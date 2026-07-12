NOAA eleva la alerta: un posible Súper El Niño gana fuerza y podría alterar el clima mundial este otoño
Publicado el11/07/2026 a las 16:22
- Súper El Niño gana fuerza
- NOAA actualiza pronóstico
- Cambiaría clima global
Las probabilidades de que un fenómeno de El Niño alcance una intensidad histórica durante los próximos meses aumentaron de forma considerable, según la más reciente actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
El organismo estadounidense elevó significativamente sus proyecciones y ahora considera mucho más probable que este evento climático se convierta en uno de los más intensos registrados.
El posible fortalecimiento ocurriría después del periodo de mayor actividad de la temporada de huracanes del Atlántico, un momento clave para la evolución de las condiciones meteorológicas.
Especialistas advierten que un episodio de gran intensidad no solo modificaría el comportamiento de los ciclones tropicales, sino también el clima en distintas regiones del planeta.
La probabilidad de un evento histórico aumenta
En su actualización más reciente, la NOAA informó que existe un 81% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad comparable con algunos de los eventos más fuertes registrados.
La cifra representa un incremento importante respecto al pronóstico emitido en junio, cuando la probabilidad se ubicaba en 63%.
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El organismo prevé que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante el otoño y alcance su mayor intensidad entre octubre y diciembre.
Además, estima una probabilidad del 97% de que las condiciones permanezcan activas hasta la próxima primavera.
¿Qué es El Niño y por qué cambia el clima?
El Niño forma parte del fenómeno climático conocido como Oscilación del Sur de El Niño (ENSO), un ciclo natural que modifica la temperatura del océano Pacífico ecuatorial.
Cuando las aguas superficiales del Pacífico registran temperaturas superiores al promedio, cambia la circulación atmosférica y se alteran numerosos patrones meteorológicos.
Ese comportamiento influye en las lluvias, las temperaturas y la formación de tormentas en diferentes regiones del mundo.
Las otras fases del ciclo corresponden a La Niña, asociada con aguas más frías de lo habitual, y a la fase neutral, cuando las temperaturas permanecen cercanas al promedio.
El Atlántico podría registrar menos huracanes
Uno de los efectos más conocidos de El Niño es su influencia sobre la temporada de huracanes en el océano Atlántico.
Durante este fenómeno, la corriente en chorro subtropical suele fortalecerse y extenderse hacia el Caribe y el Atlántico.
Ese aumento en la velocidad de los vientos en niveles altos dificulta la organización de los ciclones tropicales.
Como resultado, las condiciones se vuelven menos favorables para la formación e intensificación de huracanes.
Mientras el Atlántico se calma, el Pacífico cambia
El impacto no ocurre de la misma manera en todos los océanos.
Mientras el Atlántico suele experimentar una reducción en la actividad ciclónica, el comportamiento atmosférico sobre el Pacífico presenta efectos distintos.
Actualmente ya se observan condiciones moderadas de El Niño en el Pacífico central, lo que respalda las proyecciones de un fortalecimiento durante los próximos meses.
Los especialistas continúan monitoreando la evolución del océano para determinar la intensidad definitiva del fenómeno.
Universidad de Colorado ajusta su pronóstico
La Universidad Estatal de Colorado (CSU), reconocida por sus pronósticos estacionales de huracanes, también modificó recientemente sus estimaciones.
La institución redujo nuevamente su previsión para la temporada ciclónica del Atlántico debido al creciente fortalecimiento esperado de El Niño.
Los investigadores consideran que el fenómeno alcanzaría su punto más intenso precisamente durante el periodo de mayor actividad de huracanes.
Ese intervalo comprende aproximadamente desde mediados de agosto hasta mediados de octubre, cuando normalmente se concentra la mayor cantidad de ciclones.
El invierno también podría verse afectado
Los efectos de un El Niño intenso no terminan con la temporada de huracanes.
La NOAA recuerda que este fenómeno también influye de manera importante en las condiciones meteorológicas durante el invierno en Estados Unidos.
Los cambios en la circulación atmosférica pueden modificar los patrones habituales de temperatura y precipitación en gran parte de los 48 estados continentales.
Con un escenario cada vez más favorable para un Súper El Niño, los expertos seguirán vigilando la evolución del Pacífico, ya que su comportamiento podría influir en el clima mundial durante los próximos meses, detalló ‘Fox Weather‘.