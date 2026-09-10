Mapa anticipa las primeras nevadas en EE.UU.: ¿qué zonas podrían ver nieve antes?

Rocosas pueden adelantarse

Norte recibe nieve primero

Fechas cambian cada temporada

El frío comienza a ganar terreno en Estados Unidos y un nuevo mapa del Farmers’ Almanac muestra qué regiones suelen ser las primeras en registrar nieve durante la temporada.

Aunque se esperan temperaturas “en su mayoría suaves” en gran parte del país antes de Navidad, algunas zonas del norte y áreas montañosas podrían encontrarse con nieve mucho antes.

Las elevaciones más altas de las Montañas Rocosas del norte están entre las primeras regiones donde pueden aparecer nevadas, incluso durante agosto o septiembre.

Sin embargo, el calendario cambia considerablemente según la ubicación, la altitud y las condiciones atmosféricas de cada temporada.

Primeras nevadas en EE.UU.: estas regiones suelen adelantarse

De acuerdo con Farmers’ Almanac, buena parte de las Montañas Rocosas del norte, las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste suele recibir sus primeras nevadas importantes entre octubre y principios de noviembre.

El panorama cambia durante noviembre, cuando las probabilidades históricas comienzan a extenderse hacia la región de los Grandes Lagos y el interior del noreste.

Para buena parte del centro del país y la región del Atlántico Medio, la llegada de nieve suele retrasarse hasta finales de noviembre o diciembre.

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El sur profundo y la costa del Golfo presentan una situación muy distinta: la nieve es mucho más irregular y existen inviernos en los que algunas zonas pueden no verla.

¿Por qué importa?: El mapa permite identificar cuándo suele comenzar el riesgo de nieve en distintas regiones y anticipar posibles cambios en viajes y actividades.

El dato: Las Rocosas del norte pueden registrar nieve desde agosto o septiembre.

El proceso: La fecha varía por altitud, ubicación y comportamiento atmosférico de cada temporada.

¿Qué pueden hacer?: Revisar los pronósticos locales del Servicio Meteorológico Nacional antes de viajar o planificar actividades.