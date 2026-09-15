Trump dice que Irán quiere la paz “a toda costa”: ¿se repite el ciclo con Teherán?
Publicado el15/09/2026 a las 08:39
El presidente abre otra vez la puerta a un acuerdo para terminar la guerra, pero Irán advierte que no negociará hasta que Washington cumpla sus condiciones.
Donald Trump aseguró que está dispuesto a negociar el fin de la guerra con Irán y afirmó que Teherán busca un acuerdo “rápido y a toda costa”. Irán respondió que no habrá conversaciones sin condiciones previas, según EFE.
Por qué es importante: La posibilidad de otro diálogo surge tras más de seis meses de guerra, con el estrecho de Ormuz todavía afectando los mercados energéticos y presionando los precios.
Trump ofrece negociar, pero Irán rechaza su versión
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“La decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa”, escribió Trump el lunes en Truth Social.
El presidente agregó que decidirá si Estados Unidos negocia y sostuvo que Washington está abierto a esa posibilidad.
Teherán presentó una versión diferente. Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, respondió este martes que primero deben cumplirse sus exigencias.
- La diferencia: “No habrá negociaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán. ¡Punto!”, afirmó Rezaei, según EFE.
El funcionario también cuestionó lo que describió como “señales contradictorias” de Trump sobre la posibilidad de negociar.
Un acuerdo anterior tampoco terminó la guerra
Don’t get distracted by the U.S. president’s mixed signals—from “no negotiations” to “we’re ready to talk.” The stakes around oil and the straits have changed. Damage control won’t stop what’s coming.
No talks until Iran’s conditions are met. Period!
— محسن رضایی (@ir_rezaee) September 14, 2026
Las conversaciones no serían nuevas. Washington y Teherán ya alcanzaron en junio el llamado Memorando de Islamabad, bajo mediación de Pakistán.
El entendimiento contemplaba un cese de hostilidades, la reapertura de Ormuz, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y medidas relacionadas con sanciones y fondos iraníes congelados.
Sin embargo, Washington dio por terminado el acuerdo en julio después de ataques iraníes contra petroleros y embarcaciones en el estrecho, según EFE.
- El antecedente: Las negociaciones y altos el fuego anteriores consiguieron pausas, pero no pusieron fin al conflicto.
Ahora Irán exige que Estados Unidos regrese a los compromisos del memorando antes de reabrir completamente Ormuz.
Trump promete una caída del petróleo si termina la guerra
Trump vinculó directamente el final del conflicto con los precios energéticos.
“El petróleo se desplomará en cuanto termine el conflicto militar con Irán”, aseguró.
Ormuz explica parte de esa apuesta.
La Administración de Información Energética de EE.UU. reportó que el flujo de petróleo por el estrecho cayó de 21.6 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre de 2025 a 4.9 millones durante el segundo trimestre de 2026.
Las interrupciones elevaron y volvieron más volátiles los precios internacionales del crudo, con efectos sobre los mercados de combustibles.
- El impacto: Menos petróleo disponible y mayores costos de transporte pueden presionar el crudo y trasladarse posteriormente a gasolina, diésel y otros derivados.
La negociación también aparece antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Ese calendario aumenta la relevancia política de los precios energéticos, aunque no demuestra que sea la causa de la nueva apertura de Trump.
Las municiones agregan otra presión sobre Washington
Trump también rechazó reportes sobre inquietudes militares por las existencias de municiones estadounidenses.
“Nuestras fábricas de defensa operan las 24 horas del día, los siete días de la semana”, afirmó, mencionando sistemas Patriot y THAAD, además de misiles Tomahawk.
- Qué sigue: Washington y Teherán vuelven a hablar públicamente de negociación, pero todavía discrepan sobre algo fundamental: qué debe ocurrir antes de sentarse nuevamente a la mesa.
Por ahora, esa distancia mantiene abierta la principal incógnita: si esta nueva señal diplomática puede terminar la guerra o se convertirá en otro intento que no consiga sostener un acuerdo.
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FUENTE: SWI / EFE