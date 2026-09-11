Lluvias golpean el sureste de EE.UU.: estas 4 ciudades enfrentan mayor riesgo este fin de semana
Publicado el11/09/2026 a las 14:30
- Florida enfrenta fuertes lluvias
- Cuatro ciudades bajo riesgo
- Hasta cinco pulgadas posibles
Las lluvias torrenciales y tormentas eléctricas seguirán golpeando el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana, elevando el riesgo de inundaciones repentinas en varias zonas.
El sábado podría concentrar las precipitaciones más intensas sobre la costa del Golfo y el centro de Florida, mientras la humedad tropical continúa alimentando tormentas capaces de descargar grandes cantidades de agua.
Raleigh, Nueva Orleans, Atlanta y Tampa aparecen entre las ciudades que deben vigilar de cerca las condiciones, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Pronósticos de FOX.
El episodio ya comenzó a generar impactos: las fuertes tormentas del viernes provocaron la suspensión temporal de operaciones en tierra en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.
Lluvias e inundaciones amenazan el sureste de EE.UU.
🌧️ SOGGY SOUTH: The Southeast and Gulf Coast are expected to see downpours for most of the weekend, with some of the highest rainfall totals over Florida on Saturday. A level 1 out of 4 flash flood threat is in effect through the weekend, with cities like Tampa and New Orleans in… pic.twitter.com/G8jOT9mGnC
— FOX Weather (@foxweather) September 11, 2026
Un sistema de alta presión ubicado sobre el noreste y la región del Atlántico Medio está ayudando a transportar abundante humedad procedente del Atlántico hacia el sureste del país.
Esa humedad, combinada con el calentamiento durante el día, crea condiciones favorables para tormentas con lluvias intensas y capacidad de provocar inundaciones repentinas aisladas.
El sábado, la amenaza podría abarcar una zona ligeramente menor del sureste, pero se intensificaría sobre Florida, donde algunas comunidades podrían recibir varias pulgadas de lluvia.
En ciudades de baja altitud como Tampa y Nueva Orleans, se esperan acumulaciones de entre 2 y 3 pulgadas, aunque puntos aislados podrían alcanzar entre 3 y 5 pulgadas hasta el domingo.
Tampa y Nueva Orleans podrían recibir más lluvia
[4:35 PM] A Flood Watch is in effect from Saturday morning through Saturday evening for our eastern counties. Scattered storms w/ locally heavy downpours are expected. With the ground already saturated from recent rainfall, rapid runoff could lead to localized flash flooding. pic.twitter.com/rzlhpX7KDx
— NWS Wilmington OH (@NWSILN) September 11, 2026
Las cantidades previstas resultan especialmente relevantes en áreas urbanas donde el agua puede acumularse rápidamente en calles, pasos inferiores y sectores con problemas de drenaje.
En otras partes del sureste podrían acumularse entre una y dos pulgadas hasta el domingo, según las estimaciones citadas por el Centro de Pronósticos de FOX.
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Aunque la lluvia representa una amenaza inmediata por las posibles inundaciones, también puede resultar beneficiosa para sectores afectados por condiciones persistentemente secas durante los últimos meses.
Florida es uno de los casos más claros: alrededor del 66% del estado continúa bajo algún grado de sequía, aunque la situación ha mejorado considerablemente frente a la primavera.
La lluvia también podría aliviar la sequía en Florida
SUPER SOAKER☔️: Florida faces a long weekend of rain, with a flash flood threat on Saturday. Video from Fort Myers on Thursday showed some of the intense afternoon downpours, giving a preview for the weekend ahead. pic.twitter.com/cqrcvdJURr
— FOX Weather (@foxweather) September 11, 2026
Durante la primavera, el 100% de Florida llegó a presentar algún nivel de sequía, por lo que las precipitaciones de este fin de semana podrían contribuir a reducir parte del déficit de humedad.
Sin embargo, recibir lluvia necesaria en un estado afectado por sequía no elimina el peligro de acumulaciones excesivas en períodos cortos, especialmente en zonas urbanizadas o de baja elevación.
Los residentes de las áreas afectadas deben seguir las alertas meteorológicas locales, revisar las condiciones antes de conducir y evitar atravesar calles o carreteras cubiertas por agua.
Quienes tengan vuelos desde o hacia aeropuertos del sureste también deberían verificar su itinerario antes de salir, ya que las tormentas eléctricas pueden provocar retrasos y nuevas interrupciones operativas.
Fuentes: Fox Weather,