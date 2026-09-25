Tormenta amenaza con vientos destructivos, inundaciones y apagones este fin de semana ¿quiénes están en riesgo?

Vientos de hasta 80 mph

Riesgo de apagones generalizados

Amenaza de inundaciones costeras

Una potente tormenta nor’easter se intensifica frente a la costa este y amenaza con golpear Nueva Inglaterra entre el viernes y el domingo con viento, lluvia e inundaciones.

El mayor impacto se espera en Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Long Island, el sureste de New Hampshire y sectores costeros de Maine.

En Boston, el National Weather Service mantiene una advertencia por vientos fuertes, vigilancia por inundaciones costeras y aviso por oleaje elevado durante el fin de semana.

La combinación de la tormenta y las mareas elevadas asociadas con la luna llena podría agravar las inundaciones y la erosión desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra.

Tormenta amenaza Nueva Inglaterra con apagones e inundaciones

A strengthening September nor’easter will worsen coastal flooding from North Carolina to New York through Friday, then threaten New England with damaging winds, power outages and heavy rain this weekend. https://t.co/jRs0bfbata pic.twitter.com/QWql1b4WFo — AccuWeather (@accuweather) September 24, 2026

Por qué importa: AccuWeather advierte que las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 60 mph en amplias zonas, con máximos locales cercanos a 80 mph.

Los árboles representan una preocupación adicional: todavía conservan muchas hojas, aumentando la superficie expuesta al viento y la presión sobre ramas y raíces.

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Además, las lluvias recientes dejaron terrenos húmedos en sectores de Nueva Inglaterra, condición que puede facilitar la caída de árboles cuando lleguen las ráfagas más intensas.

El dato: árboles derribados podrían afectar líneas eléctricas y provocar cortes de electricidad, especialmente durante el periodo de mayor intensidad de la tormenta.