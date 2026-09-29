Caravana avanza hacia EE.UU. y DHS advierte: «Serán detenidos y expulsados»

Más de 600 migrantes avanzan por México pese al endurecimiento fronterizo. Sus testimonios apuntan a empleo, necesidad y familia, no a las elecciones de noviembre. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió a una caravana que avanza hacia Estados Unidos que quienes intenten ingresar ilegalmente serán detenidos, procesados y expulsados.El grupo continúa hacia el norte pese a controles migratorios más estrictos y menores expectativas de ser liberado dentro de Estados Unidos.La caravana “Fe y Esperanza” salió de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre y atravesó Guatemala antes de ingresar a México. DHS aseguró a Fox News que la Patrulla Fronteriza sigue el movimiento del grupo junto con socios internacionales y lanzó una advertencia contra los cruces ilegales.La caravana llegó inicialmente a Tapachula con unas 300 personas, pero creció hasta superar las 600 al incorporar migrantes varados en México.

Hambre, empleo y familia impulsan el recorrido

El dato: La caravana incluye personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Haití, además de familias con niños.

Las elecciones no explican el avance de la caravana

La diferencia: El Congreso puede modificar leyes, presupuestos y supervisar agencias; el presidente dirige el Poder Ejecutivo, donde se encuentran los departamentos federales.

Los testimonios disponibles muestran razones económicas y familiares detrás del viaje, incluso cuando los participantes reconocen las dificultades actuales para ingresar a Estados Unidos. José Zelaya, hondureño que viaja con siete familiares, explicó a EFE que busca llegar a Estados Unidos para enviar ayuda económica a su familia. Zelaya aseguró que el grupo no tiene un liderazgo organizado y resumió el impulso de quienes avanzan como “el hambre, la necesidad”.No todos tienen como destino definitivo Estados Unidos. Algunos consideran regularizarse, conseguir empleo y permanecer en México. El salvadoreño Dilmar Campos, por ejemplo, dijo que contempla establecerse en México si consigue documentos migratorios y trabajo.La aparición del grupo ocurre semanas antes de las elecciones intermedias, cuando inmigración y seguridad fronteriza vuelven a ocupar espacio en la discusión política. Sin embargo, las fuentes y testimonios revisados no muestran que los migrantes estén avanzando porque esperen una victoria demócrata en noviembre. Las elecciones intermedias definirán las mayorías en la Cámara de Representantes y parte del Senado, pero no elegirán presidente. Trump seguirá encabezando el Poder Ejecutivo.Los demócratas defienden cambios al sistema migratorio, protección para ciertos inmigrantes y vías hacia la ciudadanía, mientras sectores del partido reclaman mayores controles sobre ICE.