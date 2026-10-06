Millones de personas con Medicare recibirán este mes un pago único de $90 para ayudar a cubrir la prima de la Parte B. La mayoría lo recibirá por depósito directo alrededor del jueves 8 de octubre, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

El pago de $90 de Medicare es un reembolso de prima y se paga una sola vez , en octubre de 2026.

es un reembolso de prima y se paga , en octubre de 2026. CMS calcula que lo recibirán 20.8 millones de personas.

Por qué importa: si calificas, el dinero llega esta semana o en las próximas, y conviene saber por qué vía para no confundirlo con otro depósito.

Quiénes reciben el pago

De acuerdo con CMS, califican las personas inscritas en Medicare Original Parte B que cumplen estas condiciones:

Viven en Estados Unidos.

No reciben ayuda de Medicaid para pagar su prima.

No pagan el Monto de Ajuste Mensual Relacionado con el Ingreso (IRMAA), el cargo extra que pagan quienes tienen ingresos más altos.

Ojo: quienes están inscritos en un plan Medicare Advantage no califican.

Cuándo y cómo llega

Depósito directo: la gran mayoría lo recibirá del Seguro Social, en la misma cuenta donde reciben sus beneficios, alrededor del 8 de octubre. Después llegará un correo electrónico o una carta del presidente, a mediados de octubre.

la gran mayoría lo recibirá del Seguro Social, en la misma cuenta donde reciben sus beneficios, alrededor del 8 de octubre. Después llegará un correo electrónico o una carta del presidente, a mediados de octubre. Cheque en papel: quienes no tienen depósito directo recibirán un cheque del Departamento del Tesoro más adelante en octubre, enviado a la dirección registrada en Medicare. El cheque dirá: «Medicare Improvement Fund Payment; $90 Payment to Offset October Premium».

Cómo saber si calificas o si ya te pagaron