“¡NO TE RESISTAS!”: Venezolano es arrestado por ICE ante los gritos de su esposa y su bebé
Publicado el14/09/2026 a las 11:25
Una familia venezolana vivió momentos de angustia durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que terminó con el arresto del padre.
La familia se encontraba dentro de su vehículo cuando los agentes se acercaron y solicitaron documentación al venezolano. Posteriormente, le ordenaron salir del automóvil para detenerlo.
Su esposa le pedía que no se entregara
La escena se volvió especialmente dramática por la reacción de su esposa, quien sostenía al pequeño hijo de ambos en brazos mientras observaba lo que estaba ocurriendo.
En medio de la desesperación, inicialmente le pedía a su esposo que no se entregara.
Sin embargo, mientras avanzaba el procedimiento y aumentaba la tensión, la mujer cambió sus palabras y, entre gritos y llanto, comenzó a pedirle que no opusiera resistencia.
El venezolano terminó bajo custodia
Finalmente, los agentes lograron detener al hombre, mientras su esposa permanecía junto al vehículo cargando al niño.
Las imágenes muestran el impacto que una detención migratoria puede provocar no solamente en la persona arrestada, sino también en los familiares que presencian el procedimiento.
El episodio se suma a las historias de familias venezolanas y de otras nacionalidades que enfrentan momentos de incertidumbre ante los operativos migratorios que se realizan en distintas partes de Estados Unidos.
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