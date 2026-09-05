Trump amenaza con frenar el comercio si la Fed no baja las tasas: ¿qué está en juego?
Publicado el05/09/2026 a las 09:04
- Trump amenaza con frenar comercio
- EEUU creó 162,000 empleos
- Fed decide en septiembre
Donald Trump elevó la presión sobre la Reserva Federal con una amenaza que podría llevar la disputa por las tasas de interés directamente al comercio internacional.
El presidente advirtió que Estados Unidos podría dejar de comerciar con países frente a los cuales mantiene déficit comercial si el banco central no reduce las tasas.
“Las altas tasas de interés ponen a Estados Unidos en una desventaja muy injusta, ¡y no permitiré que eso suceda!”, escribió Trump en Truth Social.
La advertencia llegó después de un reporte laboral inesperadamente sólido: Estados Unidos creó 162,000 empleos en agosto, mientras el desempleo permaneció en 4.1%.
El empleo complica el recorte de tasas que exige Trump
El dato laboral superó ampliamente las expectativas y mostró que el mercado de trabajo conserva fortaleza, una señal relevante para las próximas decisiones de la Reserva Federal.
Paradójicamente, esa buena noticia económica podría jugar contra la petición de Trump: los operadores aumentaron sus apuestas por una subida de tasas en septiembre, según Reuters.
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“Deberíamos tener la TASA MÁS BAJA de cualquier país del mundo”, afirmó Trump, antes de lanzar su advertencia: “BAJEN LA TASA O DEJARÉ DE COMERCIAR” con países donde exista déficit.
La Fed mantiene actualmente el rango objetivo de los fondos federales sin cambios y en julio incluso tres integrantes del comité preferían aumentarlo en un cuarto de punto porcentual.
¿Qué pasaría si EEUU realmente frenara el comercio?
Una suspensión amplia del comercio sería muy diferente a imponer un arancel: podría interrumpir directamente importaciones, cadenas de suministro y negocios estadounidenses que dependen de productos extranjeros.
Para los consumidores, una reducción abrupta de las importaciones podría traducirse en menor disponibilidad de ciertos bienes y presiones sobre precios, precisamente cuando la inflación continúa siendo una preocupación para la Fed.
Trump sostiene que los déficits comerciales otorgan a otros países una ventaja sobre Estados Unidos y ha presentado la posibilidad de limitar el comercio como una herramienta de presión económica.
Sin embargo, analistas citados por MarketWatch consideran que una ruptura comercial podría generar un fuerte impacto económico y complicar todavía más el escenario que enfrenta la propia Reserva Federal.
La Fed enfrenta una decisión clave en septiembre
La Reserva Federal celebrará su próxima reunión de política monetaria los días 15 y 16 de septiembre, encuentro que además incluirá nuevas proyecciones económicas de sus funcionarios.
Kevin Warsh presidirá una reunión particularmente delicada: debe equilibrar la fortaleza laboral, las presiones inflacionarias y el efecto que unas tasas elevadas tienen sobre hogares y empresas.
Para las familias, la decisión importa porque las tasas de la Fed terminan influyendo indirectamente en préstamos, tarjetas de crédito, financiamiento empresarial y otros costos de endeudamiento.
El choque deja una contradicción económica difícil de ignorar: Trump quiere tasas más bajas, pero los 162,000 nuevos empleos de agosto dieron a la Fed más margen para mantenerlas elevadas o incluso subirlas, señaló ‘Reuters‘, ‘CNBC‘ y ‘10 News‘.