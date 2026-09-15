Nueva York lidera a 22 estados contra nueva política migratoria de Trump
Publicado el15/09/2026 a las 05:56
La coalición busca frenar una nueva regla de “carga pública” antes de que entre en vigor y amplíe el margen de los agentes migratorios al evaluar ciertas solicitudes legales.
Nueva York encabeza una coalición de otros 21 estados y Washington DC que demandó a la administración Trump para bloquear una nueva regla migratoria de “carga pública”.
Por qué es importante: la medida podría influir en determinadas solicitudes de residencia permanente y admisión, mientras los estados temen que familias abandonen ayudas públicas por miedo.
La regla amplía lo que inmigración puede considerar
States sue Trump administration to block a new DHS rule that would make it harder for some immigrants to get green cards. https://t.co/RquzrKdHHo https://t.co/z1eam8xue5
— CNN Breaking News (@cnnbrk) September 14, 2026
La “carga pública” es un criterio migratorio utilizado para determinar si una persona podría depender principalmente del Gobierno para su manutención.
La nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre y sustituiría las reglas adoptadas en 2022.
Hasta ahora, esas reglas limitaban principalmente la evaluación a determinadas ayudas monetarias para mantener ingresos y a la institucionalización de largo plazo pagada por el Gobierno.
La política de Trump permitiría considerar una gama mucho más amplia de beneficios públicos al analizar las circunstancias de determinados solicitantes.
- Lo que cambia: según la demanda, podrían considerarse beneficios relacionados con alimentación, cobertura médica y comidas escolares.
- El límite: recibir una ayuda pública no significa automáticamente que una solicitud migratoria será rechazada; forma parte de una evaluación más amplia.
La administración sostiene que el cambio recupera el principio de autosuficiencia de los inmigrantes y busca proteger los recursos públicos.
Los estados alertan sobre un “efecto miedo”
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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, sostiene que la política puede llevar a familias a renunciar a beneficios para los que legalmente califican.
“Las familias trabajadoras no deberían verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan porque temen que pedir ayuda haga que las deporten”, afirmó James.
El temor se concentra especialmente en hogares de estatus migratorio mixto, donde pueden convivir inmigrantes con diferentes situaciones legales y niños ciudadanos estadounidenses.
- A quién afecta: el conflicto se centra en personas sometidas al análisis de carga pública; no significa que todo inmigrante que utilice beneficios quede automáticamente perjudicado.
- El impacto estatal: los demandantes anticipan costos administrativos y posibles pérdidas de fondos si familias abandonan programas por temor.
Nueva York argumenta además que una caída en la participación de programas como Medicaid y SNAP podría repercutir en escuelas, comercios y sistemas públicos.
Trump y los estados chocan por la autosuficiencia
El DHS defiende que los inmigrantes deben demostrar capacidad para mantenerse y sostiene que la política busca evitar una dependencia de recursos financiados por los contribuyentes.
Los estados responden que el Gobierno federal está ampliando excesivamente el concepto de carga pública y que DHS excedió la autoridad otorgada por el Congreso.
La demanda sostiene además que la norma sería “arbitraria y caprichosa”, uno de los argumentos utilizados para pedir que sea anulada bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
- La disputa: no es únicamente sobre quién recibe beneficios, sino sobre cuánto margen puede tener un agente migratorio para considerar esas ayudas.
Un juez decidirá si la regla puede avanzar
La demanda fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Paralelamente, Nueva York lidera otra acción junto con ciudades y gobiernos locales.
La coalición solicita que el tribunal declare ilegal la regla y la anule.
El resultado determinará si la política puede aplicarse como está prevista o queda frenada por la batalla judicial.
- Qué sigue: la fecha prevista de entrada en vigor es el 18 de septiembre, salvo que una decisión judicial altere su aplicación.
La batalla judicial definirá hasta dónde puede llegar el Gobierno federal al aplicar la “carga pública” y qué margen tendrán los estados para frenar una política que podría cambiar decisiones migratorias y el acceso de algunas familias a beneficios públicos.
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FUENTE: The Center Square / CNN