Se forma la tormenta tropical Fay: ¿puede convertirse en huracán?

Fay alcanza 60 mph

Sexta tormenta de 2026

Sin alertas costeras activas

La tormenta tropical Fay puso fin a más de dos semanas sin nuevos sistemas nombrados en el Atlántico, justo después del pico estadístico de la temporada.

Fay se convirtió este domingo 20 de septiembre en la sexta tormenta nombrada de 2026 y continúa fortaleciéndose sobre aguas abiertas del Atlántico Norte.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Fay alcanzó vientos máximos sostenidos de 60 mph (95 km/h) durante la mañana del domingo.

El sistema estaba aproximadamente 430 millas al suroeste de las Azores y avanzaba lentamente hacia el noreste, sin vigilancias ni avisos costeros activos.

Tormenta tropical Fay se fortalece en el Atlántico

The ongoing El Niño weather pattern suppresses the formation of Atlantic hurricanes, but can strengthen Pacific storms. https://t.co/Zif8krczkB — USA TODAY (@USATODAY) September 20, 2026

Por qué importa: Fay marca el regreso de la actividad tropical al Atlántico después de una pausa inusual durante una etapa históricamente activa de la temporada.

El NHC anticipa fortalecimiento adicional durante las próximas horas y señala que Fay podría acercarse a intensidad de huracán, aunque posteriormente comenzaría un debilitamiento gradual.

El dato: los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unas 45 millas desde su centro, mostrando que Fay sigue siendo un ciclón relativamente compacto.

Fay también llega más tarde de lo habitual para una sexta tormenta nombrada: AccuWeather señala que el sistema con la letra “F” aparece, en promedio, alrededor del 29 de agosto.