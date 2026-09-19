El Niño extremo y el vórtice polar podrían sacudir el invierno en EE.UU.

El Niño sigue fortaleciéndose

Vórtice podría impulsar frío

NOAA anticipa invierno inusual

Segun Newsweek, estados Unidos se prepara para un invierno 2026-2027 marcado por una combinación atmosférica que podría complicar los pronósticos: un El Niño excepcionalmente intenso y las variaciones naturales del vórtice polar.

La NOAA estima una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte, mientras continúa fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial.

El escenario es todavía más inusual para finales de 2026: el Centro de Predicción Climática calcula un 75% de probabilidad de un evento histórico entre octubre y diciembre que supere la intensidad de episodios anteriores desde 1950 bajo su indicador RONI.

Sin embargo, un El Niño extraordinariamente fuerte no significa automáticamente frío extremo, tormentas históricas o nieve generalizada. La propia NOAA advierte que un evento más intenso aumenta las probabilidades de ciertos patrones, pero no garantiza que aparezcan en cada región.

El Niño podría dominar el invierno 2026-2027 en Estados Unidos

ANALYSIS | The polar vortex is forming over the Arctic: Models point to a possible weakening midway through winter, against the backdrop of a very strong El Niño

https://t.co/lHC64fEpi8 — VOZ (@Voz_US) September 18, 2026



Segun VOZ , el Niño corresponde a la fase cálida del ciclo ENSO y puede modificar patrones atmosféricos a gran escala, alterando las probabilidades de temperatura y precipitación durante varios meses en diferentes partes de Estados Unidos.

La perspectiva estacional de NOAA publicada el 17 de septiembre favorece temperaturas superiores a lo normal durante octubre, noviembre y diciembre en amplias zonas del país, incluidas áreas al oeste de las Rocosas y prácticamente todo el territorio al este del Mississippi.

Pero el vórtice polar introduce otra variable. Este sistema es una extensa zona de baja presión y aire frío alrededor de los polos que existe permanentemente, aunque normalmente se fortalece durante el invierno.

Cuando su configuración permite que el aire ártico avance hacia latitudes más bajas, pueden producirse episodios de frío intenso en Estados Unidos; esto no significa que el vórtice polar sea una tormenta ni que una irrupción esté garantizada.