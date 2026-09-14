Trump y Vance salen de gira ante una complicada batalla por el Congreso
Publicado el14/09/2026 a las 16:50
El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance comienzan esta semana una nueva etapa de la campaña republicana para las elecciones de mitad de mandato de 2026, con visitas a estados donde el partido enfrenta carreras que se han vuelto más competitivas.
Los viajes llegan después de la convención republicana celebrada en Dallas, donde Trump y Vance buscaron movilizar a los votantes de cara a unas elecciones que determinarán el control del Congreso.
Ahora, la atención se traslada directamente a algunas de las contiendas que más preocupan al Partido Republicano.
Trump viaja a Carolina del Norte
Trump tiene previsto visitar Carolina del Norte el miércoles para respaldar al candidato republicano al Senado Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano.
Whatley se enfrenta al exgobernador demócrata Roy Cooper en una de las carreras al Senado que mayor atención está generando a nivel nacional.
Las encuestas recientes han mostrado a Cooper por delante de Whatley, aunque la campaña continúa y Carolina del Norte tiene un historial de elecciones muy cerradas.
El estado representa un escenario especialmente importante para los republicanos: Trump ganó allí en las elecciones presidenciales de 2024, pero el actual panorama electoral ha obligado al partido a dedicar mayores recursos a la carrera por el Senado.
JD Vance entra en campaña en Kansas
El vicepresidente JD Vance, por su parte, viaja a Kansas para respaldar al senador republicano Roger Marshall.
La atención que está recibiendo esa contienda resulta significativa debido al historial electoral del estado.
Los republicanos no han perdido una elección al Senado de Estados Unidos en Kansas desde 1932 y Trump ganó el estado por un amplio margen en 2024.
Sin embargo, estrategas republicanos han seguido de cerca la carrera después de que sondeos internos mostraran una diferencia más estrecha de lo habitual para un candidato republicano en ejercicio.
Marshall busca la reelección frente al demócrata Adam Hamilton.
Trump aumentará sus viajes de campaña
Trump y Vance tienen previsto incrementar sus apariciones públicas a medida que se acercan las elecciones de noviembre.
El equipo político del presidente ha preparado un calendario de viajes para respaldar a candidatos republicanos en algunas de las principales contiendas por el Senado y la Cámara de Representantes.
Trump también ha comenzado a autorizar un mayor gasto de los grupos políticos vinculados a su movimiento para apoyar a candidatos republicanos.
Desde el Día del Trabajo, un super PAC dirigido por aliados del presidente ha destinado decenas de millones de dólares a estados y distritos considerados importantes para determinar el control del Congreso.
La economía vuelve a estar en el centro
El costo de vida y la situación económica se han convertido en algunos de los principales temas utilizados por los candidatos durante la campaña.
En Carolina del Norte, Cooper ha centrado parte de sus ataques contra Whatley en el aumento de los precios y la inflación.
Kansas presenta otros desafíos particulares.
Agricultores y ganaderos han expresado preocupación por algunas políticas comerciales y económicas de la administración Trump, incluyendo las consecuencias de las tensiones comerciales con China y las propuestas relacionadas con las importaciones de carne.
Republicanos y demócratas pelean por el Congreso
Las elecciones de mitad de mandato definirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado durante los últimos dos años del actual mandato presidencial.
Tanto republicanos como demócratas están destinando importantes cantidades de dinero a las carreras más competitivas.
La participación directa de Trump y Vance muestra la importancia que la Casa Blanca está dando a estas elecciones, mientras la campaña entra en sus semanas decisivas antes de que los estadounidenses acudan a las urnas en noviembre.
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