas y calificó el resultado como un “fallo horrible y sumamente político”.
La disputa: Trump sostiene que endurecer las reglas del voto por correo ayudaría a combatir el fraude; las restricciones han enfrentado demandas de estados y organizaciones defensoras del derecho al voto.
El choque entre Trump y sus propios nominados se repite
La reacción tampoco representa el primer enfrentamiento público del presidente con magistrados que él mismo llevó al máximo tribunal.
Trump ya había criticado especialmente a Gorsuch y Barrett después de otro fallo contrario a su administración sobre los aranceles.
Ahora conectó nuevamente esas decisiones con el voto por correo y sostuvo que la Corte ha emitido fallos perjudiciales para el país.
La decisión actual, sin embargo, tiene una consecuencia electoral inmediata: el USPS deberá continuar procesando las papeletas sin aplicar las nuevas restricciones durante las elecciones de noviembre.
Qué sigue: la decisión responde a una solicitud de emergencia y mantiene bloqueada la regulación mientras continúa la disputa judicial; no necesariamente impide que reglas similares vuelvan a discutirse para futuras elecciones.