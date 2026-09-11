Bandera mexicana irrumpe en discurso de JD Vance y provoca explosiva reacción

Un manifestante con una bandera mexicana irrumpió durante el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Dallas y protagonizó uno de los momentos más tensos de la convención republicana de mitad de mandato.

El hombre interrumpió al funcionario mientras hablaba ante los asistentes reunidos en el American Airlines Center. Videos difundidos en redes sociales muestran al manifestante entre el público ondeando una bandera de México y otra de Palestina.

La interrupción no apareció en la transmisión oficial del evento, pero Vance hizo referencia directamente al episodio ante los asistentes y quienes seguían su intervención desde casa.

“Si amas tanto a México, vete para allá. Yo te compro el boleto de avión”, respondió Vance.

La frase provocó una reacción inmediata dentro del recinto. Parte del público comenzó a corear “¡USA! ¡USA! ¡USA!”, mientras miembros de seguridad retiraban al manifestante.

Vance cambió su discurso tras la protesta

La interrupción llevó al vicepresidente a abandonar momentáneamente el discurso que tenía preparado para referirse directamente al incidente.

“Señoras y señores, tenía todo un discurso escrito, pero creo que tengo que cambiarlo porque acabamos de descubrir el símbolo de la extrema izquierda”, afirmó.

Vance también calificó al manifestante de “idiota” y cuestionó que utilizara una bandera mexicana durante la protesta en lugar de portar la bandera de Estados Unidos.