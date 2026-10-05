Si tenías IRS2Go en tu teléfono, ya no se llama así. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó la nueva app del IRS, que reemplaza a IRS2Go y suma más servicios para manejar tus impuestos desde el celular.

La aplicación es gratuita y está disponible en la App Store de Apple y en Google Play.

Por qué importa: con la temporada de impuestos a pocos meses, podrás revisar tu reembolso, pagar o ver cartas del IRS sin llamar ni esperar en fila. Y como es octubre, Mes de la Ciberseguridad, el IRS recuerda que los estafadores también usan apps y mensajes falsos.

¿Qué puedes hacer con la app?

Al iniciar sesión de forma segura, según el IRS, puedes:

Revisar el estado de tu reembolso y de una declaración enmendada.

Ver el saldo que debes, si tienes uno.

Hacer pagos y revisar tu historial de pagos.

Ver algunos avisos y cartas del IRS.

Consultar tus registros de impuestos (transcripciones).

Cambiar algunas preferencias de tu perfil y de comunicación.

Obtener tu PIN de protección de identidad (IP PIN).

El IRS dice que irá agregando más funciones con el tiempo.

¿Tengo que descargar algo nuevo?

No, si ya usabas IRS2Go. Si tienes activadas las actualizaciones automáticas, la nueva app te llegará como una actualización normal.

Ojo: la app no reemplaza a IRS.gov ni a tu cuenta en línea del IRS. Por ahora solo incluye algunas funciones de la cuenta para personas, no para negocios. Si tu caso es complicado, sigues teniendo ayuda por teléfono y en persona.