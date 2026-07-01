ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos
Publicado el01/07/2026 a las 11:47
- Alertan actividad de ICE
- Reportan cinco arrestos
- Recuerdan derechos migratorios
Dos organizaciones de defensa de los inmigrantes advirtieron sobre un incremento de la actividad de ICE en el sureste de Wisconsin, mientras la policía de Milwaukee confirmó que fue notificada de operativos de control selectivos en la zona.
Por qué importa: La alerta llega en medio de una serie de detenciones recientes en Wisconsin y busca que las personas conozcan sus derechos frente a posibles encuentros con agentes migratorios.
Forward Latino emitió una alerta comunitaria dirigida a residentes del sureste de Wisconsin para advertir sobre una «actividad elevada del ICE» en la región.
ICE en Milwaukee genera alerta entre organizaciones latinas
Organizaciones de apoyo a migrantes alertan sobre un aumento en la actividad de ICE en el área de Milwaukee y comparten recomendaciones para la comunidad.https://t.co/lY9giOt6JA
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) June 30, 2026
El aviso coincide con otro emitido por Voces de la Frontera, organización con sede en Milwaukee que también reportó una actividad inusualmente alta de agentes migratorios.
El Departamento de Policía de Milwaukee confirmó que fue informado sobre operativos de control selectivos realizados por ICE relacionados con actividad delictiva en la zona.
Sin embargo, diversas fuentes consultadas por el Milwaukee Journal Sentinel señalaron que la policía local no participa en esas acciones de la agencia federal.
Organizaciones llaman a mantener la calma y conocer los derechos
Reports of increased ICE enforcement in Milwaukee resulted in a vehicle pursuit.
The aftermath of the chase was recorded and shows the scene after the stop.
I’ve reached out to ICE for more details on what happened. pic.twitter.com/5q06BgwOfT
— Kim «Katie» USA (@KimKatieUSA) June 29, 2026
Darryl Morin, presidente nacional de Forward Latino, explicó que la alerta tendría una duración aproximada de una semana, según Univision.
Morin pidió a la comunidad mantener la calma y evitar el pánico, aunque recomendó estar preparada, especialmente quienes consideran que podrían estar en riesgo.
El dirigente afirmó que la organización busca proteger tanto a inmigrantes como a ciudadanos con rasgos hispanos prominentes ante la situación observada durante el último año.
Según Morin, el grupo no cuestiona las actividades legítimas de control migratorio, pero considera necesario emitir advertencias preventivas para beneficio de la comunidad.
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Forward Latino recordó que las personas tienen derecho a guardar silencio durante un encuentro con agentes migratorios.
También destacó que los residentes pueden negar la entrada a los agentes si estos no presentan una orden judicial válida firmada por un juez.
Además, la organización recordó el derecho de solicitar asistencia legal y consultar con un abogado antes de responder preguntas importantes.
Un portavoz de ICE indicó que la agencia necesitaría contar con información adicional antes de responder a las preguntas relacionadas con estos reportes.
Reportan arrestos en distintos puntos de Milwaukee
Voces de la Frontera informó que al menos cinco personas fueron arrestadas durante la reciente actividad migratoria en Milwaukee.
Según la organización, una detención ocurrió en la calle 23 y la avenida Greenfield.
Otra persona fue arrestada en las calles 35 y Clybourn.
Dos arrestos adicionales ocurrieron en la calle Séptima Norte y la avenida West McKinley.
Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, aseguró en un video difundido por la organización que hubo presencia de ICE tanto en el lado norte como en el lado sur de Milwaukee.
Durante ese mensaje reiteró que los agentes migratorios no pueden ingresar a una vivienda sin una orden firmada por un juez.
También recomendó a los inmigrantes no correr ni proporcionar información falsa durante un encuentro con ICE.
Asimismo, pidió hablar con un abogado antes de responder preguntas o firmar cualquier documento presentado por los agentes.
El contexto de los operativos recientes en Wisconsin
Los datos más recientes del Proyecto de Datos de Deportación indican que la administración Trump había arrestado a más de 1,600 inmigrantes en Wisconsin hasta el 9 de marzo.
De acuerdo con esas cifras, aproximadamente la mitad de las personas arrestadas no tiene condenas penales.
La actividad reciente de ICE en Milwaukee ocurre después de varios operativos registrados en distintos puntos del estado durante los últimos meses.
Entre esos casos figura la detención de un niño de ocho años y su madre en Wisconsin Dells.
También se registró la detención y posterior liberación de una madre en Sheboygan Falls.
Otro de los casos mencionados corresponde a la detención de un activista palestino que cuenta con una tarjeta de residencia permanente, conocida como green card.
Las organizaciones comunitarias insisten en que conocer los derechos legales y actuar con calma puede ser clave durante cualquier interacción con autoridades migratorias, mientras continúan atentos al desarrollo de los operativos reportados en el sureste de Wisconsin.