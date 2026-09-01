Edouard golpea Luisiana: lluvias e inundaciones amenazan al sur de EEUU
Publicado el01/09/2026 a las 12:39
- Tormenta tropical Edouard amenaza EEUU
- Texas moviliza 1,100 personas
- Edouard golpea costa de Luisiana
La tormenta tropical Edouard tocó tierra en Luisiana este martes con vientos máximos de 95 kilómetros por hora, llevando fuertes lluvias y riesgo de inundaciones al sur de Estados Unidos.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el centro de Edouard llegó a la costa alrededor de las 2:20 p.m., hora local, cerca de Johnson Bayou, en la parroquia de Cameron.
La zona de impacto se encuentra muy cerca de la frontera con Texas, por lo que los efectos de la tormenta se extienden a comunidades costeras de ambos estados.
Aunque Edouard continuará perdiendo fuerza sobre tierra, el principal peligro durante las próximas horas será la combinación de precipitaciones intensas, inundaciones repentinas y marejada ciclónica.
Edouard amenaza con fuertes lluvias e inundaciones
El NHC mantiene avisos por condiciones de huracán entre High Island, Texas, y Cameron, Luisiana, mientras continúa vigilando el desplazamiento del sistema sobre tierra.
También permanece vigente una advertencia de tormenta tropical desde Port Bolivar, Texas, hasta el área comprendida entre las localidades de Vermilion e Iberia, en Luisiana.
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En sectores de Texas podrían acumularse entre 3 y 6 pulgadas de lluvia, con cantidades aisladas de hasta 9 pulgadas, suficientes para provocar problemas importantes de drenaje.
Para el suroeste de Luisiana, el pronóstico contempla acumulaciones de entre 2 y 4 pulgadas, con riesgo de inundaciones repentinas en comunidades urbanas y zonas especialmente vulnerables.
Texas moviliza recursos ante los efectos de Edouard
Las autoridades de Texas pidieron a los residentes de las comunidades costeras mantenerse atentos a las advertencias oficiales ante posibles cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.
El estado movilizó 1,100 personas y más de 1,000 equipos para responder a emergencias relacionadas con la tormenta y apoyar a las zonas que puedan resultar afectadas.
El NHC también mantiene una alerta por marejada ciclónica desde High Island, Texas, hasta el límite entre las parroquias de Vermilion y Cameron, en Luisiana.
Además de las inundaciones urbanas, las lluvias podrían elevar rápidamente algunos ríos y generar problemas en carreteras bajas, por lo que las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en áreas inundadas.
¿Qué pasará con Edouard después de tocar tierra?
Los meteorólogos esperan que Edouard continúe avanzando sobre tierra y pierda intensidad hasta convertirse en depresión tropical el miércoles, aunque las lluvias podrían continuar después de su debilitamiento.
Edouard se convirtió en la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal y Dolly.
También es el segundo sistema de la temporada que toca tierra en Estados Unidos, después de Bertha, que llegó a Luisiana el 22 de julio y posteriormente volvió a ingresar por Texas.
La NOAA redujo en agosto su previsión para la temporada atlántica a un máximo de 13 tormentas con nombre, pero Edouard demuestra que incluso una temporada menos activa puede representar riesgos importantes para las comunidades costeras, señaló ‘EFE’ y ‘AccuWeather‘.