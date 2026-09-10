Mapa anticipa las primeras nevadas en EE.UU.: ¿qué zonas podrían ver nieve antes?
Publicado el10/09/2026 a las 16:12
- Rocosas pueden adelantarse
- Norte recibe nieve primero
- Fechas cambian cada temporada
El frío comienza a ganar terreno en Estados Unidos y un nuevo mapa del Farmers’ Almanac muestra qué regiones suelen ser las primeras en registrar nieve durante la temporada.
Aunque se esperan temperaturas “en su mayoría suaves” en gran parte del país antes de Navidad, algunas zonas del norte y áreas montañosas podrían encontrarse con nieve mucho antes.
Las elevaciones más altas de las Montañas Rocosas del norte están entre las primeras regiones donde pueden aparecer nevadas, incluso durante agosto o septiembre.
Sin embargo, el calendario cambia considerablemente según la ubicación, la altitud y las condiciones atmosféricas de cada temporada.
Primeras nevadas en EE.UU.: estas regiones suelen adelantarse
De acuerdo con Farmers’ Almanac, buena parte de las Montañas Rocosas del norte, las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste suele recibir sus primeras nevadas importantes entre octubre y principios de noviembre.
El panorama cambia durante noviembre, cuando las probabilidades históricas comienzan a extenderse hacia la región de los Grandes Lagos y el interior del noreste.
Para buena parte del centro del país y la región del Atlántico Medio, la llegada de nieve suele retrasarse hasta finales de noviembre o diciembre.
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El sur profundo y la costa del Golfo presentan una situación muy distinta: la nieve es mucho más irregular y existen inviernos en los que algunas zonas pueden no verla.
¿Por qué importa?: El mapa permite identificar cuándo suele comenzar el riesgo de nieve en distintas regiones y anticipar posibles cambios en viajes y actividades.
El dato: Las Rocosas del norte pueden registrar nieve desde agosto o septiembre.
El proceso: La fecha varía por altitud, ubicación y comportamiento atmosférico de cada temporada.
¿Qué pueden hacer?: Revisar los pronósticos locales del Servicio Meteorológico Nacional antes de viajar o planificar actividades.
Ver copos no significa que ya exista acumulación
Will you need your shovel before Thanksgiving? See Farmers’ Almanac first snowfall prediction https://t.co/NqXHqxmQeq
— Enquirer (@Enquirer) September 10, 2026
Hay una diferencia importante al hablar de la “primera nieve”: los meteorólogos distinguen entre observar los primeros copos y registrar la primera nevada medible.
Los primeros copos pueden caer y desaparecer inmediatamente al tocar una superficie todavía cálida, por lo que no necesariamente dejan acumulación sobre el suelo.
Una nevada medible, en cambio, requiere una acumulación de al menos 0.1 pulgadas, un umbral utilizado habitualmente en los registros climáticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Esta distinción explica por qué una ciudad puede ver nieve antes de la fecha que aparece en los registros históricos de acumulaciones.
Denver demuestra cuánto puede cambiar la primera nevada
Denver ofrece un buen ejemplo de la variabilidad: su primera nevada significativa suele registrarse aproximadamente el 18 de octubre, según el portavoz citado de Farmers’ Almanac.
Pero la ciudad también ha experimentado temporadas en las que esa primera acumulación llegó desde septiembre, mientras que en otros años tuvo que esperar hasta diciembre.
Por eso, el mapa debe entenderse como una referencia climatológica general y no como un pronóstico que indique exactamente cuándo nevará en una ciudad determinada.
Para quienes viven en zonas susceptibles a nevadas tempranas, la recomendación práctica es seguir los avisos meteorológicos locales conforme avance el otoño, especialmente antes de conducir largas distancias.
Fuentes: USA Today, Farmers’ Almanac.