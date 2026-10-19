El frente frío número 2 se mantiene estacionario sobre el este y el sureste del golfo de México este lunes 19 de octubre de 2026 y dejará lluvias puntuales torrenciales, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN, de la Conagua). Al mismo tiempo, Trudy, que llegó a ser huracán categoría 3 la semana pasada, sigue en el Pacífico como tormenta tropical y mantiene el oleaje en la costa.

Lluvias de 150 a 250 mm en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el noreste de Oaxaca y el noroeste de Chiapas, con riesgo de inundaciones y deslaves.

Evento de Norte con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz y el istmo de Tehuantepec, y oleaje de 2 a 4 metros en varias costas del golfo y el Caribe mexicano.

Trudy se debilitó a tormenta tropical y no hay avisos costeros, pero las marejadas siguen y pueden causar corrientes de resaca peligrosas.

Por qué importa: varias zonas del Pacífico ya estaban golpeadas por el huracán Simon la semana anterior y tienen el suelo saturado. Cualquier lluvia adicional aumenta el riesgo de deslaves y crecidas de ríos, y quienes tienen familia en esas regiones necesitan información clara.

Dónde caerá la lluvia más intensa

Según el pronóstico del SMN, las lluvias torrenciales (150 a 250 mm) se concentrarán en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el noreste de Oaxaca y el noroeste de Chiapas. Se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el norte de Yucatán y el norte de Quintana Roo.

Las lluvias fuertes (25 a 50 mm) alcanzarán la costa de Jalisco, el este de Michoacán, el centro de Puebla, el suroeste del Estado de México, el sureste y suroeste de Guerrero y el suroeste de Campeche. Habrá chubascos (5 a 25 mm) en muchos estados del norte y del centro, incluida la Ciudad de México. El SMN advierte que pueden venir con descargas eléctricas y granizo, además de encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

Norte, oleaje y descenso de temperatura

El frente frío viene acompañado de un evento de Norte. El SMN prevé rachas de 60 a 80 km/h en el centro y sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca, y de 40 a 60 km/h en Tabasco.

El oleaje será de 2 a 4 metros en las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y el golfo de Tehuantepec, y de 1 a 2 metros en Campeche. La masa de aire polar mantiene el descenso de temperatura, y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental también favorece las lluvias.

Trudy: de huracán a tormenta tropical