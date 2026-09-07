El dólar vuelve a bajar: así cotiza hoy en México, Colombia y República Dominicana

El dólar comienza la semana con una nueva baja en México, según los datos proporcionados de Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense mantiene su tendencia descendente, mientras en República Dominicana también registra una baja en las cotizaciones proporcionadas.

Por qué importa: Un dólar más barato puede favorecer compras y pagos realizados en esa moneda, pero quienes reciben remesas pueden obtener menos pesos al momento de cambiarlas.

El dólar arranca la semana a la baja en México, Colombia y RD hoy 07/09

Según Banxico, el dólar se ubica este lunes en 16.8748 pesos mexicanos, frente a los 16.956 pesos registrados el jueves.

La moneda estadounidense pierde así poco más de ocho centavos y se mantiene por debajo de los 17 pesos al comenzar la semana.

En el mercado cambiario, el dólar se compra en $16.61 y se vende en $17.12.

En Banco Azteca, la cotización es de $16.70 a la compra y $17.44 a la venta.

Aunque la referencia de Banxico continúa bajando, comprar dólares todavía cuesta más de $17 en las cotizaciones comerciales proporcionadas.