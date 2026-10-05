IRS2Go ahora es la app del IRS: qué puedes hacer desde tu celular y cómo evitar apps falsas
Publicado el 05/10/2026 a las 09:31
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Si tenías IRS2Go en tu teléfono, ya no se llama así. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó la nueva app del IRS, que reemplaza a IRS2Go y suma más servicios para manejar tus impuestos desde el celular.
- La aplicación es gratuita y está disponible en la App Store de Apple y en Google Play.
Por qué importa: con la temporada de impuestos a pocos meses, podrás revisar tu reembolso, pagar o ver cartas del IRS sin llamar ni esperar en fila. Y como es octubre, Mes de la Ciberseguridad, el IRS recuerda que los estafadores también usan apps y mensajes falsos.
¿Qué puedes hacer con la app?
Al iniciar sesión de forma segura, según el IRS, puedes:
- Revisar el estado de tu reembolso y de una declaración enmendada.
- Ver el saldo que debes, si tienes uno.
- Hacer pagos y revisar tu historial de pagos.
- Ver algunos avisos y cartas del IRS.
- Consultar tus registros de impuestos (transcripciones).
- Cambiar algunas preferencias de tu perfil y de comunicación.
- Obtener tu PIN de protección de identidad (IP PIN).
El IRS dice que irá agregando más funciones con el tiempo.
¿Tengo que descargar algo nuevo?
No, si ya usabas IRS2Go. Si tienes activadas las actualizaciones automáticas, la nueva app te llegará como una actualización normal.
Ojo: la app no reemplaza a IRS.gov ni a tu cuenta en línea del IRS. Por ahora solo incluye algunas funciones de la cuenta para personas, no para negocios. Si tu caso es complicado, sigues teniendo ayuda por teléfono y en persona.
El PIN que te protege del robo de identidad
El IP PIN es un número de seis dígitos que impide que otra persona presente una declaración de impuestos federal con tu número de Seguro Social o tu número de identificación personal del contribuyente (ITIN).
Cómo evitar apps y mensajes falsos
- Descarga la app solo desde la App Store o Google Play, o desde los enlaces de IRS.gov. El IRS advierte sobre apps que imitan la oficial y anuncios o mensajes que dicen dar acceso a tu cuenta.
- El IRS normalmente te contacta por primera vez por correo postal. Solo envía correos electrónicos o mensajes de texto si tú lo autorizaste, y nunca escribe por redes sociales.
- El IRS nunca te llamará para exigir un pago inmediato, amenazarte con arresto o decirte que tienes un reembolso pendiente.
- Usa contraseñas distintas y fuertes, activa la verificación en dos pasos y evita entrar a tus cuentas financieras desde redes Wi-Fi públicas.
Si recibes un mensaje sospechoso que dice ser del IRS, no abras enlaces. Puedes reportarlo en IRS.gov/SubmitATip.
Fuentes: IRS, comunicado IR-2026-114 del 25 de septiembre de 2026 e IRS, comunicado IR-2026-119 del 2 de octubre de 2026.