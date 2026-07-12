NOAA eleva la alerta: un posible Súper El Niño gana fuerza y podría alterar el clima mundial este otoño

Súper El Niño gana fuerza

NOAA actualiza pronóstico

Cambiaría clima global

Las probabilidades de que un fenómeno de El Niño alcance una intensidad histórica durante los próximos meses aumentaron de forma considerable, según la más reciente actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El organismo estadounidense elevó significativamente sus proyecciones y ahora considera mucho más probable que este evento climático se convierta en uno de los más intensos registrados.

El posible fortalecimiento ocurriría después del periodo de mayor actividad de la temporada de huracanes del Atlántico, un momento clave para la evolución de las condiciones meteorológicas.

Especialistas advierten que un episodio de gran intensidad no solo modificaría el comportamiento de los ciclones tropicales, sino también el clima en distintas regiones del planeta.

La probabilidad de un evento histórico aumenta

En su actualización más reciente, la NOAA informó que existe un 81% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad comparable con algunos de los eventos más fuertes registrados.

La cifra representa un incremento importante respecto al pronóstico emitido en junio, cuando la probabilidad se ubicaba en 63%.

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El organismo prevé que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante el otoño y alcance su mayor intensidad entre octubre y diciembre.

Además, estima una probabilidad del 97% de que las condiciones permanezcan activas hasta la próxima primavera.