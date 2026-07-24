Trump impone nuevos aranceles y revive el temor a otra ola de aumentos en EE.UU.
Publicado el24/07/2026 a las 06:09
Trump anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% para productos provenientes de 60 economías.
- La medida busca proteger a la industria estadounidense, pero también reaviva el debate sobre un posible aumento en los precios que pagan consumidores y pequeños negocios.
Por qué importa: Aunque el impuesto lo pagan inicialmente los importadores, parte del costo puede trasladarse al consumidor final. Si eso ocurre, millones de familias podrían volver a enfrentar una mayor presión sobre su presupuesto.
Gobierno de Trump endurece su política comercial con nuevos aranceles
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que los nuevos gravámenes aplicarán a productos importados desde 60 economías, al considerar que esos países no han tomado medidas suficientes para impedir el uso de trabajo forzado en sus cadenas de producción.
- La administración Trump sostiene que la decisión busca proteger a los fabricantes estadounidenses y evitar que empresas nacionales compitan con mercancías producidas bajo condiciones laborales consideradas desleales.
La medida reemplaza un esquema temporal de aranceles y forma parte de la estrategia comercial del presidente para fortalecer la producción nacional y reducir prácticas que Washington considera injustas.
¿Por qué los consumidores latinos deberían prestar atención?
Aunque el arancel lo paga inicialmente la empresa que importa el producto, ese costo no siempre se queda en la cadena comercial.
- En muchos casos, las compañías absorben una parte del gasto, pero también pueden trasladarlo al precio final para mantener sus márgenes de ganancia.
Diversos estudios sobre rondas anteriores de aranceles han encontrado que una parte de esos costos terminó reflejándose en los precios pagados por los consumidores, aunque el impacto varía según el producto y el sector económico.
Si ocurre nuevamente, algunos de los artículos que podrían experimentar presión en sus precios incluyen:
- Alimentos y productos importados.
- Ropa y artículos para el hogar.
- Componentes electrónicos.
- Autopartes y maquinaria.
- Insumos utilizados por pequeños negocios.
Esto no significa que todos estos productos subirán de precio, pero sí que existe un nuevo factor que podría ejercer presión sobre la inflación durante los próximos meses.
México mantiene la protección del T-MEC, pero sigue bajo observación
México permanece dentro del grupo de países sujetos al arancel del 10%, aunque la mayor parte del comercio bilateral continúa protegida por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que más del 85% de las exportaciones mexicanas siguen cubiertas por el tratado, por lo que el impacto directo sobre el intercambio comercial sería limitado.
Noticias relevantes de las conversaciones con USTR y el Emb. Jamieson Greer : pic.twitter.com/tXxDo7iPdi
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026
Sin embargo, industrias como la automotriz, la siderúrgica y algunos sectores manufactureros continúan siguiendo de cerca la evolución de la política comercial estadounidense, debido a la integración de las cadenas de suministro entre ambos países.
El bolsillo de la clase trabajadora será el «verdadero termómetro»
Más allá del objetivo político y comercial de la medida, el impacto real dependerá de cómo respondan las empresas.
- Si los importadores absorben el nuevo costo, el consumidor podría notar pocos cambios.
- Pero si deciden trasladarlo a los precios, el efecto podría sentirse primero en productos de consumo cotidiano y, posteriormente, ejercer presión sobre la inflación.
Para millones de familias hispanas que destinan buena parte de su presupuesto a alimentos, transporte y gastos básicos, incluso pequeños aumentos pueden representar un desafío para la economía del hogar.
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Ante este escenario, especialistas recomiendan mantener un consumo planificado
- Comparar precios antes de realizar compras importantes.
- Aprovechar promociones y programas de descuentos.
- Buscar alternativas cuando existan productos similares.
- Evitar compras por impulso ante posibles rumores de aumentos.
Aunque todavía es pronto para medir el impacto de los nuevos aranceles, la decisión de Trump vuelve a colocar el costo de vida en el centro del debate.
En las próximas semanas será clave observar si las empresas absorben el incremento o si, una vez más, parte de esa factura termina llegando al bolsillo de los consumidores.