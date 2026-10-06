El dólar cae con fuerza en Colombia: la TRM baja a 3,209 pesos y así está frente al peso mexicano
Publicado el 06/10/2026 a las 08:29
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El dólar en Colombia amaneció este martes mucho más barato. La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente para el martes 6 de octubre es de 3,209.78 pesos por dólar, según los datos oficiales publicados en datos.gov.co.
- Es 63.71 pesos menos que la TRM que rigió del sábado 3 al lunes 5 de octubre (3,273.49), una baja de 1.9% en un solo día.
- Frente al martes 29 de septiembre (3,349.63), el dólar acumula una caída de 139.85 pesos, o 4.2%, en una semana.
- Es el nivel más bajo desde el 23 de septiembre, cuando la TRM fue de 3,208.66 pesos.
Por qué importa: si envías dinero desde Estados Unidos a Colombia, cada dólar se convierte hoy en menos pesos que hace una semana.
Cuánto rinden hoy tus dólares en Colombia
Con la TRM de hoy, 500 dólares equivalen a unos 1,604,890 pesos. El martes 29 de septiembre, la misma cantidad equivalía a 1,674,815 pesos: casi 70,000 pesos menos para tu familia por el mismo envío.
Ojo: la TRM es una tasa de referencia. Bancos, casas de cambio y empresas de envío aplican su propia tasa y sus comisiones, así que compara antes de mandar.
Una caída larga en el año
La baja de hoy se suma a una tendencia más amplia. El punto más alto de la TRM en 2026 fue de 3,797.64 pesos, el 4 de marzo. Desde entonces el dólar ha perdido unos 588 pesos, alrededor de 15.5%. A principios de octubre de 2025, la TRM estaba por encima de los 3,850 pesos.
¿Y en México?
En México el movimiento es mucho más pequeño. El tipo de cambio FIX del Banco de México quedó el lunes 5 de octubre en 18.1343 pesos por dólar, ligeramente por debajo del viernes 2 de octubre (18.1903), una baja de 0.3%. El dólar sigue por encima de los 18 pesos.
Con el FIX del lunes, 500 dólares equivalen a unos 9,067 pesos mexicanos.
Qué hacer si vas a enviar dinero
- Revisa la tasa del día antes de enviar: la TRM se publica cada día y el FIX de Banxico se determina cada día hábil.
- Compara el monto final que recibirá tu familia, no solo la comisión.
- Si no tienes prisa, seguir la tasa unos días puede ayudarte a decidir cuándo enviar.
Fuentes: Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), Banco de la República de Colombia vía datos.gov.co; Banco de México, tipo de cambio FIX. Datos consultados el 6 de octubre de 2026.