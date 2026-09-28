Quién era el ejecutivo de The New York Times asesinado

[caption id="attachment_1673475" align="alignnone" width="1200"]Ejecutivo de The New York Times es asesinado en California FOTO: EFE[/caption] McKinsey era director de ingeniería de New York Times Games y llevaba más de tres años trabajando para el periódico, según confirmó un portavoz de la compañía al San Francisco Chronicle. Su trayectoria profesional también incluía empleos de ingeniería en empresas como Oracle, Coursera y Splunk, además de actividades relacionadas con la enseñanza de ciencias de la computación. Registros judiciales citados por medios locales muestran que McKinsey y su esposa atravesaban disputas legales relacionadas con divorcio y custodia; además, él había enfrentado cargos menores relacionados con menores, de los que se declaró no culpable.Sin embargo, hasta este lunes los investigadores no habían establecido públicamente que esos antecedentes estuvieran relacionados con el homicidio, por lo que cualquier conexión entre ambos hechos permanece sin confirmar.