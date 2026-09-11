Lluvias golpean el sureste de EE.UU.: estas 4 ciudades enfrentan mayor riesgo este fin de semana

Florida enfrenta fuertes lluvias

Cuatro ciudades bajo riesgo

Hasta cinco pulgadas posibles

Las lluvias torrenciales y tormentas eléctricas seguirán golpeando el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana, elevando el riesgo de inundaciones repentinas en varias zonas.

El sábado podría concentrar las precipitaciones más intensas sobre la costa del Golfo y el centro de Florida, mientras la humedad tropical continúa alimentando tormentas capaces de descargar grandes cantidades de agua.

Raleigh, Nueva Orleans, Atlanta y Tampa aparecen entre las ciudades que deben vigilar de cerca las condiciones, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Pronósticos de FOX.

El episodio ya comenzó a generar impactos: las fuertes tormentas del viernes provocaron la suspensión temporal de operaciones en tierra en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Lluvias e inundaciones amenazan el sureste de EE.UU.

🌧️ SOGGY SOUTH: The Southeast and Gulf Coast are expected to see downpours for most of the weekend, with some of the highest rainfall totals over Florida on Saturday. A level 1 out of 4 flash flood threat is in effect through the weekend, with cities like Tampa and New Orleans in… pic.twitter.com/G8jOT9mGnC — FOX Weather (@foxweather) September 11, 2026

Un sistema de alta presión ubicado sobre el noreste y la región del Atlántico Medio está ayudando a transportar abundante humedad procedente del Atlántico hacia el sureste del país.

Esa humedad, combinada con el calentamiento durante el día, crea condiciones favorables para tormentas con lluvias intensas y capacidad de provocar inundaciones repentinas aisladas.

El sábado, la amenaza podría abarcar una zona ligeramente menor del sureste, pero se intensificaría sobre Florida, donde algunas comunidades podrían recibir varias pulgadas de lluvia.

En ciudades de baja altitud como Tampa y Nueva Orleans, se esperan acumulaciones de entre 2 y 3 pulgadas, aunque puntos aislados podrían alcanzar entre 3 y 5 pulgadas hasta el domingo.