Gasolina cuesta casi $1 más que hace un año: secretario de Trump anticipa cuándo podría bajar
Publicado el07/09/2026 a las 06:40
Chris Wright anticipa precios más bajos después de Labor Day por una caída de la demanda, mientras la gasolina regular cuesta casi 30% más que hace un año.
- El secretario de Energía aseguró que el mercado anticipa una caída significativa de la gasolina y señaló la menor demanda después del verano como uno de los factores que podrían ayudar.
Por qué importa: La gasolina regular promedia $4.1505 por galón, según los datos de AAA, frente a $3.1971 hace un año: casi 30% más.
Wright espera que la demanda caiga después de Labor Day
Durante una entrevista con ABC News, Wright fue cuestionado sobre cuándo podrían comenzar a bajar los precios y si los consumidores verían algún alivio antes de las elecciones de noviembre.
El secretario señaló que los futuros de gasolina para noviembre estaban aproximadamente 35 centavos por debajo del precio del momento, señal de que el mercado espera una reducción.
Wright agregó que, después de Labor Day, comienza a disminuir la demanda conforme termina la temporada de viajes de verano.
La precisión: Wright no pidió a los estadounidenses manejar menos. Explicó que el consumo suele disminuir estacionalmente después del verano.
La Administración también ha modificado especificaciones para que las refinerías puedan producir más gasolina y diésel, según explicó Wright.
Una familia con dos vehículos podría pagar $877 más
La diferencia con el año pasado permite dimensionar cuánto puede representar el aumento para hogares que dependen diariamente del automóvil.
La Federal Highway Administration (FHWA) calcula que los vehículos ligeros consumieron en promedio 460 galones de combustible por vehículo durante 2024.
Si un hogar con dos vehículos mantuviera ese nivel de consumo, utilizaría como referencia unos 920 galones anuales.
- Hace un año: 920 galones a $3.1971 representarían unos $2,941 al año.
- Hoy: La misma cantidad a $4.1505 costaría aproximadamente $3,818.
La diferencia sería de alrededor de $877 al año, o $73 adicionales al mes.
Es una estimación ilustrativa, no el gasto oficial de una familia. El costo real depende de cuánto maneje cada hogar, la eficiencia de sus vehículos y otros factores.
¿Cuándo bajará el precio de la gasolina en Estados Unidos?
La expectativa de Wright llega mientras la guerra con Irán continúa afectando los mercados energéticos y el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz.
ABC destacó que los estadounidenses llevan más de seis meses enfrentando precios elevados. Trump ha defendido ese costo adicional como consecuencia de las acciones de su Administración contra Irán.
Wright, sin embargo, evitó garantizar cuándo llegará el alivio y pidió observar al mercado antes que sus propias predicciones.
La pregunta: Si tu hogar paga unos $73 más al mes según el ejemplo anterior, ¿Crees que una menor demanda después del verano será suficiente para que baje el precio de la gasolina?