Si recibes beneficios del Seguro Social, esta semana no hay depósito. El próximo pago del Seguro Social llega el miércoles 14 de octubre, según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

Ese día cobran quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Por qué importa: saber qué día llega tu dinero te ayuda a programar el pago de la renta, los servicios y otras cuentas sin cargos por atraso.

Las fechas de pago que faltan en octubre

La SSA paga los beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad según tu fecha de nacimiento:

Miércoles 14 de octubre: nacidos del 1 al 10.

nacidos del 1 al 10. Miércoles 21 de octubre: nacidos del 11 al 20.

nacidos del 11 al 20. Miércoles 28 de octubre: nacidos del 21 al 31.

¿Y el SSI?

El Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) normalmente se paga el día 1 de cada mes. Como el 1 de noviembre cae domingo, el pago de noviembre se adelanta al viernes 30 de octubre.

Ojo: no es un pago extra. Es el dinero de noviembre que llega antes, así que planea tus gastos para que te alcance todo el mes.

¿Ya te pagaron a principios de mes?