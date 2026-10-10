Tiroteo masivo en Erie, Pensilvania, deja nueve muertos, entre ellos el sospechoso
Publicado el 10/10/2026 a las 15:02
- Nueve muertos, incluido el sospechoso.
- Policía descarta un enfrentamiento prolongado.
- El móvil continúa sin esclarecerse.
Un tiroteo dentro y fuera de una vivienda en Erie, Pensilvania, dejó nueve muertos, incluido el presunto atacante, el viernes 9 de octubre.
El ataque ocurrió en la cuadra 700 de Perry Street, cerca de East Seventh Street, en un barrio de viviendas próximas entre sí.
El jefe policial Rick Lorah describió la escena como una de las más difíciles de su carrera y señaló que no existía una amenaza activa para la comunidad. abcnews.com
Hasta la mañana del sábado, las autoridades no habían explicado el móvil ni confirmado públicamente la relación entre el sospechoso y las víctimas.
Policía de Erie aclara cuándo ocurrieron las muertes
🚨 Death toll rises to 9 in Erie, Pennsylvania mass shooting, including 2 children.
Suspected gunman found dead after police standoff.
Erie Police Chief Rick Lorah calls it the worst scene he's encountered in nearly three decades of law enforcement.
https://t.co/Kzkk8dfdRk
— LIMON (@limondar0) October 10, 2026
Los agentes recibieron el reporte alrededor de las 4:52 p. m., después de una alerta del sistema municipal de detección de disparos ShotSpotter.
Al llegar, encontraron a dos mujeres gravemente heridas fuera de la residencia, les prestaron asistencia y establecieron un perímetro alrededor del inmueble.
La ciudad informó que todas las muertes ocurrieron antes de la llegada policial; también aclaró que no hubo nuevos disparos durante la intervención. abcnews.com
Las autoridades atribuyeron los estruendos posteriores a granadas aturdidoras utilizadas durante la operación y rechazaron que hubiera un enfrentamiento prolongado.
Qué se sabe del sospechoso del ataque en Perry Street[caption id="attachment_1696209" align="alignnone" width="1200"] Tiroteo en Erie: nueve muertos y dudas sobre el móvil del ataque FOTO: EFE[/caption]
Un vecino proporcionó una descripción del hombre al que habría visto disparar contra las dos mujeres encontradas en el exterior, según Lorah.
Los investigadores indicaron que esa descripción coincidía con la del presunto atacante localizado dentro de la vivienda cuando ingresó el equipo SWAT.
El sospechoso fue encontrado con un arma y, según la evaluación preliminar policial, habría muerto por una herida de bala autoinfligida.
Los agentes continuaban examinando la escena y entrevistando testigos para reconstruir la secuencia, determinar responsabilidades y establecer qué desencadenó el ataque.
Identificación de las víctimas y preguntas pendientes
El forense del condado, Lyell Cook, informó que su oficina comenzaba a confirmar las identidades; los nombres no se divulgaron inmediatamente.
Ocho personas fueron declaradas muertas en el lugar y otra falleció después de ser trasladada a un hospital, de acuerdo con Cook.
Hasta esa actualización, tampoco se habían publicado oficialmente las edades de todas las víctimas ni detalles completos sobre las evaluaciones forenses.
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La fiscal de distrito Elizabeth Hirz colaboraba con la policía, mientras las familias y el vecindario aguardaban respuestas sobre lo sucedido.
Erie pide evitar rumores y ofrece apoyo emocional
Las autoridades anunciaron una conferencia de prensa para las 4:00 p. m. del sábado 10 de octubre, hora local, con información adicional.
El municipio pidió cautela al compartir versiones, debido al daño que las especulaciones pueden causar a familiares, residentes y personal de emergencia.
Para quienes necesiten acompañamiento emocional, la ciudad difundió el teléfono de Servicios de Crisis: 814-456-2024, disponible para solicitar contacto con un consejero.
La investigación seguía abierta: conocer el balance mortal no resuelve todavía las preguntas sobre el móvil, los vínculos personales y la cronología completa.