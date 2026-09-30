Arrestos de ICE en 90 segundos: la nueva táctica que preocupa por su velocidad
Publicado el29/09/2026 a las 21:46
- ICE acelera sus detenciones
- Operativos duran unos 90 segundos
- DHS mantiene arrestos migratorios
Los operativos migratorios están adoptando un perfil menos visible: abogados y expertos describen arrestos de ICE ejecutados en aproximadamente 90 segundos, desde la llegada de agentes hasta llevarse al detenido.
La expresión no corresponde a una regla oficial publicada por ICE. Describe una tendencia observada en detenciones rápidas realizadas en calles, zonas de trabajo y otros espacios cotidianos.
El cambio coincide con cifras elevadas de detenciones. The Guardian reportó que ICE realizó casi 50,000 arrestos durante julio, mientras amplía su cooperación con policías y autoridades locales.
Arrestos de ICE en 90 segundos: ¿qué significa esta táctica?
¿En qué consiste la llamada “regla de los 90 segundos”? Expertos advierten que los operativos de ICE son cada vez más rápidos y sigilosos.https://t.co/OZfRPBRSVC
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 29, 2026
Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de inmigración de TelevisaUnivision, explicó que la rapidez reduce las posibilidades de que otras personas presencien, documenten o reaccionen ante una detención.
El especialista planteó además una interrogante: si ese breve periodo permite determinar correctamente la situación migratoria de una persona antes de trasladarla.
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Jorge Cancino, editor principal de inmigración de N+Univision, también advirtió sobre el desafío que supone establecer rápidamente si alguien posee estatus legal o alguna protección migratoria vigente.
DHS, sin embargo, no ha confirmado que exista una política denominada “regla de los 90 segundos”. Un portavoz dijo a The Guardian que la agencia no comenta sus estrategias o tácticas policiales.
ICE mantiene arrestos aunque no existan antecedentes penales
La velocidad de los operativos no debe confundirse con otra controversia reciente: versiones sobre supuestas instrucciones para evitar arrestar a inmigrantes sin antecedentes criminales.
N+Univision analizó esas versiones después de que surgieran reportes sobre posibles instrucciones internas. La postura pública posterior de las autoridades rechazó una suspensión general de esas detenciones.
ICE mantiene autoridad para identificar y detener a personas sujetas a medidas migratorias. La propia agencia señala que la detención no se limita exclusivamente a quienes poseen historial criminal.
El debate ocurre además mientras aumenta la participación de policías locales. The Guardian reportó más de 2,500 acuerdos 287(g) hasta el 15 de septiembre, ampliando la capacidad de cooperación migratoria.
¿Qué pueden hacer los inmigrantes ante estos operativos?
La rapidez descrita por abogados aumenta la importancia de mantener organizada la documentación migratoria y conocer exactamente el estado de cualquier procedimiento pendiente.
USCIS señala que determinados extranjeros mayores de 18 años sujetos al requisito federal de registro deben portar consigo evidencia de ese registro. La obligación depende de cada situación migratoria.
Si una persona es detenida, familiares pueden consultar el Online Detainee Locator System de ICE para intentar localizarla; el sistema permite búsquedas mediante el número A, entre otros datos.
Ante dudas sobre estatus, órdenes de deportación o procesos pendientes, conviene consultar a un abogado de inmigración o representante acreditado, porque las consecuencias dependen de cada expediente.
¿Qué pueden hacer?
- Organizar documentos migratorios.
- Conocer número A.
- Informar contactos familiares.
- Buscar asesoría acreditada.
Fuentes: Univision,