Huracán Isaías toca tierra en Florida como categoría 2 con vientos de 105 mph
Publicado el 09/10/2026 a las 22:13
El huracán Isaías tocó tierra la noche del viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, con categoría 2 y vientos de 105 millas por hora, según la información atribuida al Centro Nacional de Huracanes (NHC).
El impacto en la región del Panhandle encendió las alertas por marejadas ciclónicas, inundaciones y posibles tornados, amenazas que pueden persistir incluso después de que el sistema pierda intensidad.
Las autoridades meteorológicas advirtieron que el peligro no se limita a las comunidades costeras. Las lluvias y los vientos podrían extenderse hacia el interior del sureste estadounidense.
Atlanta, Georgia, figura entre las ciudades que podrían experimentar condiciones adversas durante el desplazamiento de la tormenta hacia el norte.
Huracán Isaías golpea Florida: alerta por vientos y tornados
El huracán Isaias, está pegado fuertemente en Florida
https://t.co/KoSBuwwEPZ
— Alertageo (@alertarojanot) October 10, 2026
El NHC informó a través de su cuenta en X que el centro del huracán alcanzó tierra cerca de Destin, acompañado de vientos máximos sostenidos próximos a 105 mph.
La categoría 2 corresponde a velocidades de entre 96 y 110 mph en la escala Saffir-Simpson, capaces de provocar daños importantes en viviendas, árboles y redes eléctricas.
Sin embargo, la clasificación del huracán no refleja todos sus peligros. Las inundaciones y la marejada ciclónica pueden representar amenazas graves, independientemente de la velocidad del viento.
Las comunidades costeras del Panhandle deben prestar especial atención al aumento del nivel del mar, particularmente en zonas bajas y carreteras cercanas a la costa.
Marejada ciclónica e inundaciones: los principales peligros
EL HURACÁN ISAIAS TOCA TIERRA EN LA COSTA DE FLORIDA
🌀
#Isaias toca tierra en la ciudad de Destino, Florida EEUU 🇺🇸 con vientos de 165 km/h
Marejadas ciclónicas golpeando las costas de Florida y Alabama. Extremar precauciones, condiciones peligrosas por fuertes lluvia e inundaciones propagándose al interior.
#Hurricane #Isaias
Octubre 9/20:30h
— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 10, 2026
La marejada ciclónica ocurre cuando los fuertes vientos empujan el agua del océano hacia tierra firme, elevando peligrosamente el nivel del mar.
Este fenómeno puede inundar viviendas, bloquear rutas de evacuación y convertir áreas habitualmente seguras en zonas de alto riesgo durante pocas horas.
Las precipitaciones intensas también podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en vecindarios con drenaje limitado y comunidades próximas a ríos o arroyos.
Los meteorólogos advirtieron, además, sobre la posibilidad de tornados asociados con las bandas de lluvia, una amenaza que puede desarrollarse rápidamente.
¿Qué pasará con el huracán Isaías al avanzar hacia Georgia?
Aunque se espera que Isaías pierda fuerza al desplazarse sobre tierra, sus efectos podrían mantenerse lejos del punto donde tocó la costa.
Atlanta y otras comunidades de Georgia podrían experimentar lluvias intensas, ráfagas de viento y complicaciones en el tránsito durante el avance del sistema.
Para las familias hispanas residentes en Florida y Georgia, resulta fundamental consultar los avisos oficiales y preparar suministros ante posibles interrupciones eléctricas.
El NHC recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas, mientras las autoridades locales determinan qué comunidades necesitan medidas adicionales de protección.
Fuente Telemundo.