Incendio en Michigan deja 8 muertos con disparos

Seis niños fallecidos

Incendio sospechoso

Posible asesinato-suicidio

Ocho personas, entre ellas seis niños, fueron encontradas muertas dentro de una vivienda incendiada en Michigan.

El caso mezcla fuego, armas y posibles vínculos familiares, reavivando el debate sobre violencia doméstica y acceso a armas en EE.UU.

Las autoridades respondieron a un incendio en Grand Haven Township y descubrieron una escena descrita como “compleja”.

Al ingresar a la vivienda, encontraron los cuerpos sin vida de todos los ocupantes.

Las víctimas aún no han sido identificadas completamente.

Un incendio que oculta un crimen

El incendio fue reportado poco antes del mediodía del viernes.

Sin embargo, lo que parecía un siniestro doméstico se convirtió en una investigación criminal.