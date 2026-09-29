Caravana avanza hacia EE.UU. y DHS advierte: «Serán detenidos y expulsados»
Caravana migrante hacia Estados Unidos supera 600 personas mientras DHS advierte sobre detenciones y expulsiones en la frontera sur del país.
Por Kristel Escobar
Publicado el29/09/2026 a las 13:26
Más de 600 migrantes avanzan por México pese al endurecimiento fronterizo. Sus testimonios apuntan a empleo, necesidad y familia, no a las elecciones de noviembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió a una caravana que avanza hacia Estados Unidos que quienes intenten ingresar ilegalmente serán detenidos, procesados y expulsados. Por qué es importante: El grupo continúa hacia el norte pese a controles migratorios más estrictos y menores expectativas de ser liberado dentro de Estados Unidos.
DHS advierte que no habrá liberaciones tras cruzar
La caravana “Fe y Esperanza” salió de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre y atravesó Guatemala antes de ingresar a México. DHS aseguró a Fox News que la Patrulla Fronteriza sigue el movimiento del grupo junto con socios internacionales y lanzó una advertencia contra los cruces ilegales.
A migrant caravan numbering in the hundreds has crossed into Mexico and is moving north, with some travelers saying they hope to reach the United States.DHS says Border Patrol is monitoring the group's movement with international partners and is warning migrants that anyone attempting to cross the U.S. border illegally will be apprehended, prosecuted and removed. The caravan departed Honduras on Sept. 20 and includes migrants from several countries, including Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador and Haiti. The movement comes as illegal border crossings remain at historically low levels under the Trump administration's expanded immigration enforcement. Read more on how U.S. officials are preparing: https://t.co/Kh9yWscumS — Fox News (@FoxNews) September 29, 2026
- La advertencia: DHS afirmó que terminaron las liberaciones conocidas como “catch and release” y que quienes entren ilegalmente enfrentarán detención, procesamiento y expulsión.
Hambre, empleo y familia impulsan el recorridoLos testimonios disponibles muestran razones económicas y familiares detrás del viaje, incluso cuando los participantes reconocen las dificultades actuales para ingresar a Estados Unidos. José Zelaya, hondureño que viaja con siete familiares, explicó a EFE que busca llegar a Estados Unidos para enviar ayuda económica a su familia. Zelaya aseguró que el grupo no tiene un liderazgo organizado y resumió el impulso de quienes avanzan como “el hambre, la necesidad”.
- El dato: La caravana incluye personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití, además de familias con niños.
Las elecciones no explican el avance de la caravanaLa aparición del grupo ocurre semanas antes de las elecciones intermedias, cuando inmigración y seguridad fronteriza vuelven a ocupar espacio en la discusión política. Sin embargo, las fuentes y testimonios revisados no muestran que los migrantes estén avanzando porque esperen una victoria demócrata en noviembre. Las elecciones intermedias definirán las mayorías en la Cámara de Representantes y parte del Senado, pero no elegirán presidente. Trump seguirá encabezando el Poder Ejecutivo.
- La diferencia: El Congreso puede modificar leyes, presupuestos y supervisar agencias; el presidente dirige el Poder Ejecutivo, donde se encuentran los departamentos federales.
El interrogante está en cuánto podrán avanzarLa caravana todavía se encuentra lejos de la frontera estadounidense y no existe evidencia de que todos sus integrantes pretendan completar el recorrido hasta Estados Unidos. La incógnita es cuánto avanzará el grupo mientras enfrenta obstáculos en México y una política estadounidense que promete consecuencias inmediatas para los cruces ilegales.
- Qué sigue: La Patrulla Fronteriza continuará siguiendo sus movimientos, mientras los propios migrantes decidirán entre avanzar, permanecer en México o abandonar el recorrido.