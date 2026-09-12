Temporada de huracanes 2026 rompe récord, pero una zona preocupa cerca de EEUU

Atlántico rompe récord histórico

Florida entra bajo vigilancia

Otro récord está cerca

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 alcanzó un récord inusual: hasta el 12 de septiembre no se había formado ningún huracán.

El Atlántico llegó así a la fecha más tardía de la era satelital sin registrar su primer huracán de la temporada, pese a encontrarse cerca del pico climatológico.

El Niño, la cizalladura del viento, el aire seco y el polvo del Sahara han dificultado que las tormentas tropicales encuentren condiciones para fortalecerse.

El mapa del Centro Nacional de Huracanes tampoco mostraba un ciclón tropical próximo a desarrollarse, prolongando una temporada excepcionalmente tranquila.

Temporada de huracanes 2026 rompe récord

RECORD HURRICANE SEASON: 🌀The Atlantic is quiet — record quiet — this hurricane season thanks to an enormous El Nino that crushes storms before they get going. https://t.co/urrUBQxHgA — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 12, 2026

Las imágenes satelitales muestran poca organización tropical en la Región Principal de Desarrollo, desde las costas africanas hasta el Caribe.

Sin embargo, existe mayor concentración de lluvias y tormentas alrededor de Florida, desde el este del Golfo hasta aguas del suroeste del Atlántico.

En esa región hay más humedad y menor cizalladura, dos condiciones que podrían favorecer sistemas tropicales si otros factores atmosféricos llegan a coincidir.

Por ahora no existe una señal de desarrollo inmediato, pero sistemas no tropicales podrían dejar zonas de baja presión que posteriormente necesiten vigilancia.