Trump promete $5,000 por adulto si republicanos ganan: ¿es realmente posible?
Publicado el10/09/2026 a las 04:04
Donald Trump prometió entregar $5,000 a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.
- El presidente vinculó el llamado “dividendo” con los ingresos obtenidos mediante aranceles, pero no explicó quiénes serían elegibles, cuándo se pagaría ni cómo se financiaría exactamente.
Por qué importa: para una pareja de adultos, la promesa representaría $10,000. Sin embargo, por ahora no existe un programa aprobado ni un cheque que los ciudadanos puedan solicitar.
¿De dónde saldrían los $5,000 prometidos por el presidente?
“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares”, afirmó Trump durante la convención republicana celebrada en Dallas, según EFE.
Trump ofrece 5.000 dólares a cada estadounidense si su partido gana las elecciones de medio mandato en noviembre.
Los comicios son un barómetro de la popularidad del presidente, en mínimos históricos. Está en juego el control de la Cámara de Representantes y del Senado. / ajr pic.twitter.com/toMhzOxr9L
— DW Español (@dw_espanol) September 10, 2026
Trump aseguró que Estados Unidos está “haciendo una fortuna” mediante los aranceles y presentó esos ingresos como posible fuente para financiar los pagos.
- The Center Square (TCS) estima que entregar $5,000 por adulto costaría alrededor de $1.3 billones, frente a un presupuesto federal anual cercano a $7 billones.
El tamaño del desembolso abre una pregunta clave: ¿alcanzaría realmente el dinero recaudado mediante aranceles para financiar una transferencia de esa magnitud?
Ganar las elecciones no garantiza un cheque para todos
La propuesta tampoco podría convertirse automáticamente en pagos simplemente porque los republicanos ganen las elecciones. Un desembolso federal de esta magnitud necesitaría pasar por el proceso presupuestario del Congreso.
- Hasta ahora tampoco se conocen límites de ingresos, requisitos de elegibilidad ni si el IRS sería responsable de distribuir el dinero.
Además, no es la primera propuesta similar de Trump. EFE recuerda que anteriormente planteó un dividendo DOGE para millones de hogares que finalmente no se concretó.
- También propuso cheques de $2,000 financiados con ingresos arancelarios para estadounidenses de ingresos medios y bajos, pagos que tampoco se han materializado.
Una promesa de dinero en plena batalla electoral ¿Populismo?
El anuncio llega cuando los republicanos enfrentan una elección decisiva por el control del Congreso.
El próximo 3 de noviembre estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado.
Trump pidió además a sus seguidores votar como si él estuviera nuevamente en la boleta: “Les pido que finjan que estoy en la boleta electoral”, dijo durante el evento.
- Por ahora, los $5,000 deben entenderse como una promesa electoral condicionada al triunfo republicano, no como un nuevo estímulo federal ni como un beneficio disponible para solicitar.