ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos

Alertan actividad de ICE

Reportan cinco arrestos

Recuerdan derechos migratorios

Dos organizaciones de defensa de los inmigrantes advirtieron sobre un incremento de la actividad de ICE en el sureste de Wisconsin, mientras la policía de Milwaukee confirmó que fue notificada de operativos de control selectivos en la zona.

Por qué importa: La alerta llega en medio de una serie de detenciones recientes en Wisconsin y busca que las personas conozcan sus derechos frente a posibles encuentros con agentes migratorios.

Forward Latino emitió una alerta comunitaria dirigida a residentes del sureste de Wisconsin para advertir sobre una «actividad elevada del ICE» en la región.

ICE en Milwaukee genera alerta entre organizaciones latinas

Organizaciones de apoyo a migrantes alertan sobre un aumento en la actividad de ICE en el área de Milwaukee y comparten recomendaciones para la comunidad.https://t.co/lY9giOt6JA — N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 30, 2026

El aviso coincide con otro emitido por Voces de la Frontera, organización con sede en Milwaukee que también reportó una actividad inusualmente alta de agentes migratorios.

El Departamento de Policía de Milwaukee confirmó que fue informado sobre operativos de control selectivos realizados por ICE relacionados con actividad delictiva en la zona.

Sin embargo, diversas fuentes consultadas por el Milwaukee Journal Sentinel señalaron que la policía local no participa en esas acciones de la agencia federal.