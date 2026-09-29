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Caravana avanza hacia EE.UU. y DHS advierte: «Serán detenidos y expulsados»
Caravana migrante hacia Estados Unidos supera 600 personas mientras DHS advierte sobre detenciones y expulsiones en la frontera sur del país.
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FOTO: Referencial recreada con IA

Publicado el29/09/2026 a las 13:26

Más de 600 migrantes avanzan por México pese al endurecimiento fronterizo. Sus testimonios apuntan a empleo, necesidad y familia, no a las elecciones de noviembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió a una caravana que avanza hacia Estados Unidos que quienes intenten ingresar ilegalmente serán detenidos, procesados y expulsados. Por qué es importante: El grupo continúa hacia el norte pese a controles migratorios más estrictos y menores expectativas de ser liberado dentro de Estados Unidos.

DHS advierte que no habrá liberaciones tras cruzar

  La caravana “Fe y Esperanza” salió de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre y atravesó Guatemala antes de ingresar a México. DHS aseguró a Fox News que la Patrulla Fronteriza sigue el movimiento del grupo junto con socios internacionales y lanzó una advertencia contra los cruces ilegales.
  • La advertencia: DHS afirmó que terminaron las liberaciones conocidas como “catch and release” y que quienes entren ilegalmente enfrentarán detención, procesamiento y expulsión.
La caravana llegó inicialmente a Tapachula con unas 300 personas, pero creció hasta superar las 600 al incorporar migrantes varados en México.

Hambre, empleo y familia impulsan el recorrido

Los testimonios disponibles muestran razones económicas y familiares detrás del viaje, incluso cuando los participantes reconocen las dificultades actuales para ingresar a Estados Unidos. José Zelaya, hondureño que viaja con siete familiares, explicó a EFE que busca llegar a Estados Unidos para enviar ayuda económica a su familia. Zelaya aseguró que el grupo no tiene un liderazgo organizado y resumió el impulso de quienes avanzan como “el hambre, la necesidad”.
  • El dato: La caravana incluye personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití, además de familias con niños.
No todos tienen como destino definitivo Estados Unidos. Algunos consideran regularizarse, conseguir empleo y permanecer en México. El salvadoreño Dilmar Campos, por ejemplo, dijo que contempla establecerse en México si consigue documentos migratorios y trabajo.

Las elecciones no explican el avance de la caravana

La aparición del grupo ocurre semanas antes de las elecciones intermedias, cuando inmigración y seguridad fronteriza vuelven a ocupar espacio en la discusión política. Sin embargo, las fuentes y testimonios revisados no muestran que los migrantes estén avanzando porque esperen una victoria demócrata en noviembre. Las elecciones intermedias definirán las mayorías en la Cámara de Representantes y parte del Senado, pero no elegirán presidente. Trump seguirá encabezando el Poder Ejecutivo.
  • La diferencia: El Congreso puede modificar leyes, presupuestos y supervisar agencias; el presidente dirige el Poder Ejecutivo, donde se encuentran los departamentos federales.
Los demócratas defienden cambios al sistema migratorio, protección para ciertos inmigrantes y vías hacia la ciudadanía, mientras sectores del partido reclaman mayores controles sobre ICE.

El interrogante está en cuánto podrán avanzar

La caravana todavía se encuentra lejos de la frontera estadounidense y no existe evidencia de que todos sus integrantes pretendan completar el recorrido hasta Estados Unidos. La incógnita es cuánto avanzará el grupo mientras enfrenta obstáculos en México y una política estadounidense que promete consecuencias inmediatas para los cruces ilegales.
  • Qué sigue: La Patrulla Fronteriza continuará siguiendo sus movimientos, mientras los propios migrantes decidirán entre avanzar, permanecer en México o abandonar el recorrido.
La caravana refleja una realidad que persiste pese al endurecimiento fronterizo: la necesidad económica, la violencia y la reunificación familiar siguen empujando a migrantes hacia el norte. Pero el escenario en Estados Unidos es hoy más restrictivo, y las fuentes revisadas no muestran que las elecciones de noviembre expliquen el viaje. El verdadero desafío para quienes avanzan será decidir hasta dónde continuar cuando llegar a la frontera ya no significa necesariamente poder ingresar o permanecer en el país. Te Puede Interesar: Pena de muerte en EE.UU.: Florida ejecutará a su reo 16 y Tennessee a una mujer tras 200 años FUENTE: FOX News / Infobae 
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