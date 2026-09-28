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Ejecutivo de The New York Times muere baleado en California: sus suegros son arrestados
Jonathan McKinsey, ejecutivo de The New York Times, murió baleado en un parque de California. Sus dos suegros fueron arrestados.
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The New York Times, California, asesinato MundoNOW
Foto Ejecutivo de The New York Times es asesinado en California FOTO: EFE

Publicado el28/09/2026 a las 19:39

  • Ejecutivo muere baleado en California
  • Sus suegros fueron arrestados
  • Policía investiga posible móvil
Un estacionamiento de un concurrido complejo deportivo de California se convirtió en escenario de un homicidio que ahora involucra a la familia de la víctima: Jonathan McKinsey, ejecutivo de ingeniería de The New York Times, murió tras recibir múltiples disparos. McKinsey, de 40 años y residente de Dublin, fue encontrado el sábado 26 de septiembre alrededor de las 3:08 p.m. en el estacionamiento de Dublin Sports Grounds, en el condado de Alameda. Un sargento que circulaba cerca del complejo observó a un hombre tendido en el suelo justo cuando comenzaron a recibirse varias llamadas al 911 para reportar disparos, según Dublin Police Services. Los agentes encontraron a McKinsey con múltiples heridas de bala y fue declarado muerto en el lugar, mientras testigos ayudaron a las autoridades a identificar rápidamente a dos personas que permanecían cerca.

Suegros de Jonathan McKinsey son arrestados tras el tiroteo

La policía identificó a los detenidos como Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, residentes de Dublin, matrimonio y suegros de McKinsey. Los dos fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Los sospechosos fueron trasladados a Santa Rita Jail y permanecían detenidos sin posibilidad de fianza, mientras una audiencia de lectura de cargos estaba prevista para el miércoles. Las autoridades indicaron que no buscan a otros sospechosos y que no existe una amenaza conocida para la comunidad, aunque detectives continúan examinando evidencia para establecer qué ocurrió antes de los disparos. Algunos testigos han ofrecido versiones sobre cómo ocurrió el ataque, pero la policía no ha confirmado públicamente quién disparó ni ha detallado el papel específico atribuido a cada detenido.

Quién era el ejecutivo de The New York Times asesinado

[caption id="attachment_1673475" align="alignnone" width="1200"]The New York Times, California, asesinato MundoNOW Ejecutivo de The New York Times es asesinado en California FOTO: EFE[/caption] McKinsey era director de ingeniería de New York Times Games y llevaba más de tres años trabajando para el periódico, según confirmó un portavoz de la compañía al San Francisco Chronicle. Su trayectoria profesional también incluía empleos de ingeniería en empresas como Oracle, Coursera y Splunk, además de actividades relacionadas con la enseñanza de ciencias de la computación. Registros judiciales citados por medios locales muestran que McKinsey y su esposa atravesaban disputas legales relacionadas con divorcio y custodia; además, él había enfrentado cargos menores relacionados con menores, de los que se declaró no culpable.
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Sin embargo, hasta este lunes los investigadores no habían establecido públicamente que esos antecedentes estuvieran relacionados con el homicidio, por lo que cualquier conexión entre ambos hechos permanece sin confirmar.

Investigación busca esclarecer el móvil del crimen en Dublin

El caso permanece bajo investigación activa y detectives de Dublin Police Services analizan las pruebas disponibles para determinar las circunstancias que desembocaron en la muerte de McKinsey. La rapidez de los arrestos estuvo relacionada con la colaboración de personas que presenciaron lo ocurrido y proporcionaron información a los agentes, permitiendo localizar a los sospechosos en cuestión de minutos. Dublin Sports Grounds fue cerrado temporalmente durante las investigaciones y posteriormente reabierto, mientras la policía reiteró que no existen sospechosos pendientes relacionados con el caso. Las autoridades solicitaron que cualquier persona con información sobre el homicidio contacte a Dublin Police Services, mientras el proceso judicial contra los dos detenidos determinará los cargos formales y los siguientes pasos del caso. FUENTE: EFE
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