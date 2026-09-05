Empleo, jubilación, medicamentos y diésel: las 4 noticias económicas que marcaron la semana
Publicado el05/09/2026 a las 02:12
La economía de Estados Unidos dejó esta semana señales positivas para trabajadores y ahorradores, pero también nuevas preocupaciones para el bolsillo de millones de familias.
- Desde 162,000 nuevos empleos hasta un diésel en niveles récord, estas son cuatro noticias económicas publicadas por MundoNOW que ayudan a entender dónde está parado el consumidor.
Por qué importa: tener trabajo o más dinero ahorrado ayuda, pero el costo del combustible, los medicamentos y otros gastos continúa determinando cuánto rinde realmente cada dólar.
1. Estados Unidos sorprende con 162,000 nuevos empleos
El mercado laboral superó las expectativas en agosto al generar 162,000 puestos de trabajo, mientras el desempleo permaneció en 4.1%, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
Restaurantes y establecimientos de bebidas encabezaron las contrataciones con 59,000 empleos, seguidos por la educación de gobiernos locales, con 42,000.
También hubo una mejora salarial: el promedio por hora del sector privado alcanzó $37.75, un incremento de 3.1% frente a agosto de 2025.
Para los trabajadores hispanos, sin embargo, el panorama presentó otro matiz: su tasa de desempleo se ubicó en 4.8%.
2. Los 401(k) rompen récord, pero hay una señal de alerta
Los estadounidenses también vieron crecer sus fondos para el retiro. El saldo promedio de los planes 401(k) alcanzó un récord de $155,800 durante el segundo trimestre de 2026, según Fidelity.
El promedio aumentó aproximadamente 13% en un año, mientras las cuentas IRA llegaron a otro máximo histórico de $144,523.
Pero existe una contradicción: más trabajadores están recurriendo a sus cuentas de jubilación para obtener liquidez.
Retirar esos recursos anticipadamente puede significar impuestos, posibles penalizaciones y, especialmente, perder años de crecimiento potencial del dinero.
3. Nueve farmacéuticas se suman al acuerdo para bajar precios
Donald Trump anunció acuerdos con nueve fabricantes adicionales, llevando a 26 el número de farmacéuticas participantes en su estrategia de precios de “nación más favorecida”.
Acuerdos anteriores han mostrado descuentos importantes en medicamentos específicos, incluso de entre 50% y 85%.
Eso no significa, sin embargo, que todos los pacientes recibirán automáticamente esas rebajas. El ahorro dependerá del medicamento, la cobertura y la aplicación de cada acuerdo.
4. El diésel alcanza un récord y amenaza con encarecer el transporte
La semana cerró con otra cifra que golpea directamente al transporte: el diésel alcanzó un promedio nacional de $5.85 por galón, aproximadamente 58% más que hace un año.
Para dimensionarlo, llenar hipotéticamente 300 galones cuesta alrededor de $1,755, unos $641 más que hace 12 meses.
El impacto puede extenderse mucho más allá de los camioneros. Los mayores gastos de transporte pueden trasladarse parcialmente a la cadena de distribución y terminar ejerciendo presión sobre alimentos y otros productos.
- Así, la semana dejó una economía con más empleos y mayores ahorros, pero también con costos que recuerdan que las cifras positivas no siempre significan alivio inmediato para las familias.