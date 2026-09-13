Medio Oeste bajo amenaza: lluvias extremas elevan el riesgo de inundaciones esta semana

Lluvias amenazan el Medio Oeste

Hasta 5 pulgadas previstas

Chicago y Omaha bajo riesgo

El Medio Oeste enfrenta otra semana de tiempo peligroso, con nuevas rondas de lluvias intensas capaces de agravar las condiciones en terrenos ya saturados.

Septiembre comenzó excepcionalmente lluvioso en algunas zonas y, en determinados lugares, ya se registra el arranque de mes más lluvioso del que se tenga registro.

El escenario podría complicarse entre domingo y jueves, cuando varias tormentas recorran repetidamente los mismos corredores y aumenten la posibilidad de inundaciones repentinas.

Grandes áreas metropolitanas como Chicago, Milwaukee, Des Moines y Omaha están incluidas en una amenaza de inundaciones repentinas de nivel 2 sobre 4 hasta el miércoles.

Inundaciones amenazan al Medio Oeste

STORMY STRETCH ⚡️: The soggy September saga continues across parts of the Midwest, with ongoing downpours and severe weather threats. Flash flooding will become increasingly likely and severe storms are expected to fire off later this afternoon. Full forecast: pic.twitter.com/PU53DPHFNt — FOX Weather (@foxweather) September 13, 2026

Un sistema procedente del noroeste del Pacífico llegará al Medio Oeste entre domingo y lunes, mientras recoge humedad durante su desplazamiento hacia la región.

Aunque la baja presión se fortalecerá principalmente sobre Canadá, el frente frío asociado favorecerá condiciones para tormentas potencialmente severas durante el lunes.

TE PUEDE INTERESAR: Temporada de huracanes 2026 rompe récord, pero una zona preocupa cerca de EEUU

El riesgo severo de nivel 1 sobre 5 se extiende desde Wisconsin hasta Nebraska, con las ráfagas de viento dañinas como una de las principales amenazas.

Alrededor de Omaha, el peligro aumenta a nivel 2 sobre 5 ante la posibilidad de que se forme una zona más concentrada de tormentas fuertes.