¿Cobras Seguro Social esta semana? El pago llega con una señal clave para la jubilación

Una nueva ronda de pagos del Seguro Social llegará esta semana a millones de beneficiarios, aunque la fecha exacta depende del día de nacimiento.

El calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) establece tres miércoles de pago durante septiembre para la mayoría de quienes comenzaron a recibir beneficios después de abril de 1997.

Por qué importa: para muchos jubilados, el Seguro Social es una fuente regular de ingresos que debe combinarse con ahorros personales y otras fuentes para cubrir los gastos del retiro.

¿Quién recibe el pago del Seguro Social esta semana?

El 9 de septiembre cobrarán los beneficiarios nacidos del 1 al 10. Después llegará el turno de los demás grupos.

9 de septiembre: nacidos del 1 al 10.

16 de septiembre: nacidos del 11 al 20.

23 de septiembre: nacidos del 21 al 31.

Quienes recibían Seguro Social antes de mayo de 1997 siguen otro calendario. Para ellos, el pago correspondiente se realizó el 3 de septiembre.

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