El dólar se recupera lentamente en México y sigue cayendo en Colombia y RD

El dólar muestra este martes 8 de septiembre una ligera recuperación en México según los datos proporcionados de Banxico.

En Colombia, la moneda estadounidense prolonga su caída, mientras que en República Dominicana también registra una nueva baja.

Por qué importa: Un dólar más barato puede aliviar compras e importaciones pagadas en esa moneda, aunque reduce la cantidad de pesos que reciben quienes cambian remesas enviadas desde Estados Unidos.

Así cotiza el dólar hoy en México, Colombia y RD

En México, el dólar se recupera lentamente y alcanza este martes los 16.9237 pesos, de acuerdo con Banxico.

En el mercado cambiario mexicano, estas son las referencias de la jornada:

Compra: $16.63

Venta: $17.16

En Banco Azteca, una de las referencias utilizadas por consumidores para operaciones en efectivo, el dólar presenta estos valores: