Diésel rompe récord en EEUU: llenar un camión cuesta hasta $641 más que hace un año

El precio del diésel alcanzó niveles récord en Estados Unidos, elevando significativamente el costo de mantener en movimiento los camiones que transportan mercancías.

El promedio nacional llegó este viernes a $5.85 por galón , según AAA. Hace un año, los conductores pagaban en promedio $3.7121.

, según AAA. Hace un año, los conductores pagaban en promedio $3.7121. Eso representa un aumento cercano al 58% en apenas 12 meses, una diferencia que adquiere otra dimensión cuando se calcula el costo de llenar un tractocamión.

Por qué importa: el aumento no afecta solamente a camioneros y transportistas. Los mayores costos de distribución pueden trasladarse parcialmente a alimentos y otros productos.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de un camión en Estados Unidos?

Un día antes, Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, informó que su promedio nacional en vivo había alcanzado $5.820 por galón.

BREAKING: according to GasBuddy data, the live U.S. national average price of diesel has set a new record: $5.820/gal, surpassing the previous daily $5.819/gal all-time high that occurred June 17, 2022. (9/3/26 3:25pm ET) — Patrick De Haan (@GasBuddyGuy) September 3, 2026

La cifra superó el anterior récord diario de GasBuddy, de $5.819, registrado el 17 de junio de 2022.