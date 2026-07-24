Trump impone nuevos aranceles y revive el temor a otra ola de aumentos en EE.UU.

Trump anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% para productos provenientes de 60 economías.

La medida busca proteger a la industria estadounidense, pero también reaviva el debate sobre un posible aumento en los precios que pagan consumidores y pequeños negocios.

Por qué importa: Aunque el impuesto lo pagan inicialmente los importadores, parte del costo puede trasladarse al consumidor final. Si eso ocurre, millones de familias podrían volver a enfrentar una mayor presión sobre su presupuesto.

Gobierno de Trump endurece su política comercial con nuevos aranceles

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que los nuevos gravámenes aplicarán a productos importados desde 60 economías, al considerar que esos países no han tomado medidas suficientes para impedir el uso de trabajo forzado en sus cadenas de producción.

La administración Trump sostiene que la decisión busca proteger a los fabricantes estadounidenses y evitar que empresas nacionales compitan con mercancías producidas bajo condiciones laborales consideradas desleales.

La medida reemplaza un esquema temporal de aranceles y forma parte de la estrategia comercial del presidente para fortalecer la producción nacional y reducir prácticas que Washington considera injustas.

¿Por qué los consumidores latinos deberían prestar atención?

Aunque el arancel lo paga inicialmente la empresa que importa el producto, ese costo no siempre se queda en la cadena comercial.