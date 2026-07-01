Juez bloquea ley de máscaras para ICE en Virginia

Juez bloquea ley estatal

ICE mantiene uso máscaras

DOJ gana medida cautelar

La prohibición de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizaran máscaras en Virginia quedó suspendida horas antes de que entrara en vigor.

Por qué importa: La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno federal y varios estados sobre quién tiene autoridad para regular las operaciones de los agentes federales de inmigración.

La orden judicial permite que los agentes del ICE continúen operando bajo las reglas federales mientras se resuelve el litigio principal.

El caso también podría influir en demandas similares presentadas contra leyes estatales en otras partes del país.

Juez suspende la ley sobre máscaras para agentes del ICE

🚨 BREAKING: A federal court has just BLOCKED Virginia Democrats’ law that helped DOX federal ICE and law enforcement agents by banning their facial coverings BIG WIN! The supremacy clause exists, Democrats — stop violating it! DHS: «Virginia Democrats’ unconstitutional… pic.twitter.com/l5nhA7qLzd — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 30, 2026

El juez federal de distrito Robert Payne emitió una medida cautelar que deja sin efecto la ley aprobada por Virginia.

La decisión llegó apenas unas horas antes de que la norma comenzara a aplicarse este miércoles.

Payne fue designado por el expresidente George H.W. Bush.

El magistrado dio la razón, de manera preliminar, a la petición presentada por el Departamento de Justicia (DOJ).

En una orden de tres páginas, el juez concluyó que el Gobierno federal sufriría un «perjuicio irreparable» si la ley permanecía vigente durante el proceso judicial.

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Además, sostuvo que el Departamento de Justicia tiene altas probabilidades de imponerse cuando el caso sea resuelto en el fondo.

Como parte de su análisis, Payne citó la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

Esa disposición establece que la legislación federal prevalece sobre las normas estatales cuando ambas entran en conflicto.

También invocó la doctrina de inmunidad intergubernamental.

Según ese principio, los estados no pueden regular la conducta de los funcionarios del Gobierno federal mientras desempeñan sus funciones.