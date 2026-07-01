Juez bloquea ley de máscaras para ICE en Virginia
Publicado el01/07/2026 a las 11:09
- Juez bloquea ley estatal
- ICE mantiene uso máscaras
- DOJ gana medida cautelar
La prohibición de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizaran máscaras en Virginia quedó suspendida horas antes de que entrara en vigor.
Por qué importa: La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno federal y varios estados sobre quién tiene autoridad para regular las operaciones de los agentes federales de inmigración.
La orden judicial permite que los agentes del ICE continúen operando bajo las reglas federales mientras se resuelve el litigio principal.
El caso también podría influir en demandas similares presentadas contra leyes estatales en otras partes del país.
Juez suspende la ley sobre máscaras para agentes del ICE
🚨 BREAKING: A federal court has just BLOCKED Virginia Democrats’ law that helped DOX federal ICE and law enforcement agents by banning their facial coverings
BIG WIN!
The supremacy clause exists, Democrats — stop violating it!
DHS: «Virginia Democrats’ unconstitutional… pic.twitter.com/l5nhA7qLzd
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 30, 2026
El juez federal de distrito Robert Payne emitió una medida cautelar que deja sin efecto la ley aprobada por Virginia.
La decisión llegó apenas unas horas antes de que la norma comenzara a aplicarse este miércoles.
Payne fue designado por el expresidente George H.W. Bush.
El magistrado dio la razón, de manera preliminar, a la petición presentada por el Departamento de Justicia (DOJ).
En una orden de tres páginas, el juez concluyó que el Gobierno federal sufriría un «perjuicio irreparable» si la ley permanecía vigente durante el proceso judicial.
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Además, sostuvo que el Departamento de Justicia tiene altas probabilidades de imponerse cuando el caso sea resuelto en el fondo.
Como parte de su análisis, Payne citó la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
Esa disposición establece que la legislación federal prevalece sobre las normas estatales cuando ambas entran en conflicto.
También invocó la doctrina de inmunidad intergubernamental.
Según ese principio, los estados no pueden regular la conducta de los funcionarios del Gobierno federal mientras desempeñan sus funciones.
El Departamento de Justicia recurrió a un precedente de California
Para respaldar su demanda, la fiscalía federal citó un precedente judicial surgido en California.
En ese caso, un tribunal de apelaciones bloqueó una ley que exigía que los oficiales federales portaran identificación visible.
Aquel fallo también se apoyó en la cláusula de supremacía constitucional.
Ese mismo argumento fue considerado por Payne para suspender la aplicación de la ley de Virginia.
La medida cautelar seguirá vigente mientras avanza el litigio principal.
El juez programó una audiencia sobre el fondo del caso para el próximo 3 de agosto.
Tras conocerse la resolución, el fiscal general de Virginia, Jay Jones, manifestó su desacuerdo con la decisión.
Sin embargo, no confirmó si el estado apelará la orden o solicitará que sea suspendida.
Jones afirmó que su oficina continuará defendiendo la legislación.
«Esta oficina seguirá defendiendo esta importante ley para mantener seguros a los virginianos y proteger su derecho a una administración transparente», declaró.
La disputa se amplía a otros estados con leyes similares
La ley de Virginia fue impulsada después de la conmoción pública provocada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a principios de año.
Según el contexto expuesto en el caso, en esos incidentes participaron agentes federales que llevaban el rostro cubierto.
La gobernadora Abigail Spanberger firmó la legislación en mayo.
La norma obligaba a los agentes del ICE a portar una placa con su nombre visible.
También prohibía cualquier forma de ocultar el rostro durante sus operaciones.
Además, la gobernadora promovió varias órdenes ejecutivas destinadas a limitar la cooperación de las autoridades locales con el ICE.
Entre esas medidas figuró la derogación de políticas favorables a la agencia migratoria implementadas por el exgobernador republicano Glenn Youngkin.
La disputa judicial no se limita a la prohibición de las máscaras.
El Departamento de Justicia también presentó otra demanda para impugnar las restricciones impuestas por Virginia a la colaboración de las autoridades locales con el ICE.
Paralelamente, la administración Trump ha iniciado litigios contra prohibiciones similares en estados como Nueva Jersey y Nueva York.
Esos procesos continúan en distintas etapas judiciales y podrían verse influenciados por el desarrollo del caso en Virginia.