El Niño extremo y el vórtice polar podrían sacudir el invierno en EE.UU.
Publicado el19/09/2026 a las 11:48
- El Niño sigue fortaleciéndose
- Vórtice podría impulsar frío
- NOAA anticipa invierno inusual
Segun Newsweek, estados Unidos se prepara para un invierno 2026-2027 marcado por una combinación atmosférica que podría complicar los pronósticos: un El Niño excepcionalmente intenso y las variaciones naturales del vórtice polar.
La NOAA estima una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte, mientras continúa fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial.
El escenario es todavía más inusual para finales de 2026: el Centro de Predicción Climática calcula un 75% de probabilidad de un evento histórico entre octubre y diciembre que supere la intensidad de episodios anteriores desde 1950 bajo su indicador RONI.
Sin embargo, un El Niño extraordinariamente fuerte no significa automáticamente frío extremo, tormentas históricas o nieve generalizada. La propia NOAA advierte que un evento más intenso aumenta las probabilidades de ciertos patrones, pero no garantiza que aparezcan en cada región.
El Niño podría dominar el invierno 2026-2027 en Estados Unidos
ANALYSIS | The polar vortex is forming over the Arctic: Models point to a possible weakening midway through winter, against the backdrop of a very strong El Niño
https://t.co/lHC64fEpi8
— VOZ (@Voz_US) September 18, 2026
Segun VOZ , el Niño corresponde a la fase cálida del ciclo ENSO y puede modificar patrones atmosféricos a gran escala, alterando las probabilidades de temperatura y precipitación durante varios meses en diferentes partes de Estados Unidos.
La perspectiva estacional de NOAA publicada el 17 de septiembre favorece temperaturas superiores a lo normal durante octubre, noviembre y diciembre en amplias zonas del país, incluidas áreas al oeste de las Rocosas y prácticamente todo el territorio al este del Mississippi.
Pero el vórtice polar introduce otra variable. Este sistema es una extensa zona de baja presión y aire frío alrededor de los polos que existe permanentemente, aunque normalmente se fortalece durante el invierno.
Cuando su configuración permite que el aire ártico avance hacia latitudes más bajas, pueden producirse episodios de frío intenso en Estados Unidos; esto no significa que el vórtice polar sea una tormenta ni que una irrupción esté garantizada.
¿Puede el vórtice polar cambiar el pronóstico de El Niño?
El punto crítico podría llegar durante la segunda mitad del invierno, cuando la evolución del vórtice polar puede modificar temporalmente las temperaturas y favorecer irrupciones de aire frío pese al patrón general asociado con El Niño.
Eso significa que una temporada con probabilidades elevadas de temperaturas por encima de lo normal todavía puede registrar periodos mucho más fríos, dependiendo de cómo evolucionen la circulación atmosférica y otros patrones climáticos.
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El escenario tampoco será uniforme: mientras una región podría experimentar temperaturas relativamente suaves, otra puede enfrentar frío, nieve o precipitaciones diferentes de lo habitual, por lo que los pronósticos locales seguirán siendo decisivos.
Por ahora, NOAA mantiene a El Niño como una pieza central de sus perspectivas estacionales, pero recuerda que la intensidad del fenómeno no equivale directamente a la magnitud de sus impactos en una ciudad o estado específico.
Lo que deben saber antes del invierno
La combinación de un El Niño muy fuerte con cambios en la circulación polar podría generar importantes variaciones regionales durante el invierno.
NOAA calcula más de 90% de probabilidad de un El Niño muy fuerte durante el otoño e invierno 2026-2027.
El Niño modifica patrones atmosféricos durante meses, mientras cambios en el vórtice polar pueden favorecer episodios temporales de aire ártico hacia Estados Unidos.
Revisar periódicamente los pronósticos oficiales locales y preparar vivienda, automóvil y suministros antes de posibles episodios de frío o clima invernal severo.