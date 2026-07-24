Dólar hoy: México cierra alto y Colombia toca mínimos
Publicado el24/07/2026 a las 05:00
El dólar cerró la semana con movimientos que impactan el bolsillo latino.
- Mientras en México recuperó terreno y volvió a subir, en Colombia cayó a uno de sus niveles más bajos del año y en República Dominicana continuó perdiendo fuerza, manteniéndose cerca de sus mínimos recientes.
Si envías dinero, haces compras en dólares o sigues el comportamiento del tipo de cambio, estos cambios pueden influir en cuánto rinde tu dinero en cada país.
El dólar vuelve a subir en México y rompe la racha de estabilidad
Después de varios días con pocos cambios, el dólar terminó la semana al alza en México.
El Banxico fijó para este viernes 24 de julio un tipo de cambio oficial de 17.513 pesos por dólar, un incremento frente a la jornada anterior.
En las operaciones del mercado cambiario, los valores también permanecieron en niveles elevados:
- Compra: 17.16 pesos.
- Venta: 17.72 pesos.
Por su parte, Banco Azteca mantuvo sin cambios sus precios por segundo día consecutivo:
- Compra: 16.95 pesos.
- Venta: 17.99 pesos.
En Colombia el dólar cae a nuevos mínimos y abarata la moneda estadounidense
En contraste, Colombia vivió otra jornada favorable para el peso colombiano.
El Banco de la República estableció una tasa oficial de 3.202,481 pesos colombianos por dólar, uno de los niveles más bajos registrados en los últimos meses.
La caída también continuó en las casas de cambio, donde el dólar volvió a perder valor:
- Compra: 3.320 pesos colombianos.
- Venta: 3.440 pesos colombianos.
Un dólar más barato suele beneficiar a quienes necesitan comprar moneda estadounidense para viajar o realizar pagos internacionales.
Sin embargo, también puede reducir el valor en pesos que reciben quienes cobran remesas enviadas desde Estados Unidos.
República Dominicana mantiene un dólar cerca de sus mínimos
En República Dominicana la tendencia también favoreció a la moneda local.
- El Banco Central de la República Dominicana informó para este viernes una tasa de 57.9919 pesos por dólar para la compra y 58.5210 pesos para la venta, manteniéndose cerca de los niveles más bajos observados en las últimas semanas.
Quienes reciben dólares desde el exterior podrían obtener menos pesos dominicanos por cada envío en comparación con semanas anteriores.
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¿Por qué importan estos cambios del dólar?
El cierre de la semana deja un panorama muy distinto entre los tres países.
Para millones de familias, estos movimientos pueden influir directamente en el valor de las remesas, los viajes, las compras en línea, los productos importados y otros gastos cotidianos que dependen del comportamiento del dólar.