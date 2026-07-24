Precios de gasolina se disparan otra vez por guerra de Trump ¡Golpe la bolsillo latino!
Publicado el24/07/2026 a las 06:21
El respiro que millones de conductores sintieron durante las últimas semanas podría terminar antes de lo esperado.
- Después de que el petróleo superara brevemente los 100 dólares por barril por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la gasolina y el diésel volvieron a subir en todo el país.
Por qué importa: los latinos representan una parte importante de la fuerza laboral en sectores que dependen del automóvil, como construcción, jardinería, limpieza, agricultura, transporte y entregas.
- Si los combustibles siguen aumentando, el impacto no se limitará al tanque de gasolina: también podría sentirse en los alimentos, los servicios y la inflación durante las próximas semanas.
El alivio en la gasolina duró apenas dos semanas
La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) muestra que la tendencia volvió a cambiar.
En solo dos semanas:
- Gasolina regular: US$3.89 → US$4.11 por galón (+21.5 centavos)
- Diésel: US$4.94 → US$5.24 por galón (+30.2 centavos)
Aunque el petróleo retrocedió ligeramente tras superar los US$100 por barril, los analistas consideran que el mercado sigue reaccionando al riesgo de interrupciones en el suministro mundial debido al conflicto en Medio Oriente.
¿Cuánto más gastará una familia latina en gasolina estos días?
Para una familia que utiliza dos vehículos y consume alrededor de 120 galones de gasolina al mes, el incremento ya comienza a sentirse.
Gasto adicional estimado
- Hace dos semanas: US$466.80 al mes.
- Hoy: US$492.60 al mes.
- Diferencia: US$25.80 más cada mes.
Si el petróleo vuelve a superar los US$100 y la gasolina aumenta otros 20 o 30 centavos por galón, ese gasto adicional podría acercarse a US$50 o US$60 mensuales, dependiendo del consumo.
Los camioneros hispanos enfrentan un golpe mucho mayor
El aumento del diésel preocupa especialmente al sector del transporte.
Un camionero independiente puede consumir entre 500 y 800 galones de diésel por semana, dependiendo de la ruta.
Ejemplo de impacto
Consumo semanal: 600 galones
- Hace dos semanas: US$2,962.80
- Hoy: US$3,144.00
-> Más de US$181 adicionales por semana.
Eso equivale aproximadamente a:
- US$725 adicionales al mes.
- Más de US$8,700 al año, si los precios permanecen en estos niveles.
Ese costo difícilmente puede absorberse sin trasladarlo al precio del transporte.
Cuando sube el diésel, también suben los alimentos
Aquí está la verdadera preocupación.
- La mayoría de los productos que llegan a supermercados como Walmart, Costco, Kroger o Publix son transportados por camión.
Si transportar mercancías cuesta más, las empresas suelen trasladar parte de ese incremento al consumidor.
Los economistas advierten que, si el conflicto entre Estados Unidos e Irán se prolonga y el petróleo continúa cerca de los US$100 por barril, podrían aumentar los precios de:
- alimentos
- materiales de construcción
- productos de consumo diario
- envíos y logística
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La inflación vuelve a entrar en escena
Hace apenas unas semanas, el descenso de la gasolina alimentaba la expectativa de una inflación más moderada.
Ahora el panorama cambió: Si el petróleo permanece elevado durante agosto, varios analistas consideran probable que la inflación vuelva a mostrar presión en los próximos reportes.
Eso también podría retrasar futuros recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal, afectando créditos para vivienda, automóviles y tarjetas de crédito.