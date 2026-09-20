Se forma la tormenta tropical Fay: ¿puede convertirse en huracán?
Publicado el20/09/2026 a las 10:44
- Fay alcanza 60 mph
- Sexta tormenta de 2026
- Sin alertas costeras activas
La tormenta tropical Fay puso fin a más de dos semanas sin nuevos sistemas nombrados en el Atlántico, justo después del pico estadístico de la temporada.
Fay se convirtió este domingo 20 de septiembre en la sexta tormenta nombrada de 2026 y continúa fortaleciéndose sobre aguas abiertas del Atlántico Norte.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Fay alcanzó vientos máximos sostenidos de 60 mph (95 km/h) durante la mañana del domingo.
El sistema estaba aproximadamente 430 millas al suroeste de las Azores y avanzaba lentamente hacia el noreste, sin vigilancias ni avisos costeros activos.
Tormenta tropical Fay se fortalece en el Atlántico
The ongoing El Niño weather pattern suppresses the formation of Atlantic hurricanes, but can strengthen Pacific storms. https://t.co/Zif8krczkB
— USA TODAY (@USATODAY) September 20, 2026
Por qué importa: Fay marca el regreso de la actividad tropical al Atlántico después de una pausa inusual durante una etapa históricamente activa de la temporada.
El NHC anticipa fortalecimiento adicional durante las próximas horas y señala que Fay podría acercarse a intensidad de huracán, aunque posteriormente comenzaría un debilitamiento gradual.
El dato: los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unas 45 millas desde su centro, mostrando que Fay sigue siendo un ciclón relativamente compacto.
Fay también llega más tarde de lo habitual para una sexta tormenta nombrada: AccuWeather señala que el sistema con la letra “F” aparece, en promedio, alrededor del 29 de agosto.
¿Representa Fay una amenaza para Estados Unidos?
‼️ BREAKING NEWS: The Atlantic’s next named storm has formed and it is Tropical Storm Fay. Fay is expected to ultimately fizzle out amid hostile conditions. FOX Weather Meteorologists Melanie Black and Michael Estime have the latest: pic.twitter.com/IGyxZwVwq8
— FOX Weather (@foxweather) September 20, 2026
El proceso: el pronóstico del NHC mantiene a Fay sobre el océano, con un giro hacia el suroeste esperado el lunes y debilitamiento durante los siguientes días.
Por ahora, no existe una amenaza directa para Estados Unidos, el Caribe o México asociada con Fay, según la trayectoria y los avisos oficiales disponibles.
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Además, el panorama inmediato del Atlántico permanece tranquilo: el NHC indicó este domingo que no espera la formación de otros ciclones tropicales durante los próximos siete días.
Eso supone una diferencia importante frente al Pacífico oriental, donde la actividad tropical continúa y los meteorólogos mantienen bajo vigilancia sistemas con posibles implicaciones para México.
Pacífico activo: Odalys también gana fuerza
Tropical Storm Fay continues to intensify as it currently sits in a favorable environment. Fay expected to strengthen even more this afternoon, possibly to near Hurricane strength (70mph) before making a turn to the South tonight. Increased upper level wind shear and drier air… pic.twitter.com/SGBesRiKAa
— James Hopkins (@jhopkinswx) September 20, 2026
La tormenta tropical Odalys también está activa y continúa fortaleciéndose sobre el Pacífico oriental, aunque actualmente permanece a gran distancia de Baja California.
El NHC reportó vientos sostenidos de 45 mph y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 mph durante la mañana del domingo.
AccuWeather también vigila otra perturbación que podría intensificarse rápidamente cerca de la costa mexicana durante esta semana, con riesgos potenciales de lluvia, oleaje y vientos.
¿Qué pueden hacer?: residentes y viajeros deben consultar los avisos del NHC y autoridades mexicanas, especialmente antes de visitar destinos del Pacífico durante los próximos días.
Fuentes: Accuweather, USA Today.