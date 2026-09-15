Nueva York lidera a 22 estados contra nueva política migratoria de Trump

La coalición busca frenar una nueva regla de “carga pública” antes de que entre en vigor y amplíe el margen de los agentes migratorios al evaluar ciertas solicitudes legales.

Nueva York encabeza una coalición de otros 21 estados y Washington DC que demandó a la administración Trump para bloquear una nueva regla migratoria de “carga pública”.

Por qué es importante: la medida podría influir en determinadas solicitudes de residencia permanente y admisión, mientras los estados temen que familias abandonen ayudas públicas por miedo.

La regla amplía lo que inmigración puede considerar

States sue Trump administration to block a new DHS rule that would make it harder for some immigrants to get green cards. https://t.co/RquzrKdHHo https://t.co/z1eam8xue5 — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 14, 2026

La “carga pública” es un criterio migratorio utilizado para determinar si una persona podría depender principalmente del Gobierno para su manutención.

La nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre y sustituiría las reglas adoptadas en 2022.

Hasta ahora, esas reglas limitaban principalmente la evaluación a determinadas ayudas monetarias para mantener ingresos y a la institucionalización de largo plazo pagada por el Gobierno.

La política de Trump permitiría considerar una gama mucho más amplia de beneficios públicos al analizar las circunstancias de determinados solicitantes.

Lo que cambia: según la demanda, podrían considerarse beneficios relacionados con alimentación, cobertura médica y comidas escolares.

según la demanda, podrían considerarse beneficios relacionados con alimentación, cobertura médica y comidas escolares. El límite: recibir una ayuda pública no significa automáticamente que una solicitud migratoria será rechazada; forma parte de una evaluación más amplia.

La administración sostiene que el cambio recupera el principio de autosuficiencia de los inmigrantes y busca proteger los recursos públicos.