Diésel rompe récord en EEUU: llenar un camión cuesta hasta $641 más que hace un año
Publicado el04/09/2026 a las 06:14
El precio del diésel alcanzó niveles récord en Estados Unidos, elevando significativamente el costo de mantener en movimiento los camiones que transportan mercancías.
- El promedio nacional llegó este viernes a $5.85 por galón, según AAA. Hace un año, los conductores pagaban en promedio $3.7121.
- Eso representa un aumento cercano al 58% en apenas 12 meses, una diferencia que adquiere otra dimensión cuando se calcula el costo de llenar un tractocamión.
Por qué importa: el aumento no afecta solamente a camioneros y transportistas. Los mayores costos de distribución pueden trasladarse parcialmente a alimentos y otros productos.
¿Cuánto cuesta llenar el tanque de un camión en Estados Unidos?
Un día antes, Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, informó que su promedio nacional en vivo había alcanzado $5.820 por galón.
BREAKING: according to GasBuddy data, the live U.S. national average price of diesel has set a new record: $5.820/gal, surpassing the previous daily $5.819/gal all-time high that occurred June 17, 2022. (9/3/26 3:25pm ET)
— Patrick De Haan (@GasBuddyGuy) September 3, 2026
La cifra superó el anterior récord diario de GasBuddy, de $5.819, registrado el 17 de junio de 2022.
AAA mostraba este 4 de septiembre un promedio incluso mayor, de $5.85, frente a $5.7832 el día anterior y $5.6105 hace una semana.
- Un camión de larga distancia puede transportar alrededor de 300 galones entre dos tanques de 150 galones, según FreightWaves.
- Con el promedio actual de AAA, cargar esos 300 galones costaría aproximadamente $1,755.
Al precio de hace un año, la misma cantidad habría costado unos $1,113.63.
Eso significa una diferencia de aproximadamente $641.37 por carga completa, aunque se trata de un cálculo ilustrativo.
No todos los camioneros llenan 300 galones ni necesariamente pagan el precio minorista promedio. Algunas empresas también negocian tarifas de combustible.
En California la presión es todavía mayor: AAA reporta un promedio de $7.7094 por galón de diésel, comparado con $5.1381 hace un año.
- Una carga hipotética de 300 galones costaría allí aproximadamente $2,313, unos $771 más que hace 12 meses.
Del tanque del camión al bolsillo del consumidor
El problema trasciende a las empresas de transporte porque los camiones movilizan aproximadamente 72.7% del tonelaje de carga doméstica estadounidense, según American Trucking Associations (ATA).
- Eso incluye desde alimentos y productos agrícolas hasta mercancías refrigeradas, materiales y artículos que posteriormente llegan a supermercados y comercios.
- La Administración de Información Energética (EIA) explica que transportistas y compañías de entregas utilizan recargos por combustible para compensar las fluctuaciones del diésel.
Por ello, una parte del aumento puede incorporarse al costo del transporte y avanzar por la cadena de distribución hasta empresas y consumidores.
🌐 Internacionales | El diésel, el combustible que utilizan los camiones y los tractores en Estados Unidos, alcanzó este viernes un precio récord, en medio del recrudecimiento del conflicto en Irán. ⛽ https://t.co/8t6GVeYL9c
— El Economista (@eleconomista) September 4, 2026
Sin embargo, un incremento de 58% en el diésel no significa que los productos subirán en esa misma proporción.
El combustible representa solo una parte de los costos logísticos, junto con salarios, mantenimiento, seguros y otros gastos.
El récord, no obstante, llega directamente al corazón de la cadena de suministros: cuanto más caro resulta mover mercancías, mayor es la presión sobre empresas y consumidores.