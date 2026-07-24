Dólar hoy: México cierra alto y Colombia toca mínimos

El dólar cerró la semana con movimientos que impactan el bolsillo latino.

Mientras en México recuperó terreno y volvió a subir, en Colombia cayó a uno de sus niveles más bajos del año y en República Dominicana continuó perdiendo fuerza, manteniéndose cerca de sus mínimos recientes.

Si envías dinero, haces compras en dólares o sigues el comportamiento del tipo de cambio, estos cambios pueden influir en cuánto rinde tu dinero en cada país.

El dólar vuelve a subir en México y rompe la racha de estabilidad

Después de varios días con pocos cambios, el dólar terminó la semana al alza en México.

El Banxico fijó para este viernes 24 de julio un tipo de cambio oficial de 17.513 pesos por dólar, un incremento frente a la jornada anterior.

En las operaciones del mercado cambiario, los valores también permanecieron en niveles elevados:

Compra: 17.16 pesos.

Venta: 17.72 pesos.

Por su parte, Banco Azteca mantuvo sin cambios sus precios por segundo día consecutivo: