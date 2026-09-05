Tormentas amenazan el fin de semana del Labor Day: estas zonas podrían enfrentar retrasos y fuertes vientos

Tormentas severas este domingo

Montana vigila granizo y viento

Inundaciones amenazan varias regiones

El domingo podría complicar los viajes del fin de semana del Labor Day, con dos grandes zonas de Estados Unidos bajo amenaza de tormentas fuertes y lluvias intensas.

De acuerdo con ‘AccuWeather’, el riesgo se concentrará principalmente en el Sureste y sectores de las Llanuras del norte, mientras millones de personas aprovechan el último fin de semana festivo del verano.

El Storm Prediction Center (SPC) anticipa para el domingo tormentas capaces de producir ráfagas fuertes, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Las condiciones podrían cambiar rápidamente en carreteras, playas y actividades al aire libre, por lo que los viajeros deberán vigilar alertas y pronósticos locales.

Tormentas severas amenazan el Sureste este domingo

El mayor riesgo organizado del domingo se concentra en sectores de Carolina del Sur y Georgia, donde el SPC mantiene un riesgo “Slight”, nivel 2 de 5.

Una masa de aire muy húmeda e inestable favorecerá el desarrollo de tormentas mientras un frente avanza hacia el sur sobre la región.

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Las tormentas podrían agruparse y producir ráfagas fuertes o dañinas, aunque el SPC señala que los vientos atmosféricos débiles limitarían una organización más extensa del tiempo severo.

AccuWeather amplía la zona que debe vigilarse desde Carolina del Sur hacia buena parte de Georgia, el este de Alabama y sectores del norte de Florida.