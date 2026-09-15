EE.UU. revela armas secretas en órbita y envía un mensaje a China y Rusia

Washington reconoció por primera vez que tiene armas de “control espacial” desplegadas en órbita, pero mantiene bajo secreto qué sistemas son y qué pueden hacer.

Estados Unidos confirmó que la Fuerza Espacial tiene armas desplegadas en órbita capaces de proteger a sus fuerzas frente a acciones hostiles, según EFE y el Departamento de la Fuerza Aérea.

Por qué es importante: Washington hizo pública una capacidad militar que hasta ahora no había reconocido, una señal de disuasión mientras China y Rusia desarrollan sus propias tecnologías espaciales.

Washington confirma las armas, pero oculta su capacidad

EE. UU. confirma que tiene armas en el espacio Estados Unidos reconoció por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de «control espacial» en órbita, capaces de defenderla ante «acciones hostiles de adversarios». https://t.co/KNYxL8kz3M (rml) — DW Español (@dw_espanol) September 15, 2026

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, hizo el reconocimiento durante la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada el 14 de septiembre en Maryland.

“Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó Meink.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó después que era la primera vez que el funcionario reconocía públicamente ese despliegue.

El secreto: Washington no reveló el tipo de armas, cuántas están operativas, su alcance, cuándo fueron desplegadas ni contra qué objetivos podrían utilizarse.

El término “armas espaciales” tampoco significa necesariamente que Estados Unidos tenga misiles orbitando la Tierra.

CNBC explicó, citando a la experta Juliana Suess, que estas capacidades podrían abarcar desde interferencias reversibles, como bloquear señales, hasta sistemas capaces de provocar daños permanentes.