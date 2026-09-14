Trump y Vance salen de gira ante una complicada batalla por el Congreso

El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance comienzan esta semana una nueva etapa de la campaña republicana para las elecciones de mitad de mandato de 2026, con visitas a estados donde el partido enfrenta carreras que se han vuelto más competitivas.

Los viajes llegan después de la convención republicana celebrada en Dallas, donde Trump y Vance buscaron movilizar a los votantes de cara a unas elecciones que determinarán el control del Congreso.

Ahora, la atención se traslada directamente a algunas de las contiendas que más preocupan al Partido Republicano.

Trump viaja a Carolina del Norte

Trump tiene previsto visitar Carolina del Norte el miércoles para respaldar al candidato republicano al Senado Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano.

Whatley se enfrenta al exgobernador demócrata Roy Cooper en una de las carreras al Senado que mayor atención está generando a nivel nacional.

Las encuestas recientes han mostrado a Cooper por delante de Whatley, aunque la campaña continúa y Carolina del Norte tiene un historial de elecciones muy cerradas.

El estado representa un escenario especialmente importante para los republicanos: Trump ganó allí en las elecciones presidenciales de 2024, pero el actual panorama electoral ha obligado al partido a dedicar mayores recursos a la carrera por el Senado.

JD Vance entra en campaña en Kansas