Labor Day 2026: qué bancos cierran y dónde cambiar dólares hoy en EE.UU.

Este lunes 7 de septiembre, Labor Day, millones de estadounidenses encontrarán cerradas las sucursales de los principales bancos, pero eso no significa que todas las opciones para obtener efectivo o cambiar dólares estén fuera de servicio.

Labor Day forma parte del calendario de feriados de la Reserva Federal en 2026, por lo que las operaciones bancarias que dependen de su sistema se reanudarán el martes 8 de septiembre.

Por qué importa: si necesitas mover dinero hoy, algunas transacciones pueden esperar hasta el martes, aunque cajeros automáticos y servicios digitales continúan funcionando.

¿Qué bancos cierran este Labor Day?

Entre las principales instituciones que mantienen cerradas sus sucursales este lunes se encuentran: Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, U.S. Bank, PNC, Truist, Capital One y TD Bank.

Los clientes todavía pueden retirar efectivo en ATM, consultar cuentas, realizar pagos y utilizar aplicaciones móviles. Sin embargo, ciertas transferencias ACH, depósitos y otras operaciones podrían no procesarse hasta el siguiente día hábil.

Por eso, si una transferencia aparece como pendiente este lunes, el feriado bancario podría explicar la demora.

¿Dónde cambiar dólares hoy en EE.UU.?

Las casas de cambio privadas no están obligadas a cerrar por Labor Day, por lo que algunas continúan operando, especialmente en aeropuertos y grandes centros de transporte.