Gasolina cuesta casi $1 más que hace un año: secretario de Trump anticipa cuándo podría bajar

Chris Wright anticipa precios más bajos después de Labor Day por una caída de la demanda, mientras la gasolina regular cuesta casi 30% más que hace un año.

El secretario de Energía aseguró que el mercado anticipa una caída significativa de la gasolina y señaló la menor demanda después del verano como uno de los factores que podrían ayudar.

Por qué importa: La gasolina regular promedia $4.1505 por galón, según los datos de AAA, frente a $3.1971 hace un año: casi 30% más.

Wright espera que la demanda caiga después de Labor Day

Durante una entrevista con ABC News, Wright fue cuestionado sobre cuándo podrían comenzar a bajar los precios y si los consumidores verían algún alivio antes de las elecciones de noviembre.

El secretario señaló que los futuros de gasolina para noviembre estaban aproximadamente 35 centavos por debajo del precio del momento, señal de que el mercado espera una reducción.

Wright agregó que, después de Labor Day, comienza a disminuir la demanda conforme termina la temporada de viajes de verano.

La precisión: Wright no pidió a los estadounidenses manejar menos. Explicó que el consumo suele disminuir estacionalmente después del verano.

La Administración también ha modificado especificaciones para que las refinerías puedan producir más gasolina y diésel, según explicó Wright.