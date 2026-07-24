Aranceles de Trump complican negociación con México
Publicado el24/07/2026 a las 12:26
- Tensión comercial creciente
- T-MEC en riesgo
- Aranceles del 10%
Claudia Sheinbaum reconoció que negociar con Donald Trump es “complejo” tras la imposición de nuevos aranceles a decenas de países.
La política comercial de EE.UU. puede impactar directamente el bolsillo de millones de familias latinas y el futuro del T-MEC.
La presidenta de México reaccionó luego de que Washington aplicara nuevos gravámenes bajo el argumento de combatir el trabajo forzado.
En el caso mexicano, las exportaciones enfrentarán un arancel del 10 %, aunque con matices importantes.
Las declaraciones evidencian una tensión creciente en la relación económica entre ambos países.
Trump redefine el comercio global
Sheinbaum advirtió que Trump “cambia completamente la dinámica mundial” con su enfoque proteccionista.
El objetivo de la Casa Blanca, según explicó, es repatriar la manufactura hacia Estados Unidos.
Esto implicaría revertir décadas de globalización que beneficiaron a países como México.
Sin embargo, la mandataria fue clara: “difícilmente va a regresar toda esa industria”.
El argumento central es la interdependencia económica en América del Norte.
México defiende el T-MEC
Pese al nuevo escenario, Sheinbaum aseguró que el tratado comercial seguirá siendo clave.
Confirmó que los productos dentro del T-MEC mantendrán arancel cero.
Esto significa que, en la práctica, el impacto inmediato podría ser limitado para ciertos sectores.
Aun así, el mensaje político es contundente: Washington está endureciendo su postura.
La revisión del acuerdo comercial se convierte ahora en un punto crítico.
Negociación en marcha… pero con presión
Sheinbaum calificó como “muy buena” su reunión con el representante comercial estadounidense.
Ambos países avanzan en la revisión del T-MEC, aunque con diferencias de fondo.
México propone fortalecer reglas de origen y extender la vigencia del tratado.
Estados Unidos, en cambio, busca revisiones anuales hasta 2036.
La tensión radica en que el modelo comercial podría cambiar estructuralmente.
La mandataria lanzó una advertencia indirecta: la prosperidad de un país no puede construirse sobre el daño del otro.
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