El dólar se recupera lentamente en México y sigue cayendo en Colombia y RD
El dólar muestra este martes 8 de septiembre una ligera recuperación en México según los datos proporcionados de Banxico. En Colombia, la moneda estadounidense prolonga su caída, mientras que en República Dominicana también registra una nueva baja. Por qué importa: Un dólar más barato puede aliviar compras e importaciones pagadas en esa moneda, aunque reduce […]
Publicado el08/09/2026 a las 04:36
El dólar muestra este martes 8 de septiembre una ligera recuperación en México según los datos proporcionados de Banxico.
- En Colombia, la moneda estadounidense prolonga su caída, mientras que en República Dominicana también registra una nueva baja.
Por qué importa: Un dólar más barato puede aliviar compras e importaciones pagadas en esa moneda, aunque reduce la cantidad de pesos que reciben quienes cambian remesas enviadas desde Estados Unidos.
Así cotiza el dólar hoy en México, Colombia y RD
En México, el dólar se recupera lentamente y alcanza este martes los 16.9237 pesos, de acuerdo con Banxico.
En el mercado cambiario mexicano, estas son las referencias de la jornada:
- Compra: $16.63
- Venta: $17.16
En Banco Azteca, una de las referencias utilizadas por consumidores para operaciones en efectivo, el dólar presenta estos valores:
- Compra: $16.70
- Venta: $17.49
La ligera recuperación modifica la tendencia reciente del dólar en México, aunque la cotización continúa por debajo de los 17 pesos en la referencia de Banxico.
El dólar sigue cayendo en Colombia
En Colombia, la moneda estadounidense continúa perdiendo terreno y este martes se ubica en 3,118.857 pesos colombianos, según la referencia proporcionada del Banco de la República.
En el mercado cambiario de Bogotá, los precios son:
- Compra: $3,110
- Venta: $3,231
Esta caída mantiene al dólar en niveles más bajos para quienes necesitan comprar la divisa, aunque el precio final puede variar dependiendo de la casa de cambio y la operación.
República Dominicana registra otra baja
El dólar también baja ligeramente este martes en República Dominicana, según los datos proporcionados del Banco Central.
La cotización de referencia queda de la siguiente manera:
- Compra: RD$58.57
- Venta: RD$58.96
La nueva reducción favorece a quienes necesitan dólares para compras, viajes o pagos en esa moneda, mientras que quienes reciben remesas deben prestar atención al tipo de cambio ofrecido al momento de convertir sus dólares a pesos dominicanos.