Frente frío número 2 y Trudy: lluvias torrenciales y oleaje alto en México
Publicado el 19/10/2026 a las 12:34
El frente frío número 2 se mantiene estacionario sobre el este y el sureste del golfo de México este lunes 19 de octubre de 2026 y dejará lluvias puntuales torrenciales, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN, de la Conagua). Al mismo tiempo, Trudy, que llegó a ser huracán categoría 3 la semana pasada, sigue en el Pacífico como tormenta tropical y mantiene el oleaje en la costa.
- Lluvias de 150 a 250 mm en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el noreste de Oaxaca y el noroeste de Chiapas, con riesgo de inundaciones y deslaves.
- Evento de Norte con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz y el istmo de Tehuantepec, y oleaje de 2 a 4 metros en varias costas del golfo y el Caribe mexicano.
- Trudy se debilitó a tormenta tropical y no hay avisos costeros, pero las marejadas siguen y pueden causar corrientes de resaca peligrosas.
Por qué importa: varias zonas del Pacífico ya estaban golpeadas por el huracán Simon la semana anterior y tienen el suelo saturado. Cualquier lluvia adicional aumenta el riesgo de deslaves y crecidas de ríos, y quienes tienen familia en esas regiones necesitan información clara.
Dónde caerá la lluvia más intensa
Según el pronóstico del SMN, las lluvias torrenciales (150 a 250 mm) se concentrarán en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el noreste de Oaxaca y el noroeste de Chiapas. Se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el norte de Yucatán y el norte de Quintana Roo.
Las lluvias fuertes (25 a 50 mm) alcanzarán la costa de Jalisco, el este de Michoacán, el centro de Puebla, el suroeste del Estado de México, el sureste y suroeste de Guerrero y el suroeste de Campeche. Habrá chubascos (5 a 25 mm) en muchos estados del norte y del centro, incluida la Ciudad de México. El SMN advierte que pueden venir con descargas eléctricas y granizo, además de encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.
Norte, oleaje y descenso de temperatura
El frente frío viene acompañado de un evento de Norte. El SMN prevé rachas de 60 a 80 km/h en el centro y sur de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca, y de 40 a 60 km/h en Tabasco.
El oleaje será de 2 a 4 metros en las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y el golfo de Tehuantepec, y de 1 a 2 metros en Campeche. La masa de aire polar mantiene el descenso de temperatura, y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental también favorece las lluvias.
Trudy: de huracán a tormenta tropical
Trudy golpeó con lluvias y viento partes de la costa del Pacífico (Michoacán, Colima y Jalisco) el domingo 18 de octubre, según CBS News y AP. Las autoridades de Colima dijeron que el riesgo era bajo, pero advirtieron que el suelo ya estaba saturado. Esa noche ya no había alertas de huracán en la costa. El sistema se debilitó a tormenta tropical en la madrugada del lunes.
Según el aviso 25 del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC), de las 8 a.m. hora de la montaña (11 a.m. hora del Este) de este lunes, Trudy estaba a unas 190 millas (310 km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes. Sus vientos máximos sostenidos eran de 60 mph (95 km/h) y se movía al oeste-suroeste a 7 mph. No hay avisos ni vigilancias costeras vigentes. El NHC espera que se convierta en ciclón postropical a primera hora del martes 20 de octubre y que se disipe entre el miércoles 21 y el jueves 22.
El SMN prevé para Jalisco lluvias puntuales fuertes, rachas de 30 a 40 km/h y oleaje de 2 a 3 metros, además de chubascos en Baja California Sur. La Secretaría de Marina, en su aviso de las 4 a.m. (hora del centro de México), reportó olas de 3.7 a 4.3 metros cerca del sistema. Si quieres conocer los nombres que faltan en la temporada, consulta la lista de nombres de las tormentas de 2026.
Qué puedes hacer si tienes familia en la zona
- Sigue los avisos oficiales del SMN (smn.conagua.gob.mx) y de Protección Civil de su estado.
- Pídeles que no crucen calles inundadas, ríos ni vados.
- Si viven en laderas, que estén atentos a grietas o caída de piedras.
- Que no se metan al mar cuando haya bandera roja.
- Que tengan a mano documentos, linterna, agua y medicinas.
Fuentes: Servicio Meteorológico Nacional (Conagua); Centro Nacional de Huracanes (NHC), aviso 25 de Trudy; Secretaría de Marina, aviso de ciclón tropical; CBS News/AP. Datos consultados el 19 de octubre de 2026.