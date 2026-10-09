Huracán Isaias amenaza con golpear EEUU como categoría 2: alertan por tornados e inundaciones
Publicado el 08/10/2026 a las 21:00
- Isaias amenaza la costa estadounidense.
- Prevén tornados e inundaciones peligrosas.
- Florida y Alabama bajo alerta.
El huracán Isaias avanza sobre el Golfo de México y amenaza con impactar la costa sur de Estados Unidos durante la noche del viernes.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) confirmó este jueves vientos sostenidos de 85 millas por hora, mientras el sistema continúa fortaleciéndose.
La trayectoria prevista coloca bajo amenaza zonas de Mississippi, Alabama y Florida, donde las autoridades preparan medidas ante posibles condiciones destructivas.
Los meteorólogos advierten que Isaias podría alcanzar categoría 2 antes de tocar tierra, acompañado de marejadas ciclónicas, lluvias intensas y tornados.
Huracán Isaias podría fortalecerse antes de tocar tierra
Isaias has rapidly strengthened into the Atlantic season’s first hurricane en route to landfall on the northern Gulf Coast by the weekend. Follow live updates: https://t.co/TvI2dU3HpS https://t.co/HtZa6Vtf37
— CNN (@CNN) October 8, 2026
Las aguas cálidas del Golfo de México ofrecen condiciones favorables para que el ciclón aumente su intensidad durante las próximas horas.
Alexander DaSilva, experto de AccuWeather, explicó que la cizalladura del viento será determinante para conocer cuánto puede fortalecerse el huracán.
Este fenómeno atmosférico puede debilitar la circulación de un ciclón, aunque las condiciones actuales podrían permitir que Isaias evite sus efectos más intensos.
El pronóstico contempla un posible impacto entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre.
Alerta por marejada ciclónica desde Luisiana hasta Florida
The Gulf is waking up to season’s first hurricane. Isaias is strengthening toward Category 2, with warnings for Florida, Alabama and Mississippi. It could make landfall Friday night or early Saturday, bringing storm surge, flooding and heavy rain to the East Coast this weekend. https://t.co/xKM9y8aldw
— KolHaolam (@KolHaolam) October 8, 2026
Las autoridades meteorológicas mantienen advertencias por marejada ciclónica desde la desembocadura del río Misisipi hasta el río Steinhatchee, en Florida.
Las comunidades costeras enfrentan riesgos de inundaciones repentinas, oleaje peligroso y daños provocados por vientos intensos durante el paso del sistema.
TE PUEDE INTERESAR: Huracán Isaías amenaza Florida y Alabama: ordenan evacuaciones y preparan más de 12,000 efectivos
El NHC también advierte que las condiciones pueden deteriorarse rápidamente, incluso antes de que el centro del huracán alcance territorio estadounidense.
Los residentes deben completar sus preparativos y atender cualquier instrucción de evacuación emitida por las autoridades locales.
Tornados por el huracán Isaias amenazan varios estados
🌀 HURRICANE WATCHES ISSUED – Gulf Coast, this is your heads up!
Tropical Storm Isaias is reorganizing now, which could kick off quickly strengthening:
– Hurricane by Thursday
– Peak near 110 mph (Cat 2) Friday morning
– 5-7 ft storm surge, highest near + east of landfall
– Brief, rain-wrapped tornadoes through Saturday AM in Alabama
– Heavy rain Louisiana to Midwest through the weekend
HailTrace meteorologists will be mapping strong wind and tornadoes that hit! https://t.co/hVNfzVWi4h to get set up with wind and tornado maps today.
Share this with someone on the Gulf Coast 👇
#Isaias #HurricaneSeason #GulfCoast #StormSurge #TornadoWarning
— HailTrace (@HailTrace) October 7, 2026
El peligro no terminará cuando Isaias toque tierra, debido a las tormentas eléctricas que podrían desarrollarse dentro de sus bandas exteriores.
Jon Porter, meteorólogo de AccuWeather, explicó que la interacción entre aire cálido, humedad y aire seco puede favorecer tormentas capaces de producir tornados.
El mayor riesgo se concentraría al este y sureste del centro del huracán, aunque las amenazas podrían extenderse considerablemente tierra adentro.
Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y el sur de Virginia podrían enfrentar condiciones peligrosas conforme avance el sistema durante el fin de semana.
¿Qué deben hacer las familias ante la llegada de Isaias?
Las familias deben revisar sus rutas de evacuación, asegurar objetos exteriores y preparar suministros esenciales ante posibles interrupciones de electricidad.
También resulta importante mantener teléfonos cargados, almacenar agua potable y evitar conducir por carreteras inundadas durante las lluvias intensas.
Los organizadores de eventos deportivos y actividades al aire libre deben seguir los avisos meteorológicos ante posibles tormentas severas.
El NHC recomienda consultar actualizaciones oficiales porque la trayectoria, intensidad y zonas de mayor peligro pueden cambiar conforme se aproxima el impacto.
Fuentes: AccuWeather, CNN.