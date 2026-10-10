Nueve muertos, incluido el sospechoso.

Policía descarta un enfrentamiento prolongado.

El móvil continúa sin esclarecerse.

Un tiroteo dentro y fuera de una vivienda en Erie, Pensilvania, dejó nueve muertos, incluido el presunto atacante, el viernes 9 de octubre.

El ataque ocurrió en la cuadra 700 de Perry Street, cerca de East Seventh Street, en un barrio de viviendas próximas entre sí.

El jefe policial Rick Lorah describió la escena como una de las más difíciles de su carrera y señaló que no existía una amenaza activa para la comunidad. abcnews.com

Hasta la mañana del sábado, las autoridades no habían explicado el móvil ni confirmado públicamente la relación entre el sospechoso y las víctimas.

Policía de Erie aclara cuándo ocurrieron las muertes

🚨 Death toll rises to 9 in Erie, Pennsylvania mass shooting, including 2 children. Suspected gunman found dead after police standoff. Erie Police Chief Rick Lorah calls it the worst scene he's encountered in nearly three decades of law enforcement.

https://t.co/Kzkk8dfdRk — LIMON (@limondar0) October 10, 2026



Los agentes recibieron el reporte alrededor de las 4:52 p. m., después de una alerta del sistema municipal de detección de disparos ShotSpotter.

Al llegar, encontraron a dos mujeres gravemente heridas fuera de la residencia, les prestaron asistencia y establecieron un perímetro alrededor del inmueble.

La ciudad informó que todas las muertes ocurrieron antes de la llegada policial; también aclaró que no hubo nuevos disparos durante la intervención. abcnews.com

Las autoridades atribuyeron los estruendos posteriores a granadas aturdidoras utilizadas durante la operación y rechazaron que hubiera un enfrentamiento prolongado.