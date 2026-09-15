EE.UU. revela armas secretas en órbita y envía un mensaje a China y Rusia
Publicado el15/09/2026 a las 06:12
Washington reconoció por primera vez que tiene armas de “control espacial” desplegadas en órbita, pero mantiene bajo secreto qué sistemas son y qué pueden hacer.
Estados Unidos confirmó que la Fuerza Espacial tiene armas desplegadas en órbita capaces de proteger a sus fuerzas frente a acciones hostiles, según EFE y el Departamento de la Fuerza Aérea.
Por qué es importante: Washington hizo pública una capacidad militar que hasta ahora no había reconocido, una señal de disuasión mientras China y Rusia desarrollan sus propias tecnologías espaciales.
Washington confirma las armas, pero oculta su capacidad
EE. UU. confirma que tiene armas en el espacio
Estados Unidos reconoció por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de «control espacial» en órbita, capaces de defenderla ante «acciones hostiles de adversarios». https://t.co/KNYxL8kz3M (rml)
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El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, hizo el reconocimiento durante la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada el 14 de septiembre en Maryland.
“Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó Meink.
El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó después que era la primera vez que el funcionario reconocía públicamente ese despliegue.
- El secreto: Washington no reveló el tipo de armas, cuántas están operativas, su alcance, cuándo fueron desplegadas ni contra qué objetivos podrían utilizarse.
El término “armas espaciales” tampoco significa necesariamente que Estados Unidos tenga misiles orbitando la Tierra.
CNBC explicó, citando a la experta Juliana Suess, que estas capacidades podrían abarcar desde interferencias reversibles, como bloquear señales, hasta sistemas capaces de provocar daños permanentes.
China y Rusia están detrás del mensaje de disuasión
China y Rusia pidieron este martes evitar la militarización del espacio después de que la Fuerza Espacial estadounidense confirmara por primera vez el despliegue de armas de control espacial en órbita.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que Pekín se opone a convertir el espacio en un campo de batalla e instó al país a detener la expansión de su despliegue militar en ese entorno.
“Instamos a la parte estadounidense a que deje de expandir su despliegue militar en el espacio y a que, con acciones concretas, salvaguarde la estabilidad estratégica global”, declaró Guo, quien no precisó si China cuenta con armas de este tipo en órbita.
Rusia también reaccionó al anuncio. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú considera que el espacio debe mantenerse libre de armamento y pidió continuar los esfuerzos internacionales para lograr su desmilitarización.
“Creemos que el espacio debe estar libre de cualquier arma”, señaló Peskov.
Foto: Reuters
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Meink justificó la modernización por la rapidez con la que adversarios estadounidenses desarrollan nuevas capacidades militares, incluidas tecnologías espaciales, inteligencia artificial y sistemas autónomos.
Aunque no atribuyó el anuncio exclusivamente a China o Rusia, ambos países forman parte central de la competencia estadounidense por el dominio militar del espacio.
- La señal: Victoria Samson, de Secure World Foundation, dijo a CNBC que la revelación podría buscar que los adversarios “lo piensen dos veces” antes de interferir con sistemas espaciales estadounidenses.
Samson también advirtió que el reconocimiento puede resultar desestabilizador.
La incógnita ahora es si China y Rusia responderán mostrando públicamente capacidades que hasta ahora mantienen reservadas.
El anuncio ocurre además a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
Sin embargo, las fuentes proporcionadas no establecen que el calendario electoral haya provocado la revelación.
EE.UU. prepara interceptores y nuevas constelaciones
La estrategia va más allá de las armas que Washington ya tiene en órbita. Meink anunció avances en varios sistemas destinados a ampliar la capacidad militar estadounidense en el espacio.
Entre ellos está el programa Space-Based Interceptor, que pasó del contrato inicial a hardware preparado para vuelo en menos de un año.
- Qué sigue: Estados Unidos comenzará este mes a lanzar su constelación Air Moving Target Indication, diseñada para detectar y seguir objetivos móviles desde el espacio.
La Fuerza Aérea también proyecta cientos de aeronaves autónomas y nuevos sistemas militares antes de 2032, como parte de una transformación más amplia de sus capacidades.
Pero la revelación deja sin respuesta la pregunta principal: qué pueden hacer realmente las armas que Estados Unidos ya colocó en órbita.
Washington confirmó su existencia, pero mantiene clasificado prácticamente todo lo necesario para medir su verdadero alcance.
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FUENTE: CNBC / EFE / Air Reserve Personnel Center