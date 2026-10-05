Seguro Social: quiénes cobran esta semana y las fechas de pago que faltan en octubre
Publicado el 05/10/2026 a las 10:27
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Si recibes beneficios del Seguro Social, esta semana no hay depósito. El próximo pago del Seguro Social llega el miércoles 14 de octubre, según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).
- Ese día cobran quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes.
Por qué importa: saber qué día llega tu dinero te ayuda a programar el pago de la renta, los servicios y otras cuentas sin cargos por atraso.
Las fechas de pago que faltan en octubre
La SSA paga los beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad según tu fecha de nacimiento:
- Miércoles 14 de octubre: nacidos del 1 al 10.
- Miércoles 21 de octubre: nacidos del 11 al 20.
- Miércoles 28 de octubre: nacidos del 21 al 31.
¿Y el SSI?
El Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) normalmente se paga el día 1 de cada mes. Como el 1 de noviembre cae domingo, el pago de noviembre se adelanta al viernes 30 de octubre.
Ojo: no es un pago extra. Es el dinero de noviembre que llega antes, así que planea tus gastos para que te alcance todo el mes.
¿Ya te pagaron a principios de mes?
Hay un grupo que no sigue el calendario de los miércoles. Si empezaste a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997, o si recibes Seguro Social y SSI al mismo tiempo, tu beneficio llega el día 3 de cada mes y el SSI el día 1. Por eso en octubre esas personas cobraron el 1 y el 2. Su próximo depósito del Seguro Social será el martes 3 de noviembre.
Qué hacer si tu pago no llega
- Si tu pago no llega en la fecha esperada, la SSA pide esperar tres días más de envío por correo antes de comunicarte con la agencia.
- Si recibes depósito directo, primero confirma con tu banco que el dinero no esté en proceso.
- Puedes revisar tus pagos y tus cartas de beneficios en tu cuenta en línea my Social Security, en SSA.gov.
- Desconfía de llamadas o mensajes que te pidan datos personales o un pago para "liberar" tu beneficio. La SSA no te va a amenazar ni exigir dinero por teléfono.
Fuente: Administración del Seguro Social (SSA), Schedule of Social Security Benefit Payments 2026 (publicación 05-10031).