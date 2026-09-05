¿Cobras Seguro Social esta semana? El pago llega con una señal clave para la jubilación
Publicado el05/09/2026 a las 04:24
Una nueva ronda de pagos del Seguro Social llegará esta semana a millones de beneficiarios, aunque la fecha exacta depende del día de nacimiento.
- El calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) establece tres miércoles de pago durante septiembre para la mayoría de quienes comenzaron a recibir beneficios después de abril de 1997.
Por qué importa: para muchos jubilados, el Seguro Social es una fuente regular de ingresos que debe combinarse con ahorros personales y otras fuentes para cubrir los gastos del retiro.
¿Quién recibe el pago del Seguro Social esta semana?
El 9 de septiembre cobrarán los beneficiarios nacidos del 1 al 10. Después llegará el turno de los demás grupos.
- 9 de septiembre: nacidos del 1 al 10.
- 16 de septiembre: nacidos del 11 al 20.
- 23 de septiembre: nacidos del 21 al 31.
Quienes recibían Seguro Social antes de mayo de 1997 siguen otro calendario. Para ellos, el pago correspondiente se realizó el 3 de septiembre.
Seguro Social y ahorros de jubilación: dos señales para los jubilados
El pago llega mientras otra tendencia está cambiando el panorama financiero de los estadounidenses que se preparan para jubilarse.
- Los planes 401(k) alcanzaron un saldo promedio récord de $155,800 durante el segundo trimestre de 2026, según datos de Fidelity publicados esta semana por MundoNOW.
El dato es positivo porque muestra un mayor patrimonio acumulado para el retiro. Sin embargo, existe una señal que merece atención: también aumentaron los trabajadores que sacaron dinero de sus cuentas.
La combinación ayuda a poner el pago del Seguro Social en perspectiva: Mientras los beneficios mensuales proporcionan ingresos durante la jubilación, los ahorros acumulados funcionan como otro respaldo para gastos que pueden extenderse durante años.
- Por eso, no solo importa cuándo llega el próximo pago, sino cuánto dinero tienen los hogares disponible para sostenerse durante toda la jubilación.