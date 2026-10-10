Huracán Isaías toca tierra en Florida como categoría 2 con vientos de 105 mph

El huracán Isaías tocó tierra la noche del viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, con categoría 2 y vientos de 105 millas por hora, según la información atribuida al Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El impacto en la región del Panhandle encendió las alertas por marejadas ciclónicas, inundaciones y posibles tornados, amenazas que pueden persistir incluso después de que el sistema pierda intensidad.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el peligro no se limita a las comunidades costeras. Las lluvias y los vientos podrían extenderse hacia el interior del sureste estadounidense.

Atlanta, Georgia, figura entre las ciudades que podrían experimentar condiciones adversas durante el desplazamiento de la tormenta hacia el norte.

Huracán Isaías golpea Florida: alerta por vientos y tornados

El huracán Isaias, está pegado fuertemente en Florida https://t.co/KoSBuwwEPZ — Alertageo (@alertarojanot) October 10, 2026

El NHC informó a través de su cuenta en X que el centro del huracán alcanzó tierra cerca de Destin, acompañado de vientos máximos sostenidos próximos a 105 mph.

La categoría 2 corresponde a velocidades de entre 96 y 110 mph en la escala Saffir-Simpson, capaces de provocar daños importantes en viviendas, árboles y redes eléctricas.

Sin embargo, la clasificación del huracán no refleja todos sus peligros. Las inundaciones y la marejada ciclónica pueden representar amenazas graves, independientemente de la velocidad del viento.

Las comunidades costeras del Panhandle deben prestar especial atención al aumento del nivel del mar, particularmente en zonas bajas y carreteras cercanas a la costa.