Ejecutivo de The New York Times muere baleado en California: sus suegros son arrestados
Jonathan McKinsey, ejecutivo de The New York Times, murió baleado en un parque de California. Sus dos suegros fueron arrestados.
Publicado el28/09/2026 a las 19:39
- Ejecutivo muere baleado en California
- Sus suegros fueron arrestados
- Policía investiga posible móvil
Suegros de Jonathan McKinsey son arrestados tras el tiroteo
La policía identificó a los detenidos como Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, residentes de Dublin, matrimonio y suegros de McKinsey. Los dos fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Los sospechosos fueron trasladados a Santa Rita Jail y permanecían detenidos sin posibilidad de fianza, mientras una audiencia de lectura de cargos estaba prevista para el miércoles. Las autoridades indicaron que no buscan a otros sospechosos y que no existe una amenaza conocida para la comunidad, aunque detectives continúan examinando evidencia para establecer qué ocurrió antes de los disparos. Algunos testigos han ofrecido versiones sobre cómo ocurrió el ataque, pero la policía no ha confirmado públicamente quién disparó ni ha detallado el papel específico atribuido a cada detenido.
🚨 ALERTA: 🇺🇸 | Jonathan McKinsey, ejecutivo de ingeniería de The New York Times, murió baleado en un estacionamiento de Dublin, California. Sus suegros, Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, fueron arrestados y enfrentan cargos de asesinato. pic.twitter.com/3xDuk9Qgeo— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 28, 2026
Quién era el ejecutivo de The New York Times asesinado[caption id="attachment_1673475" align="alignnone" width="1200"] Ejecutivo de The New York Times es asesinado en California FOTO: EFE[/caption] McKinsey era director de ingeniería de New York Times Games y llevaba más de tres años trabajando para el periódico, según confirmó un portavoz de la compañía al San Francisco Chronicle. Su trayectoria profesional también incluía empleos de ingeniería en empresas como Oracle, Coursera y Splunk, además de actividades relacionadas con la enseñanza de ciencias de la computación. Registros judiciales citados por medios locales muestran que McKinsey y su esposa atravesaban disputas legales relacionadas con divorcio y custodia; además, él había enfrentado cargos menores relacionados con menores, de los que se declaró no culpable.
TE PUEDE INTERESAR: Alertas alimentarias que golpean a EE.UU.: Brotes, carne y queso retiradosSin embargo, hasta este lunes los investigadores no habían establecido públicamente que esos antecedentes estuvieran relacionados con el homicidio, por lo que cualquier conexión entre ambos hechos permanece sin confirmar.