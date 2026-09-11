Bandera mexicana irrumpe en discurso de JD Vance y provoca explosiva reacción
Publicado el11/09/2026 a las 18:50
Un manifestante con una bandera mexicana irrumpió durante el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Dallas y protagonizó uno de los momentos más tensos de la convención republicana de mitad de mandato.
El hombre interrumpió al funcionario mientras hablaba ante los asistentes reunidos en el American Airlines Center. Videos difundidos en redes sociales muestran al manifestante entre el público ondeando una bandera de México y otra de Palestina.
La interrupción no apareció en la transmisión oficial del evento, pero Vance hizo referencia directamente al episodio ante los asistentes y quienes seguían su intervención desde casa.
“Si amas tanto a México, vete para allá. Yo te compro el boleto de avión”, respondió Vance.
La frase provocó una reacción inmediata dentro del recinto. Parte del público comenzó a corear “¡USA! ¡USA! ¡USA!”, mientras miembros de seguridad retiraban al manifestante.
Vance cambió su discurso tras la protesta
La interrupción llevó al vicepresidente a abandonar momentáneamente el discurso que tenía preparado para referirse directamente al incidente.
“Señoras y señores, tenía todo un discurso escrito, pero creo que tengo que cambiarlo porque acabamos de descubrir el símbolo de la extrema izquierda”, afirmó.
Vance también calificó al manifestante de “idiota” y cuestionó que utilizara una bandera mexicana durante la protesta en lugar de portar la bandera de Estados Unidos.
El incidente ocurrió mientras el vicepresidente hablaba sobre identidad nacional y los valores que, según planteó durante su intervención, los republicanos buscarán defender.
El público respondió con gritos de “¡USA!”
JD Vance: «What the people at home missed is that we just had a protestor interrupting us and waving the Mexican flag. Well my friend, if you love Mexico so much, get your ass over there. I’ll buy you the plane ticket.» pic.twitter.com/hFgXmc3GPg
— Aaron Rupar (@atrupar) September 11, 2026
La respuesta de Vance encendió al público. Los videos del momento muestran al manifestante siendo escoltado fuera del recinto mientras los asistentes continuaban gritando consignas en apoyo al vicepresidente.
ABC News reportó que el hombre se encontraba en una zona cercana al escenario cuando desplegó la bandera mexicana, provocando la intervención del personal de seguridad.
La inesperada protesta terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del discurso de Vance y generó nuevas reacciones por el uso de la bandera mexicana durante un evento político republicano.
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