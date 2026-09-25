Tormenta amenaza con vientos destructivos, inundaciones y apagones este fin de semana ¿quiénes están en riesgo?
Publicado el24/09/2026 a las 21:02
- Vientos de hasta 80 mph
- Riesgo de apagones generalizados
- Amenaza de inundaciones costeras
Una potente tormenta nor’easter se intensifica frente a la costa este y amenaza con golpear Nueva Inglaterra entre el viernes y el domingo con viento, lluvia e inundaciones.
El mayor impacto se espera en Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Long Island, el sureste de New Hampshire y sectores costeros de Maine.
En Boston, el National Weather Service mantiene una advertencia por vientos fuertes, vigilancia por inundaciones costeras y aviso por oleaje elevado durante el fin de semana.
La combinación de la tormenta y las mareas elevadas asociadas con la luna llena podría agravar las inundaciones y la erosión desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra.
Tormenta amenaza Nueva Inglaterra con apagones e inundaciones
A strengthening September nor’easter will worsen coastal flooding from North Carolina to New York through Friday, then threaten New England with damaging winds, power outages and heavy rain this weekend. https://t.co/jRs0bfbata pic.twitter.com/QWql1b4WFo
— AccuWeather (@accuweather) September 24, 2026
Por qué importa: AccuWeather advierte que las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 60 mph en amplias zonas, con máximos locales cercanos a 80 mph.
Los árboles representan una preocupación adicional: todavía conservan muchas hojas, aumentando la superficie expuesta al viento y la presión sobre ramas y raíces.
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Además, las lluvias recientes dejaron terrenos húmedos en sectores de Nueva Inglaterra, condición que puede facilitar la caída de árboles cuando lleguen las ráfagas más intensas.
El dato: árboles derribados podrían afectar líneas eléctricas y provocar cortes de electricidad, especialmente durante el periodo de mayor intensidad de la tormenta.
Lluvias podrían superar las 8 pulgadas
.@NOAA‘s #GOESEast (#GOES19) 🛰️ is monitoring a strong coastal storm off the East Coast this morning that is expected to bring moderate to major coastal flooding, strong winds, heavy rainfall and high surf to the Mid-Atlantic and New England.
Coastal #Flood Watches and Warnings… pic.twitter.com/4xS1fQ8Kuz
— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 24, 2026
El proceso: la tormenta absorberá humedad del Atlántico y la transportará hacia Nueva Inglaterra, alimentando lluvias fuertes desde el viernes y durante buena parte del fin de semana.
AccuWeather proyecta generalmente entre 1 y 2 pulgadas desde el noreste de Nueva Jersey hasta la costa de Maine, pero las cantidades aumentarán considerablemente en Massachusetts.
Entre el centro de Massachusetts, Cape Cod, Nantucket y Martha’s Vineyard podrían registrarse entre 4 y 8 pulgadas, con máximos locales potencialmente superiores.
Las precipitaciones podrían inundar calles y pequeños arroyos, complicar desplazamientos y obligar a cancelar o modificar actividades previstas al aire libre.
Inundaciones costeras y fuerte oleaje elevan el peligro
Las condiciones marítimas también serán peligrosas porque los vientos persistentes empujarán agua del Atlántico hacia bahías, puertos, estuarios y comunidades costeras.
Eastern Long Island y la costa este de Massachusetts figuran entre las zonas con riesgo considerable de inundación y erosión, según AccuWeather.
Qué pueden hacer: residentes deben revisar las alertas oficiales de su localidad, asegurar objetos exteriores, evitar carreteras inundadas y mantener cargados teléfonos y baterías externas ante posibles apagones.
Quienes viven cerca de la costa deben prestar especial atención a órdenes y advertencias locales, ya que las condiciones pueden variar rápidamente según la trayectoria final de la tormenta.
Fuente: NBC News