Arrestos de ICE en 90 segundos: la nueva táctica que preocupa por su velocidad

ICE acelera sus detenciones

Operativos duran unos 90 segundos

DHS mantiene arrestos migratorios

Los operativos migratorios están adoptando un perfil menos visible: abogados y expertos describen arrestos de ICE ejecutados en aproximadamente 90 segundos, desde la llegada de agentes hasta llevarse al detenido.

La expresión no corresponde a una regla oficial publicada por ICE. Describe una tendencia observada en detenciones rápidas realizadas en calles, zonas de trabajo y otros espacios cotidianos.

El cambio coincide con cifras elevadas de detenciones. The Guardian reportó que ICE realizó casi 50,000 arrestos durante julio, mientras amplía su cooperación con policías y autoridades locales.

Arrestos de ICE en 90 segundos: ¿qué significa esta táctica?

¿En qué consiste la llamada “regla de los 90 segundos”? Expertos advierten que los operativos de ICE son cada vez más rápidos y sigilosos.https://t.co/OZfRPBRSVC — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 29, 2026

Armando Olmedo, vicepresidente y consejero general de inmigración de TelevisaUnivision, explicó que la rapidez reduce las posibilidades de que otras personas presencien, documenten o reaccionen ante una detención.

El especialista planteó además una interrogante: si ese breve periodo permite determinar correctamente la situación migratoria de una persona antes de trasladarla.

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Jorge Cancino, editor principal de inmigración de N+Univision, también advirtió sobre el desafío que supone establecer rápidamente si alguien posee estatus legal o alguna protección migratoria vigente.

DHS, sin embargo, no ha confirmado que exista una política denominada “regla de los 90 segundos”. Un portavoz dijo a The Guardian que la agencia no comenta sus estrategias o tácticas policiales.