Edouard golpea Luisiana: lluvias e inundaciones amenazan al sur de EEUU

Tormenta tropical Edouard amenaza EEUU

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Edouard golpea costa de Luisiana

La tormenta tropical Edouard tocó tierra en Luisiana este martes con vientos máximos de 95 kilómetros por hora, llevando fuertes lluvias y riesgo de inundaciones al sur de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el centro de Edouard llegó a la costa alrededor de las 2:20 p.m., hora local, cerca de Johnson Bayou, en la parroquia de Cameron.

La zona de impacto se encuentra muy cerca de la frontera con Texas, por lo que los efectos de la tormenta se extienden a comunidades costeras de ambos estados.

Aunque Edouard continuará perdiendo fuerza sobre tierra, el principal peligro durante las próximas horas será la combinación de precipitaciones intensas, inundaciones repentinas y marejada ciclónica.

Edouard amenaza con fuertes lluvias e inundaciones

El NHC mantiene avisos por condiciones de huracán entre High Island, Texas, y Cameron, Luisiana, mientras continúa vigilando el desplazamiento del sistema sobre tierra.

También permanece vigente una advertencia de tormenta tropical desde Port Bolivar, Texas, hasta el área comprendida entre las localidades de Vermilion e Iberia, en Luisiana.

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En sectores de Texas podrían acumularse entre 3 y 6 pulgadas de lluvia, con cantidades aisladas de hasta 9 pulgadas, suficientes para provocar problemas importantes de drenaje.

Para el suroeste de Luisiana, el pronóstico contempla acumulaciones de entre 2 y 4 pulgadas, con riesgo de inundaciones repentinas en comunidades urbanas y zonas especialmente vulnerables.