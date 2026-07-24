Aranceles de Trump complican negociación con México

Tensión comercial creciente

T-MEC en riesgo

Aranceles del 10%

Claudia Sheinbaum reconoció que negociar con Donald Trump es “complejo” tras la imposición de nuevos aranceles a decenas de países.

La política comercial de EE.UU. puede impactar directamente el bolsillo de millones de familias latinas y el futuro del T-MEC.

La presidenta de México reaccionó luego de que Washington aplicara nuevos gravámenes bajo el argumento de combatir el trabajo forzado.

En el caso mexicano, las exportaciones enfrentarán un arancel del 10 %, aunque con matices importantes.

Las declaraciones evidencian una tensión creciente en la relación económica entre ambos países.

Trump redefine el comercio global

Sheinbaum advirtió que Trump “cambia completamente la dinámica mundial” con su enfoque proteccionista.

El objetivo de la Casa Blanca, según explicó, es repatriar la manufactura hacia Estados Unidos.