Trump dice que Irán quiere la paz “a toda costa”: ¿se repite el ciclo con Teherán?

El presidente abre otra vez la puerta a un acuerdo para terminar la guerra, pero Irán advierte que no negociará hasta que Washington cumpla sus condiciones.

Donald Trump aseguró que está dispuesto a negociar el fin de la guerra con Irán y afirmó que Teherán busca un acuerdo “rápido y a toda costa”. Irán respondió que no habrá conversaciones sin condiciones previas, según EFE.

Por qué es importante: La posibilidad de otro diálogo surge tras más de seis meses de guerra, con el estrecho de Ormuz todavía afectando los mercados energéticos y presionando los precios.

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Trump ofrece negociar, pero Irán rechaza su versión

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“La decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa”, escribió Trump el lunes en Truth Social.

El presidente agregó que decidirá si Estados Unidos negocia y sostuvo que Washington está abierto a esa posibilidad.

Teherán presentó una versión diferente. Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, respondió este martes que primero deben cumplirse sus exigencias.

La diferencia: “No habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto!”, afirmó Rezaei, según EFE.

El funcionario también cuestionó lo que describió como “señales contradictorias” de Trump sobre la posibilidad de negociar.