Precios de gasolina se disparan otra vez por guerra de Trump ¡Golpe la bolsillo latino!

El respiro que millones de conductores sintieron durante las últimas semanas podría terminar antes de lo esperado.

Después de que el petróleo superara brevemente los 100 dólares por barril por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la gasolina y el diésel volvieron a subir en todo el país.

Por qué importa: los latinos representan una parte importante de la fuerza laboral en sectores que dependen del automóvil, como construcción, jardinería, limpieza, agricultura, transporte y entregas.

Si los combustibles siguen aumentando, el impacto no se limitará al tanque de gasolina: también podría sentirse en los alimentos, los servicios y la inflación durante las próximas semanas.

El alivio en la gasolina duró apenas dos semanas

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) muestra que la tendencia volvió a cambiar.

En solo dos semanas:

Gasolina regular: US$3.89 → US$4.11 por galón (+21.5 centavos)

Diésel: US$4.94 → US$5.24 por galón (+30.2 centavos)

Aunque el petróleo retrocedió ligeramente tras superar los US$100 por barril, los analistas consideran que el mercado sigue reaccionando al riesgo de interrupciones en el suministro mundial debido al conflicto en Medio Oriente.