Trump promete $5,000 por adulto si republicanos ganan: ¿es realmente posible?

Donald Trump prometió entregar $5,000 a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

El presidente vinculó el llamado “dividendo” con los ingresos obtenidos mediante aranceles, pero no explicó quiénes serían elegibles, cuándo se pagaría ni cómo se financiaría exactamente.

Por qué importa: para una pareja de adultos, la promesa representaría $10,000. Sin embargo, por ahora no existe un programa aprobado ni un cheque que los ciudadanos puedan solicitar.

¿De dónde saldrían los $5,000 prometidos por el presidente?

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares”, afirmó Trump durante la convención republicana celebrada en Dallas, según EFE.

Trump ofrece 5.000 dólares a cada estadounidense si su partido gana las elecciones de medio mandato en noviembre. Los comicios son un barómetro de la popularidad del presidente, en mínimos históricos. Está en juego el control de la Cámara de Representantes y del Senado. / ajr pic.twitter.com/toMhzOxr9L — DW Español (@dw_espanol) September 10, 2026

Trump aseguró que Estados Unidos está “haciendo una fortuna” mediante los aranceles y presentó esos ingresos como posible fuente para financiar los pagos.

The Center Square (TCS) estima que entregar $5,000 por adulto costaría alrededor de $1.3 billones, frente a un presupuesto federal anual cercano a $7 billones.

El tamaño del desembolso abre una pregunta clave: ¿alcanzaría realmente el dinero recaudado mediante aranceles para financiar una transferencia de esa magnitud?