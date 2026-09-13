Medio Oeste bajo amenaza: lluvias extremas elevan el riesgo de inundaciones esta semana
Publicado el13/09/2026 a las 13:00
- Lluvias amenazan el Medio Oeste
- Hasta 5 pulgadas previstas
- Chicago y Omaha bajo riesgo
El Medio Oeste enfrenta otra semana de tiempo peligroso, con nuevas rondas de lluvias intensas capaces de agravar las condiciones en terrenos ya saturados.
Septiembre comenzó excepcionalmente lluvioso en algunas zonas y, en determinados lugares, ya se registra el arranque de mes más lluvioso del que se tenga registro.
El escenario podría complicarse entre domingo y jueves, cuando varias tormentas recorran repetidamente los mismos corredores y aumenten la posibilidad de inundaciones repentinas.
Grandes áreas metropolitanas como Chicago, Milwaukee, Des Moines y Omaha están incluidas en una amenaza de inundaciones repentinas de nivel 2 sobre 4 hasta el miércoles.
Inundaciones amenazan al Medio Oeste
STORMY STRETCH ⚡️: The soggy September saga continues across parts of the Midwest, with ongoing downpours and severe weather threats. Flash flooding will become increasingly likely and severe storms are expected to fire off later this afternoon. Full forecast: pic.twitter.com/PU53DPHFNt
— FOX Weather (@foxweather) September 13, 2026
Un sistema procedente del noroeste del Pacífico llegará al Medio Oeste entre domingo y lunes, mientras recoge humedad durante su desplazamiento hacia la región.
Aunque la baja presión se fortalecerá principalmente sobre Canadá, el frente frío asociado favorecerá condiciones para tormentas potencialmente severas durante el lunes.
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El riesgo severo de nivel 1 sobre 5 se extiende desde Wisconsin hasta Nebraska, con las ráfagas de viento dañinas como una de las principales amenazas.
Alrededor de Omaha, el peligro aumenta a nivel 2 sobre 5 ante la posibilidad de que se forme una zona más concentrada de tormentas fuertes.
Omaha y otras ciudades enfrentan tormentas severas
“En estos momentos, si las tormentas matutinas se alejan, existirá la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos severos”, dijo el Centro de Pronósticos de FOX.
La situación podría volverse más delicada conforme el frente frío avance y quede prácticamente estacionario, permitiendo que nuevas tormentas atraviesen repetidamente áreas similares.
La humedad procedente del Golfo de México alimentará esas tormentas y podría generar lluvias con intensidades de entre 1 y 2 pulgadas por hora.
Iowa y el sur de Minnesota podrían acumular entre 3 y 5 pulgadas, mientras el corredor entre Chicago y Omaha podría recibir entre 2 y 3 pulgadas.
Suelos saturados disparan el peligro de inundaciones
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El problema es que Iowa, Minnesota y otras zonas del Medio Oeste ya tienen suelos saturados, por lo que cantidades menores de lluvia podrían desencadenar inundaciones rápidamente.
Las tormentas sucesivas pueden acelerar la escorrentía y provocar acumulaciones peligrosas de agua en calles, zonas bajas y sectores próximos a pequeños arroyos.
El riesgo de inundaciones repentinas permanece en nivel 2 sobre 4 diariamente hasta el miércoles, mientras las lluvias podrían continuar al menos hasta el jueves por la mañana.
Esto mantiene bajo vigilancia a millones de residentes del Medio Oeste durante una semana en la que cada nueva tormenta podría agravar los problemas dejados por las anteriores.
¿Qué pueden hacer ante las inundaciones repentinas?
Las inundaciones repentinas pueden desarrollarse rápidamente cuando lluvias intensas golpean terrenos saturados, especialmente en calles urbanas y áreas bajas.
Los conductores deben prestar especial atención a carreteras inundadas, donde la profundidad del agua puede ser difícil de calcular durante una tormenta.
Quienes vivan cerca de pequeños arroyos o zonas propensas a inundaciones deben seguir las alertas locales mientras continúen las sucesivas rondas de lluvia.
La amenaza podría mantenerse durante buena parte de la semana, especialmente si las tormentas vuelven a concentrarse sobre las áreas que ya recibieron precipitaciones abundantes.
Fuentes: Fox Weather,