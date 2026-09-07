El dólar vuelve a bajar: así cotiza hoy en México, Colombia y República Dominicana
Publicado el07/09/2026 a las 04:17
El dólar comienza la semana con una nueva baja en México, según los datos proporcionados de Banxico.
En Colombia, la moneda estadounidense mantiene su tendencia descendente, mientras en República Dominicana también registra una baja en las cotizaciones proporcionadas.
Por qué importa: Un dólar más barato puede favorecer compras y pagos realizados en esa moneda, pero quienes reciben remesas pueden obtener menos pesos al momento de cambiarlas.
El dólar arranca la semana a la baja en México, Colombia y RD hoy 07/09
Según Banxico, el dólar se ubica este lunes en 16.8748 pesos mexicanos, frente a los 16.956 pesos registrados el jueves.
La moneda estadounidense pierde así poco más de ocho centavos y se mantiene por debajo de los 17 pesos al comenzar la semana.
- En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.61 y se vende en $17.12.
- En Banco Azteca, la cotización es de $16.70 a la compra y $17.44 a la venta.
Aunque la referencia de Banxico continúa bajando, comprar dólares todavía cuesta más de $17 en las cotizaciones comerciales proporcionadas.
Colombia mantiene la caída del dólar
Según el Banco de la República, el dólar se ubica este lunes en 3,126.173 pesos colombianos, frente a los 3,146.529 pesos de la referencia anterior proporcionada.
La moneda estadounidense pierde así poco más de 20 pesos colombianos frente al último dato y prolonga la caída al comenzar la semana.
En el mercado cambiario de Bogotá, el dólar se compra en aproximadamente $3,118 y se vende en $3,236 pesos colombianos.
El dólar también baja en República Dominicana
República Dominicana acompaña este lunes la tendencia observada en México y Colombia, con una disminución en las cotizaciones proporcionadas.
- Según el Banco Central, la moneda estadounidense se encuentra en RD$58.66 a la compra, mientras la tasa de venta se ubica en RD$59.23.
Frente a la referencia anterior proporcionada, de RD$59.00 para la compra y RD$59.38 para la venta, ambas cotizaciones retroceden al comenzar la semana.