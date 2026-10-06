El dólar en Colombia amaneció este martes mucho más barato. La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente para el martes 6 de octubre es de 3,209.78 pesos por dólar, según los datos oficiales publicados en datos.gov.co.

Es 63.71 pesos menos que la TRM que rigió del sábado 3 al lunes 5 de octubre (3,273.49), una baja de 1.9% en un solo día.

que la TRM que rigió del sábado 3 al lunes 5 de octubre (3,273.49), una baja de en un solo día. Frente al martes 29 de septiembre (3,349.63), el dólar acumula una caída de 139.85 pesos , o 4.2%, en una semana.

, o 4.2%, en una semana. Es el nivel más bajo desde el 23 de septiembre, cuando la TRM fue de 3,208.66 pesos.

Por qué importa: si envías dinero desde Estados Unidos a Colombia, cada dólar se convierte hoy en menos pesos que hace una semana.

Cuánto rinden hoy tus dólares en Colombia

Con la TRM de hoy, 500 dólares equivalen a unos 1,604,890 pesos. El martes 29 de septiembre, la misma cantidad equivalía a 1,674,815 pesos: casi 70,000 pesos menos para tu familia por el mismo envío.

Ojo: la TRM es una tasa de referencia. Bancos, casas de cambio y empresas de envío aplican su propia tasa y sus comisiones, así que compara antes de mandar.

Una caída larga en el año

La baja de hoy se suma a una tendencia más amplia. El punto más alto de la TRM en 2026 fue de 3,797.64 pesos, el 4 de marzo. Desde entonces el dólar ha perdido unos 588 pesos, alrededor de 15.5%. A principios de octubre de 2025, la TRM estaba por encima de los 3,850 pesos.

¿Y en México?

En México el movimiento es mucho más pequeño. El tipo de cambio FIX del Banco de México quedó el lunes 5 de octubre en 18.1343 pesos por dólar, ligeramente por debajo del viernes 2 de octubre (18.1903), una baja de 0.3%. El dólar sigue por encima de los 18 pesos.