Empleo, jubilación, medicamentos y diésel: las 4 noticias económicas que marcaron la semana

La economía de Estados Unidos dejó esta semana señales positivas para trabajadores y ahorradores, pero también nuevas preocupaciones para el bolsillo de millones de familias.

Desde 162,000 nuevos empleos hasta un diésel en niveles récord, estas son cuatro noticias económicas publicadas por MundoNOW que ayudan a entender dónde está parado el consumidor.

Por qué importa: tener trabajo o más dinero ahorrado ayuda, pero el costo del combustible, los medicamentos y otros gastos continúa determinando cuánto rinde realmente cada dólar.

1. Estados Unidos sorprende con 162,000 nuevos empleos

El mercado laboral superó las expectativas en agosto al generar 162,000 puestos de trabajo, mientras el desempleo permaneció en 4.1%, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Restaurantes y establecimientos de bebidas encabezaron las contrataciones con 59,000 empleos, seguidos por la educación de gobiernos locales, con 42,000.

También hubo una mejora salarial: el promedio por hora del sector privado alcanzó $37.75, un incremento de 3.1% frente a agosto de 2025.

Para los trabajadores hispanos, sin embargo, el panorama presentó otro matiz: su tasa de desempleo se ubicó en 4.8%.

2. Los 401(k) rompen récord, pero hay una señal de alerta