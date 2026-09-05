Tormentas amenazan el fin de semana del Labor Day: estas zonas podrían enfrentar retrasos y fuertes vientos
Tormentas severas este domingo Montana vigila granizo y viento Inundaciones amenazan varias regiones El domingo podría complicar los viajes del fin de semana del Labor Day, con dos grandes zonas de Estados Unidos bajo amenaza de tormentas fuertes y lluvias intensas. De acuerdo con ‘AccuWeather’, el riesgo se concentrará principalmente en el Sureste y sectores […]
Publicado el05/09/2026 a las 15:00
- Tormentas severas este domingo
- Montana vigila granizo y viento
- Inundaciones amenazan varias regiones
El domingo podría complicar los viajes del fin de semana del Labor Day, con dos grandes zonas de Estados Unidos bajo amenaza de tormentas fuertes y lluvias intensas.
De acuerdo con ‘AccuWeather’, el riesgo se concentrará principalmente en el Sureste y sectores de las Llanuras del norte, mientras millones de personas aprovechan el último fin de semana festivo del verano.
El Storm Prediction Center (SPC) anticipa para el domingo tormentas capaces de producir ráfagas fuertes, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche.
Las condiciones podrían cambiar rápidamente en carreteras, playas y actividades al aire libre, por lo que los viajeros deberán vigilar alertas y pronósticos locales.
Tormentas severas amenazan el Sureste este domingo
El mayor riesgo organizado del domingo se concentra en sectores de Carolina del Sur y Georgia, donde el SPC mantiene un riesgo “Slight”, nivel 2 de 5.
Una masa de aire muy húmeda e inestable favorecerá el desarrollo de tormentas mientras un frente avanza hacia el sur sobre la región.
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Las tormentas podrían agruparse y producir ráfagas fuertes o dañinas, aunque el SPC señala que los vientos atmosféricos débiles limitarían una organización más extensa del tiempo severo.
AccuWeather amplía la zona que debe vigilarse desde Carolina del Sur hacia buena parte de Georgia, el este de Alabama y sectores del norte de Florida.
Lluvias torrenciales elevan riesgo de inundaciones
El viento no será la única preocupación: las tormentas del domingo podrán descargar grandes cantidades de lluvia en periodos relativamente cortos.
El Weather Prediction Center mantiene riesgo de lluvias excesivas en sectores del Sureste, incluyendo zonas costeras de Carolina del Sur y partes de Florida.
Las personas que visiten playas desde las Carolinas hacia Georgia y Florida deberán estar preparadas para abandonar rápidamente áreas abiertas cuando se aproximen tormentas eléctricas.
Para quienes conduzcan, una lluvia torrencial puede reducir rápidamente la visibilidad y acumular agua sobre carreteras, aumentando el peligro durante los desplazamientos del fin de semana.
Montana y Dakota del Norte enfrentan otra amenaza
Mientras el Sureste lidia con tormentas, otro escenario de tiempo severo podría desarrollarse cientos de millas al noroeste, principalmente sobre Montana y Dakota del Norte.
El SPC advierte que diferentes tormentas podrían desarrollarse alrededor de frentes y áreas de baja presión, con suficiente inestabilidad para generar episodios de granizo y vientos dañinos.
El Servicio Meteorológico Nacional también señala que tormentas severas aisladas son posibles el domingo en distintas zonas de Dakota del Norte.
La amenaza podría extenderse posteriormente hacia sectores de las Llanuras y el Alto Medio Oeste conforme el sistema avance y se acerque el propio Labor Day.
El domingo también preocupa por inundaciones en el Oeste
El domingo tendrá otro punto de atención: partes del Oeste enfrentan un riesgo elevado de lluvias capaces de provocar inundaciones repentinas.
El Weather Prediction Center destaca sectores desde la frontera entre Arizona y Nevada hacia Utah, incluyendo áreas próximas a Las Vegas, Zion y Bryce Canyon.
La humedad asociada parcialmente con el huracán Marie contribuirá a alimentar las tormentas, mientras otros sistemas atmosféricos favorecen precipitaciones más generalizadas.
El panorama convierte al domingo en una jornada especialmente complicada: habrá amenazas por tormentas desde el Sureste hasta las Llanuras y riesgo de inundaciones en sectores del Oeste, señaló ‘AccuWeather‘ y ‘El Dorado Weather‘.