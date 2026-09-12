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Temporada de huracanes 2026 rompe récord, pero una zona preocupa cerca de EEUU
La temporada de huracanes del Atlántico rompe un récord, pero Florida y el sureste de EEUU entran en una zona que merece vigilancia.
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Temporada de huracanes 2026 rompe récord
Foto Shutterstock

Publicado el12/09/2026 a las 17:00

  • Atlántico rompe récord histórico
  • Florida entra bajo vigilancia
  • Otro récord está cerca

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 alcanzó un récord inusual: hasta el 12 de septiembre no se había formado ningún huracán.

El Atlántico llegó así a la fecha más tardía de la era satelital sin registrar su primer huracán de la temporada, pese a encontrarse cerca del pico climatológico.

El Niño, la cizalladura del viento, el aire seco y el polvo del Sahara han dificultado que las tormentas tropicales encuentren condiciones para fortalecerse.

El mapa del Centro Nacional de Huracanes tampoco mostraba un ciclón tropical próximo a desarrollarse, prolongando una temporada excepcionalmente tranquila.

Temporada de huracanes 2026 rompe récord

Las imágenes satelitales muestran poca organización tropical en la Región Principal de Desarrollo, desde las costas africanas hasta el Caribe.

Sin embargo, existe mayor concentración de lluvias y tormentas alrededor de Florida, desde el este del Golfo hasta aguas del suroeste del Atlántico.

En esa región hay más humedad y menor cizalladura, dos condiciones que podrían favorecer sistemas tropicales si otros factores atmosféricos llegan a coincidir.

Por ahora no existe una señal de desarrollo inmediato, pero sistemas no tropicales podrían dejar zonas de baja presión que posteriormente necesiten vigilancia.

Un ciclón cercano a la costa dejaría menos tiempo

Las aguas frente al sureste estadounidense suelen convertirse en punto de encuentro de frentes que llegan desde el norte y pierden fuerza sobre aguas cálidas.

En determinadas circunstancias, esos frentes debilitados pueden generar circulación en superficie y eventualmente contribuir a la formación de un ciclón tropical.

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Una tormenta en niveles altos también podría desplazarse hacia el sureste y posteriormente entrar al Golfo, aunque inicialmente produciría cizalladura desfavorable.

El problema para las comunidades costeras es la distancia: un sistema formado cerca de tierra podría reducir considerablemente el tiempo disponible para prepararse.

  • Vigilar: Florida y sureste.
  • Riesgos: Lluvia, viento y oleaje.
  • Preparación: No esperar un huracán.

El Atlántico todavía podría romper otro récord

Temporada de huracanes 2026 rompe récord
Temporada de huracanes 2026 rompe récord. Ilustración: generada con IA — MundoNow

Después de mediados de septiembre, otra zona al sureste de Bermudas podría presentar condiciones más favorables para algún desarrollo tropical.

La temporada atlántica permanece muy por debajo del promedio mientras el Pacífico oriental mantiene una actividad ciclónica considerablemente mayor.

Existe además otro récord histórico en juego relacionado con 1941, temporada que también comenzó lentamente durante un prolongado episodio de El Niño.

El meteorólogo Jesse Ferrell, de AccuWeather, explicó que un análisis posterior determinó que el primer huracán de 1941 alcanzó esa intensidad el 21 de septiembre.

“Si el Atlántico permanece sin un huracán hasta el 21 de septiembre de este año, la temporada de 2026 también batirá ese récord”, señaló Ferrell.

Eso coloca al Atlántico a pocos días de otra marca excepcional, aunque el dato no debe interpretarse como garantía de una temporada sin amenazas.

Para quienes viven en Florida, el Golfo o la costa sureste, el mensaje sigue siendo preventivo: mantener suministros, revisar alertas y conservar actualizado el plan familiar.

Una temporada lenta puede cambiar rápidamente, especialmente cuando los sistemas se forman cerca de Estados Unidos y dejan menos margen para reaccionar.

Fuentes: AccuWeather, USA Today.

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