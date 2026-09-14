“¡NO TE RESISTAS!”: Venezolano es arrestado por ICE ante los gritos de su esposa y su bebé

Una familia venezolana vivió momentos de angustia durante un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que terminó con el arresto del padre.

La familia se encontraba dentro de su vehículo cuando los agentes se acercaron y solicitaron documentación al venezolano. Posteriormente, le ordenaron salir del automóvil para detenerlo.

Su esposa le pedía que no se entregara

La escena se volvió especialmente dramática por la reacción de su esposa, quien sostenía al pequeño hijo de ambos en brazos mientras observaba lo que estaba ocurriendo.

En medio de la desesperación, inicialmente le pedía a su esposo que no se entregara.

Sin embargo, mientras avanzaba el procedimiento y aumentaba la tensión, la mujer cambió sus palabras y, entre gritos y llanto, comenzó a pedirle que no opusiera resistencia.

El venezolano terminó bajo custodia

Finalmente, los agentes lograron detener al hombre, mientras su esposa permanecía junto al vehículo cargando al niño.