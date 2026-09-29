Pena de muerte en EE.UU.: Florida ejecutará a su reo 16 y Tennessee a una mujer tras 200 años

La pena capital marca la semana: Florida ejecutará a su reo 16 y Tennessee prevé ejecutar a su primera mujer en más de 200 años.

Florida se acerca al récord de ejecuciones en un año

Execution No. 16: Florida Readies Lethal Injection For 77-Year-Old Veteran As Lawyers Fight Clock Read here: https://t.co/eAd6Z54OPd pic.twitter.com/XPH2LUMLnP — Tampa Free Press (@tampafreepress) September 25, 2026

Fue condenado en 1998 por el asesinato de Carolyn Monfort, de 62 años, ocurrido en 1995 en una vivienda al suroeste de Orlando, según EFE.

Tennessee prepara una ejecución histórica

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido cuando tenía 18 años.

Expertos de Naciones Unidas solicitaron a Estados Unidos y Tennessee detener la ejecución, mientras Amnistía Internacional ha pedido al gobernador Bill Lee que conceda clemencia.

Dos ejecuciones programadas en días consecutivos ponen el foco sobre la pena capital: Florida se acerca a su récord y Tennessee enfrenta un caso histórico. Florida tiene previsto ejecutar este martes a Curtis Wilkie Beasley, de 77 años, mientras Tennessee prepara para el miércoles la ejecución de Christa Pike.: Beasley sería el reo número 16 ejecutado por Florida este año, mientras Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.Beasley recibirá una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, según la orden de ejecución firmada por el gobernador Ron DeSantis.: Florida ejecutó a 19 reos durante 2025. Con Beasley llegaría a 16 este año, apenas tres menos que aquella cifra. La Corte Suprema de Florida rechazó el 22 de septiembre su solicitud para detener la ejecución y confirmó que estaba programada para el 29 de septiembre. Sus abogados argumentaron que su edad y deterioro cognitivo hacían inconstitucional ejecutarlo. El tribunal rechazó ese planteamiento. El jurado había recomendado la pena capital por 10 votos contra dos, un aspecto cuestionado por Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte.Un día después, Tennessee tiene programada para las 10:00 a.m. del miércoles la ejecución de Christa Pike en Riverbend Maximum Security Institution. [caption id="attachment_1674062" align="alignnone" width="1200"]FOTO: EFE[/caption]: Si la ejecución ocurre, Pike será la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de dos siglos. Sus abogados sostienen que los abusos sufridos durante su infancia y sus posteriores diagnósticos de trastorno bipolar y estrés postraumático no fueron suficientemente considerados.La madre de Slemmer, May Martínez, ha recordado públicamente a su hija y busca estar presente durante la ejecución, según EFE. Las ejecuciones consecutivas vuelven a colocar la pena capital bajo atención nacional, mientras Florida mantiene uno de los ritmos más altos registrados por el estado en los últimos años.