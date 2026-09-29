Pena de muerte en EE.UU.: Florida ejecutará a su reo 16 y Tennessee a una mujer tras 200 años
La pena capital marca la semana: Florida ejecutará a su reo 16 y Tennessee prevé ejecutar a su primera mujer en más de 200 años.
Por Daniel Navas
Publicado el29/09/2026 a las 10:47
Dos ejecuciones programadas en días consecutivos ponen el foco sobre la pena capital: Florida se acerca a su récord y Tennessee enfrenta un caso histórico. Florida tiene previsto ejecutar este martes a Curtis Wilkie Beasley, de 77 años, mientras Tennessee prepara para el miércoles la ejecución de Christa Pike. Por qué importa: Beasley sería el reo número 16 ejecutado por Florida este año, mientras Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.
Florida se acerca al récord de ejecuciones en un añoBeasley recibirá una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, según la orden de ejecución firmada por el gobernador Ron DeSantis.
Execution No. 16: Florida Readies Lethal Injection For 77-Year-Old Veteran As Lawyers Fight Clock Read here: https://t.co/eAd6Z54OPd pic.twitter.com/XPH2LUMLnP— Tampa Free Press (@tampafreepress) September 25, 2026
- Fue condenado en 1998 por el asesinato de Carolyn Monfort, de 62 años, ocurrido en 1995 en una vivienda al suroeste de Orlando, según EFE.
Tennessee prepara una ejecución históricaUn día después, Tennessee tiene programada para las 10:00 a.m. del miércoles la ejecución de Christa Pike en Riverbend Maximum Security Institution. [caption id="attachment_1674062" align="alignnone" width="1200"] FOTO: EFE[/caption]
- Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido cuando tenía 18 años.
- Expertos de Naciones Unidas solicitaron a Estados Unidos y Tennessee detener la ejecución, mientras Amnistía Internacional ha pedido al gobernador Bill Lee que conceda clemencia.