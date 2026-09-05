Trump amenaza con frenar el comercio si la Fed no baja las tasas: ¿qué está en juego?

Trump amenaza con frenar comercio

EEUU creó 162,000 empleos

Fed decide en septiembre

Donald Trump elevó la presión sobre la Reserva Federal con una amenaza que podría llevar la disputa por las tasas de interés directamente al comercio internacional.

El presidente advirtió que Estados Unidos podría dejar de comerciar con países frente a los cuales mantiene déficit comercial si el banco central no reduce las tasas.

“Las altas tasas de interés ponen a Estados Unidos en una desventaja muy injusta, ¡y no permitiré que eso suceda!”, escribió Trump en Truth Social.

La advertencia llegó después de un reporte laboral inesperadamente sólido: Estados Unidos creó 162,000 empleos en agosto, mientras el desempleo permaneció en 4.1%.

El empleo complica el recorte de tasas que exige Trump

El dato laboral superó ampliamente las expectativas y mostró que el mercado de trabajo conserva fortaleza, una señal relevante para las próximas decisiones de la Reserva Federal.

Paradójicamente, esa buena noticia económica podría jugar contra la petición de Trump: los operadores aumentaron sus apuestas por una subida de tasas en septiembre, según Reuters.

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“Deberíamos tener la TASA MÁS BAJA de cualquier país del mundo”, afirmó Trump, antes de lanzar su advertencia: “BAJEN LA TASA O DEJARÉ DE COMERCIAR” con países donde exista déficit.

La Fed mantiene actualmente el rango objetivo de los fondos federales sin cambios y en julio incluso tres integrantes del comité preferían aumentarlo en un cuarto de punto porcentual.