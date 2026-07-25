Incendio en Michigan deja 8 muertos con disparos
Publicado el25/07/2026 a las 08:18
- Seis niños fallecidos
- Incendio sospechoso
- Posible asesinato-suicidio
Ocho personas, entre ellas seis niños, fueron encontradas muertas dentro de una vivienda incendiada en Michigan.
El caso mezcla fuego, armas y posibles vínculos familiares, reavivando el debate sobre violencia doméstica y acceso a armas en EE.UU.
Las autoridades respondieron a un incendio en Grand Haven Township y descubrieron una escena descrita como “compleja”.
Al ingresar a la vivienda, encontraron los cuerpos sin vida de todos los ocupantes.
Las víctimas aún no han sido identificadas completamente.
Un incendio que oculta un crimen
El incendio fue reportado poco antes del mediodía del viernes.
Sin embargo, lo que parecía un siniestro doméstico se convirtió en una investigación criminal.
Algunas de las víctimas presentaban heridas de bala, según la policía.
Esto llevó a los investigadores a considerar que el fuego pudo haber sido provocado.
El caso está siendo tratado como sospechoso desde el inicio.
Niños entre las víctimas
Seis de los fallecidos eran menores de edad.
Las edades oscilaban entre los 5 y los 15 años, de acuerdo con autoridades locales.
El hallazgo ha generado conmoción por la magnitud de la tragedia.
Todos los residentes de la vivienda habrían muerto en el incidente.
Por ahora, no se ha determinado una causa oficial de muerte.
Hipótesis: asesinato-suicidio
Las autoridades indicaron que no buscan sospechosos externos.
Esto apunta a una posible tragedia ocurrida dentro del entorno familiar.
Una de las principales hipótesis es la de asesinato-suicidio.
Además, el incendio podría haber sido intencional para ocultar los hechos.
Investigadores estatales especializados en incendios provocados participan en el caso.
El sheriff local insistió en que se trata de una escena “extremadamente compleja”.
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